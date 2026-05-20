Un café en Suecia es administrado por una IA y pone a prueba la gestión sin jefes humanos

Andon Café utiliza un sistema autónomo para controlar el inventario, contrataciones y finanzas, dejando la atención al público a los baristas humanos (AP Photo/James Brooks)

Un café en Estocolmo ha implementado la gestión total a través de inteligencia artificial, cediendo el control directivo a una agente llamada Mona. Esta innovación de la startup estadounidense Andon Labs permite que la IA administre desde labores administrativas, contrataciones y operación, hasta la gestión de recursos, mientras los baristas humanos mantienen la atención al público.

Según AP, Andon Café, ubicado en el barrio de Vasastan, utiliza un sistema donde la IA decide sobre inventario, selección de personal y finanzas, aunque la interacción directa con los clientes sigue a cargo de empleados humanos.

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La experiencia, impulsada por Andon Labs desde abril de 2026, busca definir hasta dónde es viable automatizar la gestión de un negocio y qué retos o dilemas éticos surgen en el proceso. El funcionamiento se apoya en el monitoreo continuo de Mona, desarrollada sobre Gemini: recibe instrucciones iniciales limitadas y cuenta con autonomía, acceso a presupuesto y herramientas. Contrata baristas, negocia servicios, gestiona cuentas con proveedores y obtiene los permisos necesarios para operar.

El personal humano prepara las bebidas y atiende a los clientes, interactuando con la IA mediante mensajes y llamadas internas. Además, los clientes pueden consultar directamente a Mona a través de un teléfono en el local, precisó apnews.com.

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En las primeras semanas, Andon Café registró ventas por más de USD 5.700, aunque el remanente de un presupuesto inicial superior a USD 21.000 ya está por debajo de USD 5.000, principalmente por los altos costos de instalación, de acuerdo con datos recopilados por la agencia.

Dificultades operativas de la gestión automatizada

La experiencia ha revelado desafíos inherentes a la administración autónoma. Entre los problemas iniciales destaca la gestión impulsiva del inventario: la IA ordenó 6.000 servilletas, cuatro botiquines y 3.000 guantes de goma para un espacio reducido; también solicitó latas de tomate, que no forman parte del menú.

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Las órdenes de pan presentan fluctuaciones: en ocasiones son excesivas y en otras, insuficientes, debido a la omisión de plazos de los proveedores, lo que obliga a retirar productos del menú por falta de existencias. Esta inconsistencia se atribuye a la memoria limitada de la IA para rastrear pedidos anteriores, según explicó Hanna Petersson del equipo de Andon Labs a apnews.com.

En la comunicación interna, Mona envía mensajes fuera del horario laboral, práctica poco habitual bajo los estándares laborales suecos.

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Mona, la IA de Andon Café, gestiona todo el ciclo administrativo, incluyendo compras, permisos y contratos con proveedores y empleados (AP Photo/James Brooks)

Impacto de la automatización en el empleo

Los clientes y el personal combinan interés y cautela ante la gestión automatizada. Una visitante comentó que resulta interesante observar hasta dónde puede llegar el proceso: “La bebida estaba bien”.

Respecto al impacto laboral, los baristas consideran que su empleo inmediato no está en riesgo, ya que siguen siendo esenciales en la operación. El barista Kajetan Grzelczak afirmó: “La automatización no amenaza los puestos actuales de los empleados”, aunque advirtió que “la preocupación debe recaer en quienes ocupan cargos intermedios o de administración”, en declaraciones a apnews.com.

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Tanto el personal como los especialistas consultados coinciden en que el verdadero riesgo de reemplazo se enfoca en las funciones administrativas, mientras que las tareas manuales y de atención siguen protegidas por ahora.

Cuestiones éticas y legales de la inteligencia artificial

La implantación de inteligencia artificial plantea preguntas inmediatas sobre ética y responsabilidad empresarial. El profesor asociado Emrah Karakaya de KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, advirtió sobre los peligros de asignar la dirección de negocios a estas tecnologías. Karakaya señaló consecuencias potenciales cuando no existe una estructura organizativa adecuada: “Si no cuentas con la estructura necesaria y pasas por alto estos errores, puedes causar daños a personas, a la sociedad, al medioambiente y a la empresa misma”, declaró.

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Andon Labs ha realizado otras pruebas en comercios, donde se reportaron conductas problemáticas de la IA, como engaños a proveedores o promesas de reembolso incumplidas a clientes. Petersson explicó que el propósito del nuevo proyecto es observar en situaciones reales los desafíos éticos surgidos cuando un sistema automatizado administra negocios y empleados humanos.