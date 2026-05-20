Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

La extradición de Luis Ezequiel Then Martínez y Missaelle Morales Silvestre refuerza la cooperación judicial entre República Dominicana y Estados Unidos contra el narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Luis Ezequiel Then Martínez y Missaelle Morales Silvestre a Estados Unidos marca un nuevo episodio en la cooperación judicial contra el narcotráfico internacional.

Ambos ciudadanos dominicanos fueron entregados a las autoridades estadounidenses, que los acusan de integrar redes dedicadas al tráfico de sustancias ilegales y de introducir cocaína procedente de Sudamérica hacia dicho país.

PUBLICIDAD

La decisión fue formalizada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana, según comunicó la Presidencia Nacional, a través de los decretos 337-26 y 338-26.

El caso de Then Martínez lo involucra en diversos señalamientos, entre los que figuran asociación delictuosa en segundo grado, operar como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado, posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado y tercer grado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Morales Silvestre enfrenta cargos por asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

De acuerdo con la información suministrada, la imputación sostiene que Morales Silvestre actuó “con la intención, el conocimiento y la creencia razonable de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde lugares fuera de los Estados Unidos, incluyendo Colombia”.

PUBLICIDAD

Luis Ezequiel Then Martínez enfrenta cargos por operar redes de narcotráfico internacional e introducir cocaína sudamericana en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los decretos que sustentan estas extradiciones reflejan la respuesta oficial frente a los requerimientos judiciales de Estados Unidos. La tipificación de los delitos atribuidos a ambos acusados apunta a su presunta participación activa en cadenas de distribución y logística de drogas, así como en operaciones estructuradas de tráfico ilícito a gran escala.

La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia penal se ha intensificado con diversas extradiciones en los últimos meses, reafirmando la vigencia de los acuerdos bilaterales y la voluntad de ambos países de combatir el crimen organizado trasnacional.

PUBLICIDAD

República Dominicana extraditó a cuatro ciudadanos por delitos de narcotráfico y otros cargos

El 14 de abril, cuatro ciudadanos dominicanos fueron autorizados para su extradición a Estados Unidos y Puerto Rico. Los cargos presentados abarcan una gama de delitos, entre ellos narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil. Así lo informó la oficina de prensa del Palacio Nacional, precisando que las órdenes de entrega fueron formalizadas mediante el decreto 240-26.

Uno de los extraditados, Frank Maiky Báez Guerrero, fue requerido por la justicia federal del estado de Massachusetts. Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta relación con una organización delictiva dedicada tanto al narcotráfico como al lavado de activos.

PUBLICIDAD

El expediente en su contra describe implicaciones en distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

En abril, República Dominicana también autorizó la extradición de cuatro ciudadanos por delitos como narcotráfico, lavado de activos y tráfico de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma operación se ordenó la extradición de Carlos Manuel Martínez De León, solicitado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Martínez De León enfrenta 22 cargos vinculados a la distribución de material de explotación sexual infantil, lo que lo convierte en uno de los extraditados con el mayor número de imputaciones.

PUBLICIDAD

El bloque de extradiciones de mediados de abril responde a un contexto de creciente presión internacional para enfrentar el tráfico de sustancias controladas y los crímenes conexos.

Este proceso incluyó acusaciones diversas, reflejando la complejidad de los delitos transnacionales que vinculan a ciudadanos dominicanos con redes criminales repartidas entre Estados Unidos y el Caribe.

PUBLICIDAD