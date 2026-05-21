Economía

Casi 9 de cada 10 argentinos consideran que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, según un estudio

La mayoría de los trabajadores no logra ahorrar y destina casi todo su salario al alquiler y gastos básicos. El país se ubica entre los peores de la región en percepción de ingresos, solo superado por Panamá y Ecuador

Guardar
Google icon
El 44% de los trabajadores en Argentina señala el alquiler como su principal gasto, seguido por alimentos y pago de deudas
El 44% de los trabajadores en Argentina señala el alquiler como su principal gasto, seguido por alimentos y pago de deudas

Casi nueve de cada 10 argentinos (87%) considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, a la vez que siete de cada 10 (74%) afirma que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un salto de 16 puntos frente a 2025, según detalló el último informe del portal del empleo Bumeran. El dato ubica al país entre los peores registros de la región, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

La restricción se ve también en la duración del ingreso mensual. El 73% de los trabajadores argentinos dice que el sueldo no le dura más de dos semanas: el 28% usa todo su salario para pagar cuentas apenas cobra, el 21% asegura que solo le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. Solo el 9% afirma que el salario le dura todo el mes. Entre quienes identifican su principal gasto, el 44% menciona el alquiler, el 27% alimentos, el 16% pago de deudas, el 5% educación, el 3% salud, el 3% transporte y el 2% otros consumos.

PUBLICIDAD

La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.

Y agregó: “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”. También sostuvo que “la percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”.

PUBLICIDAD

El gasto en alimentos ocupa el segundo lugar entre las prioridades de los trabajadores argentinos, solo detrás del alquiler
El gasto en alimentos ocupa el segundo lugar entre las prioridades de los trabajadores argentinos, solo detrás del alquiler

En la comparación regional, Panamá encabeza la proporción de trabajadores que consideran insuficiente su salario con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%. En gasto principal, el alquiler también domina en Chile con el 57%, en Perú con el 38%, en Ecuador con el 36% y en Panamá con el 32 por ciento.

Nueve de cada 10 trabajadores no ahorran

El estudio también revela que nueve de cada 10 trabajadores argentinos no puede ahorrar, un punto porcetual por encima del registro de 2025. Entre quienes no logran hacerlo, el 54% lo atribuye a que el salario no es suficiente, el 19% a que tiene deudas, el 12% a que debe cubrir necesidades básicas, el 11% a que enfrenta muchos gastos y el 3% a otros motivos.

Entre quienes sí ahorran, la mayoría lo hace en proporciones reducidas. El 33% dice que guarda entre el 5% y el 10% de su sueldo, el 28% menos del 5%, el 15% entre el 15% y el 25%, y el 14% más del 25 por ciento.

Depósito a Plazo Fijo: estos son los bancos y entidades que ofrecen las tasas de interés más altas para tus ahorros
Nueve de cada diez trabajadores afirman que no pueden ahorrar, superando incluso el promedio regional

Cuando queda dinero disponible, el 30% lo invierte en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. Otro 16% compra dólares o moneda extranjera, otro 16% lo destina a otras opciones, el 15% compra acciones o bonos, el 15% lo deja en una cuenta de ahorro bancaria y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

A su vez, el estudio destaca que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025, cuando el 72% declaraba esa situación. En el resto de la región, la incidencia es todavía mayor: Ecuador registra 93%, Panamá 92%, Chile 91% y Perú 82 por ciento.

Ante la pregunta sobre si les gustaría recibir un aumento, el 100% de los encuestados respondió que sí. El 46% de los consultados respondió que el destino principal de esa mejora sería para pagar deudas, el 22% lo destinaría al ahorro, el 15% a alimentación y recreación, el 13% a inversiones y el 3% a otros fines.

Temas Relacionados

sueldossalariosalquilergastosahorropoder adquisitivoingresosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Zona Cálida”: la propuesta que negoció el Gobierno para destrabar el recorte de subsidios al gas en Diputados

Para conseguir los votos para restringir la cantidad de hogares que acceden a ayuda económica en los consumo de gas, el oficialismo prometió a distritos del norte una bonificación al uso de electricidad

“Zona Cálida”: la propuesta que negoció el Gobierno para destrabar el recorte de subsidios al gas en Diputados

Darío Epstein: “Los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal”

El especialista en mercados dialogó en Infobae al Regreso sobre el impacto del ajuste y el clima político en la llegada de capitales, y adelantó cómo el LATAM Economic Forum abordará los desafíos que enfrenta la Argentina para consolidar inversiones genuinas

Darío Epstein: “Los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal”

“No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad”: afirman que el sistema de transporte está en crisis

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) consideró que la falta de obra pública y el aumento internacional en el precio del combustible deterioran la red logística

“No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad”: afirman que el sistema de transporte está en crisis

Otro magnate de Wall Street aumentó su apuesta financiera por Argentina: sus inversiones en cuatro acciones de empresas locales

Se trata de Robert Citrone, titular de Discovery Capital Management, quien suele defender las oportunidad de inversión en el país incluso en ciclos de inestabilidad

Otro magnate de Wall Street aumentó su apuesta financiera por Argentina: sus inversiones en cuatro acciones de empresas locales

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y cayó el riesgo país

Los índices de las bolsas de Nueva York avanzaron más de 1% con fuerte expectativa ante el balance de Nvidia. La tendencia impulsó a los activos argentinos. El dólar siguió a $1.420 en el Banco Nación y el BCRA absorbió más de USD 300 millones con su intervención cambiaria

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y cayó el riesgo país

DEPORTES

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

El laberinto en el que la directiva del Galatasaray dejó atrapado a Mauro Icardi: la teoría de la “salida controlada”

Cuáles son las mejoras que Alpine llevará en el auto de Colapinto para el GP de Canadá de F1

TELESHOW

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje y nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los flamantes jugadores de la casa

Adabel Guerrero mostró el refugio que encontró tras su separación de Martín Lamela: “Cuando se te desarma la vida”

El recuerdo de Malena Guinzburg y la cruda reacción de su padre: “Me dieron antidepresivos a los 15 años”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana contaría con normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales

República Dominicana contaría con normas para cobrar impuestos a las plataformas digitales

Tras siete años de espera, la nueva película de ‘Star Wars’ genera sensaciones contradictorias

Cero deforestación para 2030 marca la agenda ambiental de América Latina y el Caribe

La trastienda de Weimar: cuando la ciudad de Goethe y Schiller cayó en la sombra del nazismo

Presidente Nasry Asfura confirma instalación masiva de nuevos medidores de energía en Honduras