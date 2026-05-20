Política

“Payasesco”: fuerte cruce entre Martín Menem y un diputado peronista en medio de críticas por el caso Adorni

Un episodio de discusión se desató durante el debate por el reglamento, cuando la intervención del representante chaqueño generó una reacción del titular del cuerpo y provocó un intercambio verbal en el recinto

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El fuerte cruce entre Aldo Leiva y Martín Menem

En medio de un extenso debate entre el oficialismo y la oposición sobre el reglamento y la superposición de sesiones, se dio un cruce entre un diputado Aldo Leiva de Unión por la Patria y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Al momento de votar la posibilidad de levantar la sesión, el diputado peronista Aldo Leiva hizo lo que suele hacer en las votaciones y esperó que se terminara el tiempo para emitir su voto a viva voz.

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Leiva suele recurrir a ese artilugio, que lo permite el reglamento, para aprovechar ese momento para hacer un discurso político antes de emitir su voto. En esta ocasión, lo hizo utilizando una máscara con el rostro del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien catalogó como uno de los “corruptos más grandes del país”.

El enojo de Aldo Leiva con Martín Menem

En ese momento el titular de la Cámara, Martín Menem, pidió orden y respeto, y calificó el hecho como una “actitud payasesca”. Estos dichos de Menem generaron una nueva discusión a los gritos en el recinto en donde Leiva se paró de su banca y se acercó a la presidencia gritándole que le había faltado el respeto.

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Una vez retomado el orden de la sesión, Menem tomó la palabra y le habló directamente a Leiva en donde le aclaró que “no lo traté de payasesco sino que dije que la actitud lo era” y que si eso le había parecido una falta de respeto le pedía disculpas. “Le tengo respeto como a todos los diputados, lo respeto como ex combatiente de Malvinas –Leiva es ex combatiente– incluso tengo un familiar ex combatiente y tengo mucho respeto por él y por todos”.

Sesión en Diputados - 20 de mayo
Fotografía: RSFotos

Leiva escuchó atentamente las palabras del presidente de la Cámara y esperó su turno. Cuando le dieron la palabra se tomó poco más de 4 minutos para responderle a Menem.

“Usted le tiene que preguntar a los diputados el sentido de su voto. Lo que le molesta no es que yo vote así sino que lo haga con esto –levantando la careta de Adorni–. A usted y a todos los miembros de su bloque y de los que son cómplices de acompañar esto".

Pero no se quedó en eso el diputado peronista sino que avanzó sobre los dichos de Menem. “Lo que es payasesco es habilitar esta sesión para bloquear las posibles interpelaciones a Adorni, para mí payasesco es el Presidente que se pasa horas en redes sociales agrediendo a periodistas, payasesco es no cumplir la ley de financiamiento universitario que votó este Congreso, payasesco es que se le pegue a los jubilados y a los discapacitados, que la ciudadanía no pueda transitar los miércoles porque blindan el Congreso, payasesco es lo que hizo un colega diputado de traer un auto de USD 300.000. Si criticó tanto los 12 años de ese gobierno o le fue muy bien con nosotros o está en algo raro ahora".

Pero mientras Leiva hablaba y la diputada Santillán de LLA le gritaba para taparlo, el diputado de Unión por la Patria hizo referencia por primera vez a la interna libertaria: “payasesco es lo que le hace Santiago Caputo a Usted, señor presidente". Esto generó gritos desde el bloque de LLA para tapar al diputado, quien nunca paró de hablar. “Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted nos agrede a cada uno de nosotros, porque es el presidente de la Cámara, de todos y cada uno de nosotros”, concluyó el diputado chaqueño en medio de aplausos y risas de los propios y de gestos y sonrisas escondidas de los ajenos.

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