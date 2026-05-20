El 84% de la Generación Z ve series mientras trabaja como un polémico método para concentrarse en la jornada laboral

Task masking y streaming, las prácticas que exponen el choque entre horarios y productividad real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Z ha situado el streaming en el centro de su rutina laboral. Esta práctica, facilitada por el auge del teletrabajo y la flexibilidad de los modelos híbridos, redefine la manera en que los jóvenes interpretan la productividad y la relación entre ocio y trabajo.

Según encuestas de plataformas de streaming como Tubi o medios especializados como Fortune, el 84% de los trabajadores de este grupo admite ver series o películas durante su jornada de trabajo como una estrategia para gestionar la concentración.

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El auge de este fenómeno ha generado debate entre empleadores, expertos en recursos humanos y la propia Generación Z. Para muchos, se trata de una señal de los nuevos tiempos y de un cambio en la cultura organizacional, mientras que otros lo consideran una distracción que puede poner en riesgo los niveles de atención y rendimiento.

El debate en las empresas, prohibir el streaming o adaptar el trabajo a un modelo más flexible - (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el streaming no ha desaparecido: ha cambiado de significado, y para una parte significativa de los jóvenes, se ha convertido en una forma de “ruido blanco” que ayuda a mantener la concentración.

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El streaming sustituye a la pausa para el café

El paso de la pausa para el café o el cigarrillo a la pausa para ver un capítulo de una serie es una de las características más notorias del entorno laboral de la Generación Z. La normalización de la multitarea y la convivencia con estímulos digitales han hecho que el consumo de contenido bajo demanda se perciba como parte de la jornada y no solo como un entretenimiento ajeno al trabajo.

El trabajo remoto ha contribuido a que los límites entre el deber y el ocio se diluyan. Mientras generaciones anteriores se distraían con tareas domésticas, la Generación Z recurre a las plataformas de streaming como vía para sobrellevar la presión, la monotonía o la necesidad de estimulación constante.

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Aunque el 53% de los encuestados reconoce haber pospuesto tareas para terminar un episodio, expertos como Simran Bhatia, de Reality Defender, insisten en que ver series en segundo plano no necesariamente reduce la productividad. La clave, sostiene, está en que muchos jóvenes usan el streaming como fondo sonoro, similar al uso tradicional de la radio o la música en oficinas.

Un estudio de 2026 vincula el streaming con comunidad e identidad entre jóvenes trabajadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunos líderes de empresas, el reto está en adaptar los entornos laborales, presenciales o remotos, para reflejar cómo funciona la Generación Z de manera óptima. En vez de prohibir estas prácticas, se propone diseñar ambientes y políticas que prioricen los resultados y la salud mental sobre la vigilancia intensiva de la actividad.

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El streaming no solo cumple una función de acompañamiento. Según un estudio de Tubi de 2026, el 65% de los jóvenes de la Generación Z afirma sentirse parte de una comunidad gracias a las series y películas que consume, un dato que ha crecido un 15% respecto al año anterior. El 77% prefiere elegir su propio contenido antes que sintonizar una programación fija, lo que refuerza la idea de identificación y pertenencia que genera el consumo bajo demanda.

Task masking: simular estar ocupado como estrategia de adaptación

Junto al streaming, la Generación Z ha adoptado el “task masking”, una técnica que consiste en aparentar estar más ocupado de lo que realmente se está. El 36% de los trabajadores encuestados reconoce haber utilizado alguna vez esta práctica, impulsada en parte por la cultura de la hiperproductividad y la presión por destacar en entornos competitivos.

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Curiosamente, el 70% de quienes practican task masking aseguran que su productividad real no disminuye; de hecho, muchos terminan sus tareas antes de lo previsto y recurren a simular actividad para evitar que se les asigne más trabajo. Este fenómeno plantea la necesidad de repensar el tradicional modelo de jornada laboral, ya que la eficiencia tecnológica y la autonomía han hecho que el tiempo invertido ya no sea el único indicador válido de productividad.

La Generación Z está desafiando los parámetros clásicos del trabajo con propuestas que priorizan la autonomía, la flexibilidad y el bienestar emocional. El teletrabajo se perfila como un aliado en este proceso, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de adaptar sus horarios y dinámicas a sus necesidades reales.

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