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Cómo usar la IA de Google para recrear que estoy en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Con herramientas como Gemini, ahora es posible simular imágenes estilo televisión deportiva con cámaras de estadio y ambiente de Copa del Mundo

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El video presenta a un futbolista con camiseta verde y el número 1 en un estadio con una gran audiencia. Su expresión facial cambia rápidamente de sorpresa a una concentración intensa. El jugador usa un uniforme que incluye el logotipo de una marca deportiva, tres estrellas y un distintivo de la FIFA. Se aprecian banderas y múltiples personas vestidas de verde en las gradas. Este es un registro visual de un evento deportivo.

La inteligencia artificial volvió a convertirse en tendencia en redes sociales gracias a una nueva moda vinculada con el Mundial 2026: recrear imágenes y videos hiperrealistas donde cualquier persona aparece dentro de un estadio como si estuviera siendo enfocada por una transmisión oficial de fútbol.

Miles de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram comenzaron a compartir clips creados con IA en los que simulan estar presentes en partidos de la Copa del Mundo, usando camisetas de sus selecciones y apareciendo entre el público con estética de televisión deportiva profesional.

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La tendencia se volvió especialmente popular debido al avance de herramientas generativas capaces de crear videos realistas a partir de simples fotografías y descripciones escritas conocidas como prompts.

Primer plano de un hombre latino con camiseta verde de México, rostro sudoroso y lágrimas en los ojos, en un estadio nocturno con público desenfocado.
Un aficionado latino con la camiseta de México muestra una profunda mezcla de nervios y emoción mientras asiste a un partido nocturno del Mundial 2026, con el público desenfocado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las plataformas más utilizadas aparece Gemini, la inteligencia artificial de Google, que permite generar escenas detalladas con iluminación de estadio, cámaras deportivas y expresiones naturales del usuario.

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Cómo funciona esta tendencia viral

La dinámica consiste en tomar fotografías personales y utilizarlas como referencia para que la inteligencia artificial genere una escena deportiva ficticia.

El resultado suele imitar una toma típica de una transmisión televisiva: la cámara enfoca al público, detecta a un aficionado emocionado y lo muestra en pantalla durante algunos segundos mientras alrededor aparecen otros hinchas desenfocados, banderas y luces del estadio.

La IA no solo recrea el rostro de la persona, sino también el ambiente completo del Mundial, incluyendo detalles como camisetas oficiales, cánticos, expresiones faciales y movimientos de cámara similares a los de una retransmisión real.

Una mujer con camiseta y bufanda de México mira hacia adelante con la boca abierta en un estadio de fútbol. El marcador FIFA World Cup 2026 muestra MEX vs ARG.
Una fanática de la selección mexicana muestra una expresión de sorpresa mientras observa el campo durante un partido del Mundial FIFA 2026 contra Argentina, en medio de un estadio lleno de aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo principal es que cualquier persona puede sentirse parte de un evento deportivo global mucho antes del inicio oficial del Mundial de 2026.

Paso 1: elegir buenas fotos de referencia

Para lograr resultados más realistas, especialistas y creadores recomiendan utilizar varias fotografías del rostro tomadas desde diferentes ángulos.

Las imágenes deben tener buena iluminación, fondo limpio y expresiones naturales. También es recomendable evitar filtros excesivos o retoques faciales, ya que eso puede dificultar el trabajo de la IA.

Muchos usuarios además añaden elementos relacionados con el fútbol, como camisetas de selecciones, bufandas, gorras o banderas.

Mientras más detalles visuales tenga la referencia, más preciso será el resultado final generado por el sistema.

Aficionados mexicanos celebran con banderas y humo de bengalas en un estadio del Mundial 2026. Se observan cámaras de transmisión y una pantalla con el marcador.
Un grupo de amigos latinos alienta fervientemente a México con banderas y bengalas durante un partido del Mundial 2026, capturado por cámaras de transmisión en vivo de ESPN y Fox Sports. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: escribir un prompt detallado en Gemini

El siguiente paso consiste en abrir Gemini o cualquier herramienta de generación de video con IA y escribir una descripción detallada de la escena deseada.

Uno de los prompts más utilizados en redes sociales es:

“Vídeo realista, al estilo de una captura de pantalla de una retransmisión deportiva, de la persona de la imagen de referencia sentada entre el público de un partido de fútbol de México (con la playera actual de la selección). Sensación natural de cámara en el público, expresión de sorpresa pero concentración, iluminación realista del estadio, estilo documental, camiseta del equipo, fondo de público desenfocado, aspecto de cámara teleobjetivo deportiva”.

La descripción puede modificarse para incluir diferentes selecciones, gestos o escenarios. Algunos usuarios prefieren aparecer celebrando un gol, cantando el himno o reaccionando a una jugada polémica.

Un joven hincha mexicano celebra con su bandera en un estadio iluminado, rodeado de confeti y otros aficionados, con cámaras de televisión en primer plano.
Un joven aficionado mexicano desborda alegría, envuelto en su bandera, celebrando un gol contra Argentina mientras el confeti inunda el estadio durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detalles marcan la diferencia

Uno de los aspectos más importantes para conseguir un resultado convincente es la precisión de los detalles.

Expertos recomiendan incluir:

  • Tipo de cámara o estilo de transmisión.
  • Ambiente del estadio.
  • Iluminación nocturna o diurna.
  • Tipo de camiseta.
  • Expresión facial específica.
  • Accesorios como bufandas o pintura facial.
  • Público desenfocado alrededor.

La IA interpreta todos esos elementos para construir escenas mucho más cercanas a una transmisión deportiva auténtica.

Además, algunos modelos permiten generar pequeños movimientos de cámara y expresiones dinámicas para dar sensación de video real y no solo de imagen estática.

Primer plano de un aficionado con camiseta verde de México y rostro sudoroso en un estadio nocturno lleno de gente, con pantallas LED mostrando 'FIFA World Cup 2026'.
Un apasionado aficionado latino, vistiendo la camiseta de la selección mexicana, es captado por la cámara del estadio con su rostro sudoroso y una mirada intensa durante un partido del Mundial 2026, rodeado de banderas y pantallas LED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA transforma la experiencia de los aficionados

La viralidad de esta tendencia refleja cómo la inteligencia artificial está modificando también la relación entre los aficionados y los grandes eventos deportivos.

Antes, la posibilidad de aparecer en una transmisión oficial dependía exclusivamente de asistir físicamente al estadio. Ahora, herramientas generativas permiten recrear esa experiencia digitalmente en pocos minutos.

El fenómeno también demuestra el avance del contenido hiperrealista creado con IA, capaz de combinar rostros reales, simulaciones de cámaras televisivas y escenarios deportivos completos con un nivel de detalle cada vez más convincente.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, todo indica que este tipo de contenidos seguirá creciendo en redes sociales, donde millones de usuarios buscan sentirse parte del evento incluso antes de que empiece el torneo.

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