Tecno

Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

Con esta herramienta, los usuarios pueden crear canciones desde un chat, modificar pistas con controles de remix, producir videoclips musicales y compartir sus creaciones

Guardar
Google icon
Vista lateral de una joven sonriendo con cabello rizado y auriculares, sentada en un banco, manipulando un smartphone que muestra una interfaz de generación de música IA.
La app incluye funciones para crear y dirigir videos musicales, con control sobre estética y detalles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quieres generar y editar música con inteligencia artificial gratis desde el celular, debes saber que Google Flow Music ya cuenta con su propia plataforma para iPhone y que próximamente llegará a Android.

Con la herramienta, los usuarios pueden crear canciones a partir de un chat, ajustar pistas con controles de remix, dirigir videoclips musicales y compartir lo que producen.

PUBLICIDAD

El sistema permite iniciar con una letra o una base instrumental y refinar el resultado con indicaciones simples, como pedir un bajo más marcado o una voz más grave.

Captura de pantalla de la App Store mostrando 'Google Flow Music', con su icono de reproducción multicolor, calificación de 5.0 estrellas y tres miniaturas de la aplicación
Google Flow Music es una plataforma para crear canciones con inteligencia artificial a partir de instrucciones en un chat. (App Store)

También ofrece opciones de producción de alta fidelidad, edición iterativa con efectos de audio personalizados y la posibilidad de generar videos musicales con el modelo Veo, con control sobre personajes, estética y detalles.

PUBLICIDAD

Además, permite armar playlists, publicar temas, seguir artistas y descubrir música, mientras la plataforma aprende el estilo de cada usuario para mejorar con el uso.

Cómo empezar a usar Google Flow Music

Para empezar a usar Google Flow Music (en iPhone), sigue estos pasos:

  • Descarga la app en iOS.

Busca Google Flow Music en la App Store e instálala.

  • Inicia sesión.

Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Google.

Cuatro iPhones negros muestran una aplicación de producción musical con pantallas que incluyen bienvenida, interfaz de creación, chat con productor y edición de audio
Permite editar pistas con controles de remix y aplicar efectos de audio para ajustar el resultado. (Google)
  • Crea tu primera canción con un prompt.

Elige si quieres comenzar con una letra o con una pista instrumental y escribe una indicación clara (género, tempo, instrumentos, estado de ánimo, duración).

  • Refina el resultado desde el chat.

Pide cambios específicos para mejorar la pista, por ejemplo: que el bajo suene más marcado o que la voz sea más grave.

  • Edita con controles de remix y efectos.

Usa las herramientas de remix para ajustar la versión y aplica efectos de audio según lo que busques (más brillo, más reverb, cambios de intensidad, etc.).

  • Crea un video musical.

Si la función está disponible, genera un video para tu tema y ajusta personajes, estética y detalles.

Una imagen dividida. A la izquierda, un joven sonriente con auriculares blancos y celular. A la derecha, un hombre sonriente con audífonos negros, laptop y taza.
La herramienta ofrece un flujo de trabajo iterativo: puedes pedir cambios específicos (por ejemplo, en el bajo o la voz) y obtener nuevas versiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Guarda, publica o comparte.

Organiza tus creaciones en listas, publícalas si la app lo permite y comparte tu trabajo desde la plataforma.

Crea canciones en Gemini

Ahora se pueden crear canciones originales en cuestión de segundos con la inteligencia artificial Gemini de Google. Basta con escribir una idea en el chat de Gemini o subir una foto; por ejemplo: “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra a su pareja”.

La herramienta genera una pista de 30 segundos en alta calidad, lista para escuchar o compartir. Además, puedes definir el género musical o pedirle a Gemini que tome como referencia la imagen que subas para personalizar aún más el resultado.

Lyria 3 es el modelo de inteligencia artificial de Google que se utiliza para generar música dentro de Gemini, tanto en la app como en su sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Lyria 3 es el modelo de inteligencia artificial de Google que se utiliza para generar música dentro de Gemini, tanto en la app como en su sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función se basa en el modelo Lyria 3, disponible tanto en la aplicación como en el sitio web de Gemini. Google indicó que Lyria 3 está habilitado para usuarios mayores de 18 años y funciona en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués.

Cómo usar Lyria 3 en Gemini

Para crear canciones con Gemini, sigue estos pasos:

  1. Abrir Gemini.
  2. Seleccionar ‘Música’.
  3. Agregar la descripción. Se puede añadir una imagen de referencia, una frase o el género.

Al crear canciones con Gemini y el modelo Lyria 3, conviene tener en cuenta algunos puntos para sacar el máximo provecho. Para empezar, no es necesario escribir la letra: Gemini puede generar versos originales a partir de la idea o indicación que le des.

Gemini - Lyria 3 Pro - música - canciones - tecnología - 26 de marzo
Según Google, Lyria 3 está disponible para usuarios mayores de 18 años y funciona en varios idiomas, incluidos español e inglés. (YouTube Google DeepMind)

Además, permite ajustar aspectos creativos como el estilo musical, las voces y el tempo, lo que facilita adaptar cada pista a tus preferencias. Lyria 3, a su vez, mejora el resultado con audio más realista y composiciones más complejas.

Existen dos formas principales de crear canciones. La primera es mediante texto: si describes un género, un estado de ánimo o un recuerdo, Gemini convierte esa descripción en una pista única, con letra o instrumental según lo que pidas.

La segunda opción es usar contenido visual. Puedes subir fotos o videos y Gemini tomará esas imágenes como referencia para componer una canción personalizada que refleje el ambiente y el tono del material.

Por ejemplo, podrías solicitar un tema de afrobeat, con un enfoque divertido y nostálgico, inspirado en momentos familiares.

Temas Relacionados

GoogleMúsicaInteligencia artificialAplicación móvilGratisTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

El 94% de los jóvenes prioriza autos con tecnología avanzada en seguridad al momento de invertir en un vehículo nuevo

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

El líder de la empresa más valiosa del mundo y clave en el desarrollo de inteligencia artificial reveló varios detalles que vivió la compañía desde la década de los 90

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

La acumulación de pelos de perro y gato en el tambor y los filtros puede generar atascos, malos olores y averías

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

Así es Gemini Omni: la IA de Google que te ayudará a crear videos usando imágenes, audio y más

Este modelo permite explicar conceptos con videos educativos, integrando conocimiento contextual y referencias históricas o científicas

Así es Gemini Omni: la IA de Google que te ayudará a crear videos usando imágenes, audio y más

Un juego gratuito de terror tuvo que ser retirado de Steam tras descubrirse que ocultaba un programa para robar datos

El juego Beyond The Dark aparentaba ser un título independiente, pero en realidad ejecutaba software malicioso en segundo plano

Un juego gratuito de terror tuvo que ser retirado de Steam tras descubrirse que ocultaba un programa para robar datos

DEPORTES

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El particular video del árbitro que dirigió el partido entre Boca y Cruzeiro: ¿explicó por qué no dio penal en la última jugada?

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

La lista de condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para convocarlo con Brasil al Mundial

TELESHOW

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

Se filtró la presunta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana