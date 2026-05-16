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El cambio que viene a los chats grupales de WhatsApp: mensajes de saludo personalizados

El mensaje de saludo se puede personalizar y aparecerá de forma automática a todos los nuevos miembros

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La aplicación está probando esta nueva función de saludos personalizados para los grupos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La aplicación está probando esta nueva función de saludos personalizados para los grupos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La próxima actualización de WhatsApp transformará la experiencia de quienes se integran a chats grupales al incorporar mensajes de saludo personalizados.

Esta función, aún en desarrollo,según WaBetaInfo, apunta a que los nuevos miembros comprendan mejor el contexto del grupo y se sientan parte de la comunidad desde el primer momento.

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El sistema de mensajes de saludo funcionará como un texto breve y automático que aparecerá cada vez que alguien se una a un grupo. El objetivo es que los usuarios puedan identificar rápidamente el propósito del chat y las normas básicas antes de participar en la conversación.

Dos teléfonos inteligentes muestran la interfaz de WhatsApp. Uno exhibe los permisos de grupo y el otro la configuración de un saludo de bienvenida con un teclado virtual
La función permite que los usuarios personalicen el saludo. (WaBetaInfo)

Actualmente, WhatsApp utiliza la descripción del grupo para orientar a los recién llegados, pero este apartado suele pasar desapercibido, ya que muchos usuarios se enfocan de inmediato en los mensajes recientes.

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Cómo funcionarán los mensajes de saludo personalizados

En la próxima versión, los administradores podrán acceder a la configuración de permisos del grupo y encontrar una nueva opción para activar el mensaje de bienvenida.

Esta herramienta permitirá redactar un saludo introductorio que se mostrará automáticamente a cada nuevo miembro.

Por ejemplo, el texto puede invitar a los recién llegados a presentarse o recordar las reglas de convivencia del grupo, facilitando así la integración y la comprensión del espacio virtual.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)
La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

WhatsApp planea que el mensaje de saludo sea único y compartido entre todos los administradores, independientemente de cuántos gestionen el grupo.

Esta decisión busca mantener la coherencia en la recepción y evitar la confusión que podría generar múltiples mensajes de bienvenida. Una vez activada la función, la plataforma enviará el saludo personalizado cada vez que un usuario acceda por primera vez.

Configuración opcional y personalización

La posibilidad de configurar mensajes de saludo será completamente opcional. WhatsApp no habilitará esta función de manera predeterminada; por lo tanto, los administradores interesados deberán activarla manualmente desde los ajustes de permisos del grupo.

Solo después de habilitarla podrán redactar y personalizar el mensaje, ajustándolo a las características y necesidades de la comunidad.

WhatsApp Beta permite a los usuarios acceder a funciones antes que todos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp Beta permite a los usuarios acceder a funciones antes que todos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función se encuentra actualmente en fase de pruebas y, según comunicó la plataforma, podría experimentar cambios antes de su lanzamiento oficial.

El despliegue será gradual, permitiendo que los grupos adopten la nueva herramienta a medida que esté disponible en futuras actualizaciones.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha presentado una serie de nuevas funciones en 2026 que buscan mejorar la experiencia de usuario, la privacidad y la interacción en chats grupales e individuales.

Entre las principales novedades, destacan los resúmenes automáticos de chats gracias a la inteligencia artificial de Meta, permitiendo sintetizar mensajes no leídos en puntos clave para ahorrar tiempo y facilitar la comprensión del contexto en grupos con alta actividad.

(Meta)
Meta AI permite a los usuarios hacer consultas de cultura general. (Meta)

La aplicación también incorpora una función de ayuda para redactar mensajes, donde la IA puede sugerir mejoras en el texto y adaptar el tono a diferentes estilos, como formal o amistoso.

Esto es especialmente útil cuando se requiere precisión en la comunicación.

Además, se han reforzado los controles de privacidad mediante un nuevo panel avanzado que permite bloquear contenido multimedia de desconocidos, eliminar la vista previa de enlaces no confiables y silenciar llamadas de números no agendados.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
La protección de la dirección IP en llamadas ahora pueden activarse por defecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en dos pasos y la protección de la dirección IP en llamadas ahora pueden activarse por defecto.

En el ámbito visual y creativo, WhatsApp permite generar imágenes y fondos con Meta AI tanto para estados como para chats, personalizando así la experiencia de usuario.

Otra novedad es la posibilidad de mencionar a todos los miembros de un grupo con la función @all, ideal para avisos importantes en comunidades numerosas. Asimismo, es posible crear grupos sin miembros previos y asignar roles personalizados, facilitando la administración y organización.

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