Juega sin miedo a tu la batería de tu iPhone se drene con este truco

El consumo de batería preocupa a usuarios de iPhone que disfrutan sesiones largas de juegos móviles en sus dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios de iPhone apasionados por los juegos móviles se enfrentan a un desafío recurrente: disfrutar de partidas largas sin ver cómo la batería se agota rápidamente.

La preocupación crece especialmente en modelos previos al iPhone 12, donde la autonomía puede ser limitada y el desgaste de la batería más notorio. Aquí se detallamos prácticas recomendadas para jugar en iPhone sin agotar la batería, además de consejos para prolongar la vida útil del dispositivo.

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Cómo jugar en iPhone sin afectar la batería

Descargar la app o usar la versión web optimizada

Una de las primeras recomendaciones para quienes quieren jugar en iPhone es descargar la app del juego si está disponible. Utilizar la aplicación instalada, en vez de acceder repetidamente a través del navegador, hace que el sistema cargue menos elementos dinámicos y ahorre recursos.

Si en tu región no encuentras la app en la tienda oficial, muchos portales ofrecen versiones web adaptativas que puedes instalar como acceso directo desde Safari. Este método permite que la web app funcione casi como una aplicación nativa, sin depender del navegador y evitando el uso excesivo de la batería en cada sesión.

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Descargar la aplicación oficial del juego en iPhone ayuda a ahorrar recursos y reduce el consumo energético en comparación con jugar desde el navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo: accede desde Safari a la web del juego, pulsa el icono de compartir y selecciona “Agregar a inicio”. Así, tendrás el icono en la pantalla principal y la experiencia será más fluida, al mismo tiempo que reduces el consumo energético derivado de recargas constantes de contenido.

Mantén el iPhone actualizado y optimizado

Tener el sistema operativo actualizado es fundamental para que el iPhone gestione de manera eficiente la energía. Las actualizaciones de iOS no solo incorporan parches de seguridad, sino que también ajustan procesos internos para optimizar el rendimiento y el consumo de batería.

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Antes de iniciar una sesión de juego, verifica que el dispositivo esté cargado al 100% y desconéctalo del cargador al comenzar a jugar, especialmente en modelos antiguos, para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste innecesario de la batería.

Jugar en ambientes frescos

La temperatura ambiente tiene un impacto directo en la batería del iPhone. Si juegas durante periodos prolongados en lugares calurosos, la batería puede descargarse más rápido, el teléfono puede ralentizarse y, en casos extremos, apagarse de forma repentina.

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Las versiones web adaptativas instaladas como acceso directo desde Safari pueden funcionar casi como apps nativas sin agotar la batería del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para proteger el dispositivo, es recomendable jugar en ambientes frescos y, en verano, usar cables de carga rápida para minimizar el tiempo conectado a la corriente. Esta práctica ayuda a mantener la salud de la batería y evita la sobrecarga, especialmente si se trata de un iPhone reacondicionado o de generaciones anteriores.

Cierra aplicaciones en segundo plano antes de jugar

Para optimizar el rendimiento durante el juego y reducir el consumo de batería, cierra todas las aplicaciones abiertas en segundo plano. Apps de mensajería, redes sociales, mapas y otros servicios pueden quedarse activos, consumiendo recursos y energía incluso cuando no se usan directamente.

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Antes de iniciar tu partida, asegúrate de dejar solo el juego abierto. Esto permite que el procesador y la memoria se dediquen exclusivamente al juego, mejorando la experiencia y alargando la autonomía. Si accedes al juego a través del navegador, es preferible mantener solo la pestaña del juego activa.

Activa el modo de bajo consumo

El Modo de Bajo Consumo es una funcionalidad de iOS diseñada para prolongar la vida útil de la batería cuando el nivel de carga es bajo. Puedes activarlo desde Ajustes > Batería o desde el Centro de Control.

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Cerrar aplicaciones en segundo plano antes de jugar optimiza el rendimiento y permite alargar la autonomía de la batería en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando está activado, el sistema reduce las animaciones, desactiva procesos en segundo plano, restringe descargas automáticas y limita la conectividad 5G. Aunque puede disminuir levemente el rendimiento del dispositivo, es una herramienta útil para quienes quieren jugar más tiempo sin agotar la batería rápidamente.

Desactiva notificaciones y conexiones innecesarias

Desactivar notificaciones innecesarias evita interrupciones y contribuye a un menor consumo de batería. Accede a Ajustes > Notificaciones y deshabilita los avisos de apps que no sean esenciales durante tus sesiones de juego.

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También es útil desactivar WiFi o datos móviles si no los necesitas, ya que la búsqueda constante de redes agota la batería. Si estás en una situación crítica, el modo avión puede ser la mejor opción para conservar energía mientras juegas offline.