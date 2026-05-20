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WhatsApp renueva la hoja de adjuntos: así es el nuevo envío rápido de fotos y videos en chats

Tras pruebas en la beta de Android, la función se distribuye de forma progresiva en iPhone con una nueva hoja de adjuntos que facilita seleccionar, editar y enviar fotos y videos con mayor rapidez

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WhatsApp rediseña la hoja de adjuntos para enviar fotos y videos más rápido en el chat - Meta
WhatsApp rediseña la hoja de adjuntos para enviar fotos y videos más rápido en el chat - Meta

WhatsApp ha implementado una actualización clave en su plataforma: la hoja de adjuntos del chat recibe un rediseño que agiliza el envío de fotos y videos en conversaciones.

Esta mejora, ya disponible para usuarios de Android y en proceso de expansión en iOS, responde a la demanda de una experiencia más dinámica y eficiente al compartir archivos multimedia dentro de la aplicación. El nuevo sistema reduce pasos, ofrece accesos directos y facilita la selección rápida de imágenes o clips recientes, alineándose con las tendencias de mensajería instantánea y consumo de contenido visual.

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¿Qué cambia en la hoja de adjuntos?

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
Las versiones beta exploran un sistema de borrado automático después de la lectura y ventanas de duración configurables, una evolución que apunta a reforzar la privacidad junto con un envío multimedia más ágil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hoja de adjuntos rediseñada introduce una interfaz más limpia y funcional, pensada para que los usuarios puedan compartir multimedia sin perder de vista la conversación. Entre las novedades principales destacan:

  • Acceso directo a fotos y videos recientes: Ahora, la hoja de adjuntos permite visualizar y seleccionar archivos recientes desde una cuadrícula compacta de 4x4, ubicada en la parte inferior de la pantalla.
  • Vista previa rápida: Al tocar una miniatura, se puede enviar el archivo inmediatamente o abrirlo en el editor de dibujo para realizar anotaciones o ediciones antes de compartirlo.
  • Menú flotante y diseño en pastillas: El nuevo diseño elimina elementos superfluos y agrupa las opciones de adjunto en botones redondeados, facilitando la navegación y el acceso a funciones clave.
  • Selección ágil de archivos: Los usuarios pueden desplazarse horizontalmente por la franja de multimedia reciente, o expandir la vista para explorar toda la galería sin salir del chat.

Disponibilidad de la nueva función en Android y iOS

De acuerdo con WABetaInfo, la función comenzó como una prueba limitada en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.37.4) y, tras una recepción positiva, se está extendiendo gradualmente a la aplicación oficial para iOS. Con la actualización 26.19.75 ya disponible en la App Store, algunos usuarios de iPhone tienen acceso a la nueva hoja de adjuntos, mientras que otros la recibirán en las próximas semanas a medida que WhatsApp amplía el despliegue y ajusta el rendimiento de la función.

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La actualización de WhatsApp suma botones en pastillas y un menú flotante para adjuntar archivos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La actualización de WhatsApp suma botones en pastillas y un menú flotante para adjuntar archivos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El objetivo de la compañía es ofrecer una experiencia homogénea en ambas plataformas, permitiendo que todos los usuarios disfruten de un flujo de envío multimedia más rápido y directo.

Más opciones para compartir desde el chat

El rediseño no solo optimiza el envío de archivos recientes, sino que también integra múltiples puntos de acceso para adjuntar contenido:

  • Botón “+” en la barra de chat: Permite abrir la hoja de adjuntos, acceder a la opción “Fotos” y explorar la galería completa.
  • Ícono de cámara: Acceso inmediato a la cámara para capturar y compartir fotos o videos en tiempo real.
  • Mantener presionado el botón “+”: Despliega una vista de galería rápida para seleccionar archivos sin pasos intermedios.

Estas alternativas buscan adaptarse a diferentes estilos de uso, ya sea para quienes prefieren enviar contenido espontáneo o quienes desean revisar y editar antes de compartir.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp incorpora una cuadrícula de fotos y videos recientes para adjuntar sin perder el hilo del chat - (Meta)

Una ventaja del nuevo enfoque es que la conversación permanece visible mientras el usuario navega por la galería, facilitando la referencia a mensajes anteriores y evitando interrupciones. Además, el diseño Liquid Glass introduce efectos visuales más suaves y una integración natural con el resto de la interfaz de WhatsApp.

Novedades en privacidad: mensajes temporales mejorados

Junto con la actualización de la hoja de adjuntos, WhatsApp trabaja en una nueva función para mensajes temporales. En las versiones beta recientes, se está probando un sistema que borra los mensajes automáticamente después de ser leídos, en lugar de hacerlo tras un tiempo fijo desde el envío.

Esto refuerza la privacidad y el control sobre la información compartida, permitiendo que los usuarios configuren la duración del mensaje una vez abierto (de 5 minutos a 12 horas). Esta mejora aún no está disponible para todos, pero anticipa una evolución en la gestión de mensajes efímeros dentro de la plataforma.

Mantenerse actualizado con estas funciones permite aprovechar al máximo la experiencia de mensajería y adaptarse a las demandas de un entorno cada vez más digital y visual.

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