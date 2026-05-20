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Reiniciar o apagar el celular Android: cuál es la mejor opción para mejorar el rendimiento del dispositivo

Apagar completamente un celular con Android puede ayudar a resolver errores de rendimiento que un reinicio no elimina

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Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
Una persona reinicia su teléfono Samsung con la opción "Reiniciar" visible en pantalla, mientras un periódico y una taza de café se encuentran desenfocados en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que un celular comience a funcionar lento, se bloquee o presente fallos inesperados es un problema común entre millones de usuarios. Aunque las causas pueden ser muy distintas —desde aplicaciones mal optimizadas hasta exceso de memoria ocupada— existe una solución básica que suele ayudar más de lo que parece: apagar completamente el dispositivo.

Muchos usuarios de Android creen que reiniciar y apagar el celular son exactamente lo mismo, pero en realidad ambos procesos funcionan de manera distinta y pueden tener efectos diferentes sobre el rendimiento del equipo. En determinados casos, apagar el teléfono por completo puede ayudar a resolver errores temporales que un simple reinicio no logra corregir.

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Reiniciar y apagar no hacen exactamente lo mismo

En la mayoría de celulares con Android aparecen dos opciones principales cuando el usuario mantiene presionado el botón de encendido: reiniciar o apagar. Aunque ambas parecen similares, internamente el funcionamiento cambia bastante.

El reinicio de un celular puede ayudar a resolver algunas fallas. (Captura)
El reinicio de un celular puede ayudar a resolver algunas fallas. (Captura)

Cuando un usuario reinicia el teléfono, el sistema no se apaga completamente. El dispositivo entra en una especie de transición rápida donde algunos procesos permanecen parcialmente activos para acelerar el encendido posterior.

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Por eso, tras reiniciar, muchas aplicaciones vuelven a abrirse rápidamente o continúan funcionando desde el mismo punto donde quedaron antes. Este método resulta útil para pequeños bloqueos o fallos leves, pero no siempre elimina completamente los procesos problemáticos que pueden estar afectando el rendimiento general.

Apagar el teléfono permite un inicio desde cero

La diferencia clave aparece al apagar completamente el dispositivo. En ese caso, el sistema corta totalmente la energía y obliga al hardware y al software a iniciar nuevamente desde cero cuando el usuario vuelve a encender el equipo.

Ese reinicio completo afecta especialmente a la memoria RAM, uno de los componentes fundamentales del funcionamiento del teléfono.

Primer plano de una mano con un dedo presionando el símbolo de apagado iluminado en la pantalla oscura de un teléfono móvil moderno.
Una persona presiona el símbolo de apagado en la pantalla táctil de su teléfono inteligente, representando la decisión de desconectar o reiniciar la actividad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria RAM almacena temporalmente aplicaciones, procesos y datos que el sistema necesita utilizar rápidamente. Pero si alguna aplicación queda funcionando incorrectamente o se generan errores internos, esos procesos también permanecen cargados en la memoria.

Al apagar el dispositivo completamente, la RAM se vacía por completo. Eso permite eliminar procesos defectuosos, datos corruptos o aplicaciones que estaban generando conflictos sin que el usuario lo notara.

Por esa razón, apagar el celular puede solucionar:

  • Lentitud general del sistema
  • Aplicaciones congeladas
  • Problemas de rendimiento
  • Errores temporales
  • Consumo excesivo de memoria
  • Fallos inesperados en segundo plano

Un problema común: aplicaciones que siguen ejecutándose

Uno de los motivos más frecuentes detrás de la pérdida de rendimiento está relacionado con aplicaciones que quedan funcionando incorrectamente.

Algunas apps pueden consumir demasiados recursos, generar errores internos o seguir ejecutándose en segundo plano incluso cuando el usuario cree haberlas cerrado. Si eso ocurre, reiniciar el teléfono podría no ser suficiente porque ciertos procesos permanecen activos parcialmente.

Apagar el móvil puede ser una solución a problemas de rendimiento.
Apagar el móvil puede ser una solución a problemas de rendimiento.

En cambio, apagar completamente el dispositivo obliga a cerrar todo. Después de volver a encenderlo, el usuario puede identificar mejor qué aplicación estaba provocando el problema y tomar medidas adicionales, como:

  • Actualizar la app
  • Borrarla
  • Limpiar caché
  • Revisar permisos
  • Comprobar el almacenamiento disponible

Cuándo apagar el teléfono puede afectar la batería

Aunque apagar el móvil puede ayudar al rendimiento, existe una situación donde no resulta recomendable dejar que el dispositivo se apague: permitir que la batería llegue al 0 %. Durante años existió la creencia de que descargar completamente la batería mejoraba su funcionamiento, pero en los teléfonos modernos eso puede terminar afectando su vida útil.

Apagar el móvil puede ser una solución a problemas de rendimiento.
Apagar el móvil puede ser una solución a problemas de rendimiento.

Las baterías actuales de ion de litio funcionan mejor cuando se mantienen en rangos de carga moderados. Permitir que bajen constantemente por debajo del 10 % obliga a los componentes químicos internos a trabajar con mayor esfuerzo, acelerando el desgaste con el tiempo.

Por eso, muchos especialistas recomiendan conectar el cargador cuando el dispositivo todavía mantiene entre 20 % y 30 % de batería.

Una solución simple que sigue funcionando

Aunque hoy los teléfonos inteligentes tienen procesadores avanzados y sistemas cada vez más complejos, apagar completamente el dispositivo sigue siendo una de las soluciones más efectivas para resolver errores temporales.

La práctica permite liberar memoria, cerrar procesos defectuosos y devolver estabilidad al sistema sin necesidad de herramientas adicionales.

Y aunque reiniciar puede ayudar en situaciones rápidas, cuando el problema persiste, apagar completamente el teléfono suele ser la mejor forma de darle al dispositivo un verdadero “nuevo comienzo”.

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