Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (AP Foto/Martin Meissner)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una línea de crédito de hasta 30.000 millones de reales (equivalentes a 6.000 millones de dólares) destinada a taxistas y conductores de aplicaciones para facilitar el cambio de vehículo bajo condiciones favorables.

El anuncio se realizó en San Pablo, cuando restan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales, donde el líder progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

PUBLICIDAD

Lula firmó el decreto que establece la nueva línea de financiación ante un grupo de trabajadores del sector, a quienes incentivó a optar por la compra de un vehículo propio en lugar de operar con uno alquilado.

El crédito será gestionado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con el respaldo de otras entidades financieras. Lula calificó el programa como “extremadamente ventajoso para ustedes”.

PUBLICIDAD

El acceso al programa está dirigido a taxistas y conductores activos desde hace al menos un año y que hayan completado 100 viajes o más en la misma plataforma en ese periodo.

Un hombre camina entre automóviles estacionados en el servicio de arriendo de vehículos Movida especializado en compañías de viajes por aplicaciones en Sao Caetano do Sul (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

El préstamo podrá usarse para la adquisición de un vehículo nuevo de hasta 150.000 reales (30.000 dólares) que funcione con tecnología híbrida, eléctrica o exclusivamente con etanol.

PUBLICIDAD

La medida amplía una política previa del gobierno de Lula que ya facilitaba la compra subsidiada de camiones y autobuses.

Durante el mismo acto, Lula también firmó un decreto para simplificar las normas laborales aplicables a mototaxistas y repartidores de productos que utilizan motocicletas. El objetivo, según el gobierno, es reducir trámites, costos y obstáculos para ingresar a la profesión, eliminando requisitos como la edad mínima de 21 años y la exigencia de dos años de experiencia con licencia de conducir.

PUBLICIDAD

“Hay espacio para todo el mundo en este país. ¿Y cuál es el papel del Gobierno? Facilitarles la vida y no crear problemas”, expresó el presidente.

Lula ha intensificado su presencia pública este año electoral para difundir las acciones del Ejecutivo en áreas como educación, salud, finanzas familiares e infraestructura.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la mayoría de las encuestas, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantiene un empate técnico en intención de voto con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, de cara a una posible segunda vuelta en las elecciones de octubre.