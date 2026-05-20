Amazon prepara libros electrónicos Kindle con baterías que el usuario puede cambiar

Los libros electrónicos son muy populares al ser una alternativa que permite acceder a múltiples obras de distintos géneros. (Foto: Europa Press)

El lanzamiento de los próximos libros electrónicos Kindle incluiría una de las transformaciones técnicas más esperadas por usuarios y reguladores: la incorporación de baterías reemplazables por el propio usuario para extender la vida útil de estos dispositivos de lectura.

La medida responde a la nueva legislación europea, que obliga a los fabricantes a facilitar el cambio de baterías en dispositivos a partir de 2027.

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Por qué Amazon decidió implementar batería reemplazables en sus Kindle

El artículo 11 del Reglamento de la Unión Europea 2023/1542, que entrará en vigor el 18 de febrero de 2027, establece que todas las baterías insertas en dispositivos deben ser “fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto”.

El Reglamento de la Unión Europea obliga a que todos los dispositivos Kindle permitan la fácil extracción y sustitución de baterías sin herramientas propietarias desde 2027. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

Según Good e-Reader, la reciente revisión del firmware 5.19.4 retirado de los Kindle contiene referencias explícitas a este cambio, con mensajes de advertencia cuando se detecta una batería no reconocida y limitaciones automáticas de carga para preservar la integridad del dispositivo.

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El reglamento europeo no impone un diseño técnico concreto, pero sí requisitos estrictos de ecodiseño: la sustitución debe admitir el uso de herramientas básicas de acceso libre, como destornilladores estándar, admitir mecanismos de apertura manual y prohibir herramientas de diseño propietario.

Estas disposiciones buscan impedir prácticas exclusivas que dificulten a los usuarios el cambio de batería y obligan a los fabricantes a abrir sus dispositivos a un mantenimiento accesible y seguro.

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De qué forma cambiará el diseño de los libros electrónicos de Amazon

Amazon prepara advertencias en su firmware Kindle sobre el uso de baterías no reconocidas y limita la carga para mantener la seguridad del dispositivo. (Foto: Europa Press)

Como reveló Good e-Reader, el nuevo sistema incluiría una notificación en la pantalla del Kindle, que dirá lo siguiente: “No se puede reconocer esta batería y es posible que no funcione como se espera. La carga se ha limitado para proteger tu dispositivo. Para restablecer el dispositivo a sus especificaciones de rendimiento originales, recomendamos instalar una batería que cumpla con las especificaciones de Amazon”.

A ello se suma la posibilidad de escanear un código QR para adquirir un kit de sustitución y acceder a las instrucciones precisas para completar el proceso.

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Hasta algunos de los modelos del Kindle permitían la sustitución de la batería, aunque requerían herramientas y cierto grado de destreza técnica. El enfoque ahora obligado por la Unión Europea parte del principio de extender la vida útil de los dispositivos y reducir los residuos electrónicos, sin restringir la innovación en diseño por parte de los fabricantes.

De qué forma sacarle el máximo provecho a los libros electrónicos de Amazon

Kindle integra funciones avanzadas como subrayado, toma de notas y acceso instantáneo a diccionarios y Wikipedia, reforzando su uso académico y lingüístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las mejoras técnicas programadas, el Kindle de Amazon sigue evolucionando como plataforma de lectura digital multifunción.

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Ofrece un conjunto variado de opciones de personalización de pantalla y herramientas de estudio. Entre ellas, la posibilidad de ajustar tanto el brillo como la calidez de la luz, modificar el tamaño de la tipografía y fijar configuraciones para reducir la fatiga visual.

Las funciones de subrayado interactivo y toma de notas integradas abren la puerta a una relación diferente con el texto. Además, destaca el acceso instantáneo al diccionario y a Wikipedia con solo presionar sobre una palabra, recurso atractivo para quienes abordan textos en idiomas extranjeros o temáticas especializadas.

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La sincronización Whispersync y el envío de archivos personales vía email convierten al Kindle en una herramienta útil para la gestión y estudio de contenidos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios que buscan portabilidad total, la sincronización vía Whispersync permite alternar la lectura de un mismo libro entre el Kindle y la aplicación sin perder página, garantizando acceso inmediato a la biblioteca personal en cualquier momento.

Qué medidas tomar para evitar problemas de salud

Para que la lectura digital no afecte la salud, es clave coordinar el cuidado del Kindle con el propio. Es necesario ajustar la calidez y el brillo de la pantalla según el ambiente para reducir la fatiga visual y proteger su ciclo de sueño.

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Asimismo, hay que aprovechar la ligereza del lector para mantener una postura erguida, evitando tensiones cervicales. Y, se debe descansar la vista cada veinte minutos, permitiendo que tanto los ojos como el dispositivo tengan un necesario respiro.