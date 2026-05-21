Casi 9 de cada 10 argentinos consideran que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, según un estudio

El 44% de los trabajadores en Argentina señala el alquiler como su principal gasto, seguido por alimentos y pago de deudas

Casi nueve de cada 10 argentinos (87%) considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, a la vez que siete de cada 10 (74%) afirma que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un salto de 16 puntos frente a 2025, según detalló el último informe del portal del empleo Bumeran. El dato ubica al país entre los peores registros de la región, solo por detrás de Panamá y Ecuador.

La restricción se ve también en la duración del ingreso mensual. El 73% de los trabajadores argentinos dice que el sueldo no le dura más de dos semanas: el 28% usa todo su salario para pagar cuentas apenas cobra, el 21% asegura que solo le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. Solo el 9% afirma que el salario le dura todo el mes. Entre quienes identifican su principal gasto, el 44% menciona el alquiler, el 27% alimentos, el 16% pago de deudas, el 5% educación, el 3% salud, el 3% transporte y el 2% otros consumos.

PUBLICIDAD

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.

Y agregó: “Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”. También sostuvo que “la percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar”.

PUBLICIDAD

El gasto en alimentos ocupa el segundo lugar entre las prioridades de los trabajadores argentinos, solo detrás del alquiler

En la comparación regional, Panamá encabeza la proporción de trabajadores que consideran insuficiente su salario con el 92%, seguido por Ecuador con el 90%, Chile con el 87% y Perú con el 83%. En gasto principal, el alquiler también domina en Chile con el 57%, en Perú con el 38%, en Ecuador con el 36% y en Panamá con el 32 por ciento.

Nueve de cada 10 trabajadores no ahorran

El estudio también revela que nueve de cada 10 trabajadores argentinos no puede ahorrar, un punto porcetual por encima del registro de 2025. Entre quienes no logran hacerlo, el 54% lo atribuye a que el salario no es suficiente, el 19% a que tiene deudas, el 12% a que debe cubrir necesidades básicas, el 11% a que enfrenta muchos gastos y el 3% a otros motivos.

PUBLICIDAD

Entre quienes sí ahorran, la mayoría lo hace en proporciones reducidas. El 33% dice que guarda entre el 5% y el 10% de su sueldo, el 28% menos del 5%, el 15% entre el 15% y el 25%, y el 14% más del 25 por ciento.

Nueve de cada diez trabajadores afirman que no pueden ahorrar, superando incluso el promedio regional

Cuando queda dinero disponible, el 30% lo invierte en fondos de inversión, el porcentaje más alto de la región. Otro 16% compra dólares o moneda extranjera, otro 16% lo destina a otras opciones, el 15% compra acciones o bonos, el 15% lo deja en una cuenta de ahorro bancaria y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

PUBLICIDAD

A su vez, el estudio destaca que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025, cuando el 72% declaraba esa situación. En el resto de la región, la incidencia es todavía mayor: Ecuador registra 93%, Panamá 92%, Chile 91% y Perú 82 por ciento.

Ante la pregunta sobre si les gustaría recibir un aumento, el 100% de los encuestados respondió que sí. El 46% de los consultados respondió que el destino principal de esa mejora sería para pagar deudas, el 22% lo destinaría al ahorro, el 15% a alimentación y recreación, el 13% a inversiones y el 3% a otros fines.

PUBLICIDAD