Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

La app incluye funciones para crear y dirigir videos musicales, con control sobre estética y detalles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quieres generar y editar música con inteligencia artificial gratis desde el celular, debes saber que Google Flow Music ya cuenta con su propia plataforma para iPhone y que próximamente llegará a Android.

Con la herramienta, los usuarios pueden crear canciones a partir de un chat, ajustar pistas con controles de remix, dirigir videoclips musicales y compartir lo que producen.

PUBLICIDAD

El sistema permite iniciar con una letra o una base instrumental y refinar el resultado con indicaciones simples, como pedir un bajo más marcado o una voz más grave.

Google Flow Music es una plataforma para crear canciones con inteligencia artificial a partir de instrucciones en un chat. (App Store)

También ofrece opciones de producción de alta fidelidad, edición iterativa con efectos de audio personalizados y la posibilidad de generar videos musicales con el modelo Veo, con control sobre personajes, estética y detalles.

PUBLICIDAD

Además, permite armar playlists, publicar temas, seguir artistas y descubrir música, mientras la plataforma aprende el estilo de cada usuario para mejorar con el uso.

Cómo empezar a usar Google Flow Music

Para empezar a usar Google Flow Music (en iPhone), sigue estos pasos:

PUBLICIDAD

Descarga la app en iOS.

Busca Google Flow Music en la App Store e instálala.

Inicia sesión.

Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Google.

PUBLICIDAD

Permite editar pistas con controles de remix y aplicar efectos de audio para ajustar el resultado. (Google)

Crea tu primera canción con un prompt.

Elige si quieres comenzar con una letra o con una pista instrumental y escribe una indicación clara (género, tempo, instrumentos, estado de ánimo, duración).

Refina el resultado desde el chat.

Pide cambios específicos para mejorar la pista, por ejemplo: que el bajo suene más marcado o que la voz sea más grave.

PUBLICIDAD

Edita con controles de remix y efectos.

Usa las herramientas de remix para ajustar la versión y aplica efectos de audio según lo que busques (más brillo, más reverb, cambios de intensidad, etc.).

Crea un video musical.

Si la función está disponible, genera un video para tu tema y ajusta personajes, estética y detalles.

PUBLICIDAD

La herramienta ofrece un flujo de trabajo iterativo: puedes pedir cambios específicos (por ejemplo, en el bajo o la voz) y obtener nuevas versiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guarda, publica o comparte.

Organiza tus creaciones en listas, publícalas si la app lo permite y comparte tu trabajo desde la plataforma.

Crea canciones en Gemini

Ahora se pueden crear canciones originales en cuestión de segundos con la inteligencia artificial Gemini de Google. Basta con escribir una idea en el chat de Gemini o subir una foto; por ejemplo: “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra a su pareja”.

PUBLICIDAD

La herramienta genera una pista de 30 segundos en alta calidad, lista para escuchar o compartir. Además, puedes definir el género musical o pedirle a Gemini que tome como referencia la imagen que subas para personalizar aún más el resultado.

Lyria 3 es el modelo de inteligencia artificial de Google que se utiliza para generar música dentro de Gemini, tanto en la app como en su sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función se basa en el modelo Lyria 3, disponible tanto en la aplicación como en el sitio web de Gemini. Google indicó que Lyria 3 está habilitado para usuarios mayores de 18 años y funciona en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués.

PUBLICIDAD

Cómo usar Lyria 3 en Gemini

Para crear canciones con Gemini, sigue estos pasos:

Abrir Gemini. Seleccionar ‘Música’. Agregar la descripción. Se puede añadir una imagen de referencia, una frase o el género.

Al crear canciones con Gemini y el modelo Lyria 3, conviene tener en cuenta algunos puntos para sacar el máximo provecho. Para empezar, no es necesario escribir la letra: Gemini puede generar versos originales a partir de la idea o indicación que le des.

Según Google, Lyria 3 está disponible para usuarios mayores de 18 años y funciona en varios idiomas, incluidos español e inglés. (YouTube Google DeepMind)

Además, permite ajustar aspectos creativos como el estilo musical, las voces y el tempo, lo que facilita adaptar cada pista a tus preferencias. Lyria 3, a su vez, mejora el resultado con audio más realista y composiciones más complejas.

Existen dos formas principales de crear canciones. La primera es mediante texto: si describes un género, un estado de ánimo o un recuerdo, Gemini convierte esa descripción en una pista única, con letra o instrumental según lo que pidas.

La segunda opción es usar contenido visual. Puedes subir fotos o videos y Gemini tomará esas imágenes como referencia para componer una canción personalizada que refleje el ambiente y el tono del material.

Por ejemplo, podrías solicitar un tema de afrobeat, con un enfoque divertido y nostálgico, inspirado en momentos familiares.