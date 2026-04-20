Quienes crecieron disfrutando videojuegos en los 80 y 90 tienen una ventaja para ser padres, según estudio

Los estudios sobre videojuegos y familia revelan que la interacción digital fortalece los vínculos entre padres e hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología moderna ha comenzado a identificar una ventaja invisible entre los adultos que crecieron jugando videojuegos en los años 80 y 90. Hoy, convertidos en padres, estos adultos llevan consigo una experiencia única que influye en la crianza de sus hijos.

Contrario a los temores de generaciones anteriores que veían las pantallas como una amenaza, los nuevos estudios y análisis muestran que aquellos que han integrado el juego digital en su vida familiar están promoviendo dinámicas positivas en sus hogares.

El jugador promedio actual tiene 36 años. Se trata, en su mayoría, de personas que vivieron el auge del videojuego doméstico y que, al llegar la paternidad, no han soltado el control de la consola. Esta continuidad en la práctica lúdica ha transformado el modo en que entienden el vínculo con sus hijos, alejándose del modelo restrictivo de sus propios padres y acercándose a una crianza donde el juego ocupa un lugar central.

Cómo los videojuegos ayudan a la paternidad

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Clemson, la interacción entre padres e hijos mediante videojuegos desafía los estereotipos clásicos sobre el aislamiento y la fragmentación familiar que supuestamente generan las pantallas. Según la psicología del desarrollo, los padres que crecieron con videojuegos y ahora los comparten con sus hijos están moldeando familias donde se diluyen los roles jerárquicos tradicionales.

La psicología moderna identifica beneficios en la crianza de padres que crecieron con videojuegos en los años 80 y 90. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vez de imponer prohibiciones, estos padres optan por una participación activa en el juego. Esto reduce la brecha digital que separaba a generaciones anteriores y permite que padres e hijos encuentren un terreno común para convivir. Las entrevistas realizadas para el estudio muestran que, al sentarse juntos frente a la pantalla, padres e hijos intercambian constantemente los papeles de aprendiz y maestro.

Esta dinámica genera un entorno donde ambos pueden mostrar sus habilidades, aprender de los errores y reconocer que siempre hay margen para mejorar. El resultado es una comunicación más abierta y menos rígida que la que existía en los hogares donde el adulto mantenía una autoridad incuestionable.

Los videojuegos como herramienta de conexión y aprendizaje

El estudio destaca que compartir videojuegos contribuye a crear un vínculo más sólido entre padres e hijos. Cuando ambos participan de una partida, se establecen instancias en las que la autoridad parental no se pierde, pero sí se transforma: el liderazgo se hace más flexible, la confianza mutua se fortalece y el aprendizaje se vuelve bidireccional.

En estos espacios de juego compartido, es habitual que las conversaciones trasciendan lo que ocurre en la pantalla. Padres e hijos aprovechan la experiencia para dialogar sobre estrategias, valores y toma de decisiones, lo que enriquece la comunicación familiar.

La integración de videojuegos en la crianza rompe con los modelos restrictivos y promueve relaciones más democráticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la psicología, este tipo de interacción favorece el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los niños, y permite a los adultos ejercer una influencia positiva de manera natural y lúdica.

Este fenómeno no implica que todas las familias encuentren en los videojuegos una experiencia armoniosa. El estudio reconoce que en algunos hogares el juego puede ser motivo de conflicto y que estos casos podrían estar subrepresentados en la muestra. Sin embargo, lo que sí se observa con claridad es que allí donde el videojuego se incorpora de manera positiva, los beneficios son notables.

Cuál es valor de los videojuegos en la crianza contemporánea

La integración del videojuego en la vida familiar responde también a los desafíos de la sociedad actual. Frente a la falta de tiempo y el ritmo acelerado, muchos padres han optado por los videojuegos como una alternativa al juego tradicional.

Esto no solo facilita la conciliación entre las obligaciones cotidianas y el ocio, sino que también permite aprovechar la tecnología como aliada en la educación y el desarrollo de los hijos.

El juego digital ayuda a los padres Millennials a enseñar gestión emocional, creatividad y trabajo en equipo dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los padres de la generación Millennial, el juego digital es mucho más que entretenimiento. Constituye una herramienta para enseñar habilidades cognitivas, estimular la creatividad y fomentar el trabajo en equipo. Además, al participar activamente en el juego, los adultos pueden guiar a sus hijos en la gestión de emociones, el manejo de la frustración y el desarrollo del pensamiento crítico.

Lejos de ser una barrera, la interacción mediante videojuegos se convierte en un punto de encuentro donde padres e hijos pueden compartir intereses, aprender juntos y construir recuerdos significativos. Este modelo de crianza, surgido de la experiencia de quienes crecieron en los años 80 y 90, apunta a una familia más democrática, comunicativa y adaptada a los desafíos del mundo digital.