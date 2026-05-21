Detuvieron a tres personas por el asesinato de un chico de 23 años: sospechan que fue por la deuda de un freezer

La víctima tenía 23 años y fue interceptado por tres hombres que lo asesinaron de un tiro en la nuca (Foto: Google Maps)

Tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa que busca esclarecer el crimen de un joven de 23 años ocurrido el lunes pasado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los detenidos son K.V.R., de 46 años; D.A.R., de 19; y D.B.S., de 21, y están acusados de haber asesinado de un disparo en la nuca a un chico de 23 años. El arresto se concretó mediante un operativo encubierto en la intersección de Almafuerte y General Ocampo, en la localidad de San Justo, luego de que la Justicia emitiera las correspondientes órdenes de detención

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El hecho tuvo lugar el 18 de este mes. A raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría Centro arribó a la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos, donde encontró a la víctima, identificada como F.N.C., de 23 años, con una herida de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Paroissien donde ingresó sin vida. La autopsia determinó que el disparo impactó en la nuca.

Los investigadores obtuvieron los registros fílmicos del momento y la zona donde ocurrió el ataque, lo que les permitió reconstruir la secuencia del crimen. De acuerdo a la información que pudo obtener Infobae de fuentes relacionadas con el caso, la víctima confrontó en la vía pública con tres masculinos, uno de los cuales extrajo un arma de fuego, efectuó el disparo y luego huyó junto a sus cómplices. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y orientaron la hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas.

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Según pudieron saber en el transcurso de la investigación, entre la víctima y los imputados existía un conflicto previo originado por la venta de un freezer a la madre de la víctima. Aparentemente, F.N.C. le habría dicho a la mujer que dejara de abonar la deuda, lo que desencadenó la discusión que terminó con el homicidio. Asimismo trascendió que el joven asesinado tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado, ocurridos en 2024 y 2025.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín y de la UFI y J Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, quienes ordenaron las actuaciones que derivaron en las detenciones.

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Mataron a una mujer por la venta de un auto con fallas

Un arma, teléfonos y otros elementos secuestrados en los allanamientos

Una mujer de 53 años fue asesinada en una vivienda de la localidad bonaerense de Beccar, en lo que se conoció como un ataque sicario por un ajuste de cuentas que involucró la venta de un auto BMW.

El agresor llegó a la vivienda en moto y disparó siete veces, ejecutando a la víctima en un ataque que estaba dirigido a su hijo. El crimen ocurrió a mediados del mes de marzo, minutos antes de las 18 del lunes, sobre la calle Luis de Flores al 2200.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una moto se detuvo frente a la propiedad: el conductor, con el casco puesto y sin bajarse, extrajo un arma y efectuó los disparos. Cuatro balazos atravesaron la puerta y tres impactaron en una persiana. Adentro, Cecilia Andrea Iraola cayó herida en el living y murió casi en el acto. Efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro, alertados por vecinos que llamaron al 911, ingresaron al domicilio a través de una propiedad lindera y la encontraron sin signos vitales.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el móvil del ataque se vincula a la venta de un auto BMW. El hijo de la víctima, Matías, había vendido el vehículo por unos 10.000 dólares, pero el comprador reclamó que tenía fallas mecánicas y exigió la devolución del dinero. Desde entonces, Matías comenzó a recibir amenazas de muerte. El fin de semana previo al crimen viajó a Costa Rica, por lo que al momento del ataque solo su madre se encontraba en la vivienda.

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Tras el disparo, el sicario huyó por la avenida General Guido y tomó el Acceso Tigre con dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El rastreo de cámaras municipales y el análisis de antenas de telefonía permitieron avanzar con rapidez. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, bajo la conducción de la fiscal Carolina Asprella.

Las investigaciones derivaron en dos allanamientos. En el country de Escobar, la Policía Bonaerense detuvo a G.E.A., de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del crimen y como la persona que tuvo el conflicto con el vendedor.

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El segundo operativo apuntó a P.G.R., de 53 años, cuya moto fue identificada en las filmaciones. Cuando los efectivos llegaron a su domicilio en José León Suárez, partido de San Martín, el sospechoso se quitó la tobillera electrónica que llevaba por una causa de tráfico de drogas y escapó por los fondos de la propiedad.