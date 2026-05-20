América Latina

Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

El presidente de Brasil dijo que está destinada a facilitar el cambio de vehículo bajo condiciones favorables

Guardar
Google icon
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Martin Meissner)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Martin Meissner)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una línea de crédito de hasta 30.000 millones de reales (equivalentes a 6.000 millones de dólares) destinada a taxistas y conductores de aplicaciones para facilitar el cambio de vehículo bajo condiciones favorables.

El anuncio se realizó en San Pablo, cuando restan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales, donde el líder progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

PUBLICIDAD

Lula firmó el decreto que establece la nueva línea de financiación ante un grupo de trabajadores del sector, a quienes incentivó a optar por la compra de un vehículo propio en lugar de operar con uno alquilado.

El crédito será gestionado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con el respaldo de otras entidades financieras. Lula calificó el programa como “extremadamente ventajoso para ustedes”.

PUBLICIDAD

El acceso al programa está dirigido a taxistas y conductores activos desde hace al menos un año y que hayan completado 100 viajes o más en la misma plataforma en ese periodo.

Un hombre camina entre automóviles estacionados en el servicio de arriendo de vehículos Movida especializado en compañías de viajes por aplicaciones en Sao Caetano do Sul (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)
Un hombre camina entre automóviles estacionados en el servicio de arriendo de vehículos Movida especializado en compañías de viajes por aplicaciones en Sao Caetano do Sul (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

El préstamo podrá usarse para la adquisición de un vehículo nuevo de hasta 150.000 reales (30.000 dólares) que funcione con tecnología híbrida, eléctrica o exclusivamente con etanol.

La medida amplía una política previa del gobierno de Lula que ya facilitaba la compra subsidiada de camiones y autobuses.

Durante el mismo acto, Lula también firmó un decreto para simplificar las normas laborales aplicables a mototaxistas y repartidores de productos que utilizan motocicletas. El objetivo, según el gobierno, es reducir trámites, costos y obstáculos para ingresar a la profesión, eliminando requisitos como la edad mínima de 21 años y la exigencia de dos años de experiencia con licencia de conducir.

Hay espacio para todo el mundo en este país. ¿Y cuál es el papel del Gobierno? Facilitarles la vida y no crear problemas”, expresó el presidente.

Lula ha intensificado su presencia pública este año electoral para difundir las acciones del Ejecutivo en áreas como educación, salud, finanzas familiares e infraestructura.

De acuerdo con la mayoría de las encuestas, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantiene un empate técnico en intención de voto con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, de cara a una posible segunda vuelta en las elecciones de octubre.

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilaplicacionescréditoconductoreseconomíaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Cancilleres revisan avances del Tratado Bicentenario, considerado uno de los acuerdos geopolíticos más importantes para Honduras en las últimas décadas

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Las funciones de visualización y análisis permiten identificar tendencias sectoriales y territoriales, contribuyendo al diseño de políticas e inversiones sustentadas en datos desagregados y en información relevante para distintas regiones del país

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia fue despedido de su trabajo

La pesquera Landes informó en un documento interno que Germán Naranjo “ha dejado de ser gerente comercial” de la empresa

Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia fue despedido de su trabajo

Chile: prisión preventiva para un jefe mapuche acusado de tráfico de drogas y armas

El “werkén” de Temucuicui, Jorge Huenchullán, fue extraído en helicóptero junto a su pareja la madrugada del martes luego de permanecer prófugo desde 2021

Chile: prisión preventiva para un jefe mapuche acusado de tráfico de drogas y armas

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

De El Salvador al Reino Unido, una historia marcada por la perseverancia y la adaptación. Su carrera refleja sacrificios personales, cambios inesperados y el sueño de consagrarse como referente del deporte master internacional

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Intolerancia en vía de Bogotá: dos conductores se enfrentaron tras colisión menor, uno de ellos lanzó patadas por la ventana

Intolerancia en vía de Bogotá: dos conductores se enfrentaron tras colisión menor, uno de ellos lanzó patadas por la ventana

Gustavo Petro aseguró que Carlos Ramón González debe ser investigado en Colombia y anunció la salida del funcionario que lo ayudó en Nicaragua

Esto tiene que pasar para que Neymar juegue en Monterrey en el Mundial 2026

La inasistencia alimentaria podría considerarse como violencia económica y de género, concluyó fallo de la Corte Constitucional

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’, con 35 conciertos en nueve países

INFOBAE AMÉRICA

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana

ENTRETENIMIENTO

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'