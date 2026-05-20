El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana

13/05/2026 Energías renovables. El gobierno alemán expresa un alto interés en invertir en energías renovables en República Dominicana, resaltando oportunidades de cooperación bilateral. (Foto archivo Infobae)

El gobierno alemán ha manifestado un alto interés en invertir en el sector de energías renovables en República Dominicana, según anunció la embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, durante el 1er Foro Económico Alemán para América Latina, celebrado en Santo Domingo.

La diplomática resaltó que varias empresas alemanas estudian el mercado dominicano por el potencial que ofrece para el desarrollo de fuentes de energía limpia, un ámbito donde la nación caribeña ha mostrado avances notables en los últimos años.

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The Energy Transition Project reportó que la capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en República Dominicana ya supera los 1,000 megavatios, cinco veces más que en 2017.

Durante el foro, organizado por el Lateinamerika Verein (LAV) y apoyado por la Embajada de Alemania y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana, se reunieron representantes de empresas, inversores y autoridades de ambos países.

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El encuentro sirvió para analizar las posibilidades de intercambio comercial y cooperación en áreas clave como infraestructura, gestión del agua, zonas francas y energías limpias. Friedrichsen definió a República Dominicana como “socio estratégico” para Alemania, no solo por su ubicación, sino también por las condiciones favorables para invertir en energías renovables.

La embajadora Maike Friedrichsen destaca a República Dominicana como socio estratégico para Alemania en el desarrollo de energía limpia y transición energética. (Redes de Dania González)

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de recursos naturales capaces de regenerarse en plazos cortos, como la luz solar, el viento, el agua y la biomasa.

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A diferencia de los combustibles fósiles, su aprovechamiento no implica la emisión masiva de gases contaminantes y contribuye a mitigar el cambio climático.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), estos sistemas pueden garantizar un suministro energético sostenible y estable a largo plazo.

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En el contexto dominicano, el gobierno ha promovido políticas e incentivos para atraer capital extranjero y fomentar el desarrollo de proyectos solares y eólicos.

La Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales ha sido uno de los pilares para impulsar la inversión privada en el sector.

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La embajadora Friedrichsen señaló que la transición energética en República Dominicana se ha fortalecido gracias a la cooperación internacional y la experiencia técnica alemana.

“Estos logros demuestran la eficacia de los proyectos de cooperación y la disposición de República Dominicana para avanzar hacia un futuro más sostenible”, afirmó la diplomática durante el evento.

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Agregó que las empresas de su país han identificado oportunidades para suministrar equipos, tecnología y capacitación, principalmente en el área de energía solar y almacenamiento.

Embajadora alemana, Maike Friedrichsen, en el 1er Foro Económico Alemán en Santo Domingo reunió a empresas, inversores y autoridades para promover comercio e inversión en energías limpias y gestión del agua.

El foro también permitió abordar los retos regulatorios, logísticos para la instalación de nuevas plantas renovables.

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Autoridades locales presentaron el marco jurídico que regula las inversiones, así como los incentivos fiscales y facilidades para la importación de equipos.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, detalló que la meta es elevar la participación de las energías renovables en la matriz nacional para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

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La cooperación entre Alemania y República Dominicana se traduce en acuerdos bilaterales, misiones empresariales y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El interés alemán aumenta en un contexto internacional de transición energética y búsqueda de alternativas frente a la volatilidad de los precios del petróleo. Friedrichsen remarcó durante el foro que la República Dominicana se consolida como un “centro logístico regional y puerta de entrada al Caribe”, lo que refuerza la confianza de los inversionistas.