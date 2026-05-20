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Ni vagos ni conformistas: la Generación Z aplica la lógica de los videojuegos para no perder el tiempo en la oficina

Investigaciones recientes demuestran que la lógica digital cambia la percepción del compromiso y prioriza el avance tangible en nuevos contextos profesionales

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Una joven estudiante con camisa celeste y cabello oscuro atado en coleta trabaja concentrada en una computadora de escritorio en una oficina luminosa.
La Generación Z apuesta por una ética laboral centrada en la productividad por resultados, influenciada directamente por su experiencia en videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la Generación Z y el trabajo suele centrarse en la supuesta falta de esfuerzo de los jóvenes, una percepción que algunos análisis y estudios contradicen con pruebas fundamentadas en las interacciones de ese grupo etario con los videojuegos.

Estas plataformas han inculcado en dicha generación una lógica de productividad por resultados, rehuyendo la idea de improductividad frecuentemente atribuida a este grupo.

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La familiaridad con sistemas de recompensa inmediata y métricas claras en los juegos se traslada a su manera de entender el esfuerzo profesional.

Joven con gafas y camisa gris sentado en un escritorio de madera usando un portátil para una videoconferencia, con un monitor y plantas en el fondo.
Diversos estudios científicos demuestran que los videojuegos potencian habilidades laborales esenciales como la atención sostenida y la toma de decisiones bajo presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes consideran que un esfuerzo solo tiene sentido cuando produce avances concretos, a diferencia de generaciones previas que suelen valorar el compromiso medido en tiempo.

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Este enfoque choca con las prácticas tradicionales donde las horas presenciales son el principal indicador de dedicación.

Estudios científicos: impacto de los videojuegos en habilidades laborales

Un análisis reciente de la Universidad de Brigham Young mostró que equipos que jugaron videojuegos antes de enfrentar una tarea mejoraron su rendimiento en un 20% frente a los que siguieron métodos alternativos de integración.

Un joven con sudadera gris y expresión de agotamiento sostiene su cabeza con las manos, sentado en un escritorio cubierto de documentos y una taza.
La lógica de los videojuegos, basada en la consecución de metas claras y recompensas inmediatas, moldea la actitud profesional de los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora se atribuye a dinámicas propias del juego multijugador: comunicación eficiente, definición de roles y objetivos compartidos.

Por su parte, los investigadores Tammy Smith y Amanda Weston han demostrado que quienes juegan videojuegos de acción con regularidad desarrollan habilidades clave en el entorno profesional, como mayor atención sostenida, capacidad para realizar varias tareas y toma de decisiones bajo presión.

Además, un 82% de jugadores encuestados en un estudio de ScienceDirect afirma que la práctica del gaming no ha tenido un efecto negativo en su rendimiento laboral, apuntando así a un impacto globalmente positivo.

Una persona joven descansa con la cabeza sobre un escritorio de madera. Un cerebro digital translúcido con destellos azules se superpone a su cabeza, con monitores en un fondo de oficina.
Un estudio de la Universidad de Brigham Young revela que equipos que juegan videojuegos antes de una tarea mejoran su rendimiento en un 20%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate generacional y los prejuicios sobre el trabajo joven

La idea de que la Generación Z rechaza el trabajo o muestra poco compromiso está más ligada a las diferencias en los sistemas de valoración que a la realidad de su esfuerzo.

La mayor parte de las críticas surgen de la dificultad para comprender un entorno donde la presencia física dejó de ser la métrica central. Los jóvenes priorizan mecanismos transparentes, retroalimentación directa y métricas ligadas a resultados reales.

El conflicto se incrementa cuando empleadores y líderes interpretan la preferencia de la Generación Z por límites definidos, así como su rechazo a tareas repetitivas, como falta de dedicación.

Cinco personas jóvenes sentadas y una de pie alrededor de una mesa de madera, mirando computadoras portátiles y tabletas en una oficina con pared de ladrillo y ventanas grandes.
El 82% de gamers encuestados en ScienceDirect afirma que la práctica del gaming no afecta negativamente su desempeño laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su acostumbramiento a evaluaciones inmediatas y recompensas claras, aprendido en entornos digitales y de juego, modifica su relación con el trabajo, mostrando la distancia respecto a los métodos tradicionales para medir la productividad en la empresa.

La Generación Z ha reconfigurado la ética laboral. No se trata de una actitud laxa, sino de una apuesta por tareas que generen impacto medible.

Al igual que en los videojuegos, buscan eliminar actividades que no aporten progreso y dan valor a modelos donde cada acción se traduce en un resultado concreto y reconocido.

Epic Games anunció el incremento en los precios en las monedas de Fortnite.
Fortnite es uno de los juegos más populares entre la Generación Z. (Foto: Epic Games)

Cuáles son los videojuegos más populares entre la Generación Z

La Generación Z se inclina por juegos multijugador, gratuitos y con fuerte componente social. Entre sus opciones preferidas destacan títulos que combinan ritmo acelerado, posibilidades creativas y comunidades activas en internet.

Sus principales elecciones incluyen Fortnite de Epic Games, que además de ser un battle royale funciona como espacio de interacción; Valorant, un shooter táctico con gran peso en los deportes electrónicos; Minecraft, referente de construcción y exploración; Rocket League, que fusiona fútbol y conducción en partidas breves; y Genshin Impact, un RPG de acción de mundo abierto con estética anime.

Fortnite es de Epic Games. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Fortnite es de Epic Games. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Además, este grupo muestra un interés marcado por el gaming retro y vuelve con frecuencia a clásicos que jugó en su niñez como los de Nintendo o que descubre a través de plataformas como YouTube.

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