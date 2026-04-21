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La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer

Según la plataforma de streaming de música, la mayoría de usuarios no es capaz de distinguir estas canciones de las creadas por humanos

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IA - música - Deezer - tecnología - 21 de abril
Deezer ha impulsado el desarrollo de herramientas que permiten identificar y etiquetar la música hecha por IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer. La plataforma de streaming ha detectado que el 44 % de las canciones recientemente incorporadas a su catálogo son generadas por IA, una tendencia que está transformando la industria musical y plantea desafíos tanto para los oyentes como para la propia plataforma.

Música creada por IA en Deezer: percepción y desafíos de autenticidad

El crecimiento de la música generada por inteligencia artificial en los servicios de streaming se ha acelerado en los últimos años. Deezer señala que, gracias al avance de la tecnología, miles de nuevas pistas de IA llegan diariamente a su catálogo.

Sin embargo, la mayoría de usuarios no es capaz de distinguir estas canciones de las creadas por humanos. Según una encuesta interna, el 97 % de los oyentes no logró diferenciar entre temas compuestos por IA y aquellos realizados por artistas reales, lo que evidencia lo sutil que puede ser la presencia de este tipo de contenido.

IA - música - Deezer - tecnología - 21 de abril
La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, la compañía ha impulsado el desarrollo de herramientas que permiten identificar y etiquetar la música hecha por inteligencia artificial. A diferencia de otras plataformas, la empresa ha invertido en tecnología propia con una tasa de falsos positivos inferior al 0,01 %.

Esta innovación no solo busca informar al usuario, sino también proteger los ingresos de la compañía frente al fraude.

La estrategia de Deezer frente al fraude y la manipulación de escuchas

Uno de los principales motivos por los que Deezer monitorea y etiqueta la música generada por IA es el uso fraudulento de estas pistas para inflar artificialmente el número de reproducciones y, con ello, los pagos derivados del streaming.

IA - música - Deezer - tecnología - 21 de abril
La compañía ha impulsado el desarrollo de herramientas que permiten identificar y etiquetar la música hecha por inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alexis Lanternier, consejero delegado de la plataforma de streaming, destaca: “Gracias a nuestra tecnología y a las medidas proactivas que pusimos en marcha hace más de un año, hemos demostrado que es posible reducir al mínimo el fraude relacionado con la IA y la dilución de pagos en el streaming”.

La compañía estima que aproximadamente el 85 % de las reproducciones de canciones generadas por IA no provienen de oyentes humanos y, por tanto, no son monetizadas.

Para evitar que este tipo de contenido se propague de forma orgánica, la organización ha decidido no incluirlo en listas de reproducción recomendadas ni en selecciones editoriales. De este modo, la presencia de música IA en el consumo real de la plataforma representa solo entre el 1 y el 3 % del total.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial ya compone casi la mitad de la música nueva en Deezer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de modelos generativos como Lyria 3 de Google, que ahora permite crear canciones completas, sugiere que la música de IA seguirá aumentando su presencia en los catálogos de streaming. La facilidad y el bajo costo para producir estas pistas hacen prever que la proporción de canciones generadas artificialmente seguirá creciendo.

Cómo funciona Deezer

Deezer es una plataforma de streaming que permite escuchar música, podcasts y radio en línea, funcionando de manera similar a servicios como Spotify, Apple Music o Amazon Music. Los usuarios pueden acceder a un catálogo de más de 120 millones de canciones sin necesidad de comprar o descargar cada pista por separado, todo a través de internet.

Entre sus características principales destaca Flow, un algoritmo que crea una mezcla personalizada de canciones favoritas y nuevas recomendaciones, ajustable según el estado de ánimo del usuario. Además, ofrece audio de alta fidelidad en calidad FLAC para quienes buscan una experiencia sonora más profesional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma también integra SongCatcher, una herramienta capaz de identificar canciones que suenan en el entorno, y permite ver letras sincronizadas y traducciones en tiempo real.

El servicio se basa en un modelo freemium. La versión gratuita incluye anuncios y ciertas limitaciones, como reproducción aleatoria y calidad estándar. Las suscripciones de pago eliminan anuncios, permiten descargas offline, acceso a cualquier canción y mejoran la calidad de audio.

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