El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Los jugadores del Arsenal festejaron en las calles el título de la Premier League (@eze)

El Arsenal volvió a consagrarse campeón de la Premier League luego de 22 años y en Londres se desató una fiesta luego del empate entre el Manchester City y Bournemouth que coronó al equipo dirigido por Mikel Arteta con una fecha de anticipación. Los fanáticos de los Gunners se congregaron en bares cercanos al estadio y celebraron hasta altas horas de la madrugada un título que se le venía negando en las últimas décadas al conjunto inglés, que además tendrá la chance de levantar un nuevo trofeo en Budapest el próximo 30 de mayo en la final de la Champions League ante PSG.

Horas después de confirmarse el resultado que no le alcanzó al City para alcanzar al Arsenal en la cima de las posiciones, los fuegos artificiales y las bengalas encendieron los alrededores del Etihad Stadium mientras banderas rojiblancas ondeaban entre una multitud que desbordó las calles de Londres. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron al capitán Martin Odegaard bebiendo de una botella con el logo del Arsenal, un gesto cargado de ironía luego de que, semanas atrás, un aficionado del Manchester City utilizara un objeto similar para mofarse del club londinense. El defensor Gabriel Magalhaes replicó la broma poco después, ilustrando el ambiente de revancha y euforia que acompañó el título.

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Luego de observar el partido del City en el centro de entrenamiento, algunos integrantes del plantel del Arsenal decidieron salir a mezclarse entre los fanáticos. La madrugada londinense ofreció escenas atípicas incluso para el fútbol inglés: los futbolistas campeones Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice y Eberechi Eze fueron vistos al amanecer caminando afuera del estadio, rodeados de hinchas que no habían abandonado el lugar. Un testigo registró en video el momento a las 5AM y publicó: “¡No puedo creer que me encontré con los campeones a las 5 de la mañana!”. Rice, además, animó a quienes se cruzaban en el recorrido a tomarse fotos y, voz ronca mediante, coreó canciones de cancha del club. Por su parte, Eze reforzó el ánimo desafiante con una selfie tomada aproximadamente a las 5:20, presionando un dedo contra los labios, en claro gesto de silencio, interpretado como respuesta a los críticos del equipo durante los últimos meses.

Un grupo de aficionados celebró el título de su equipo en los alrededores del Emirates Stadium junto a integrantes del plantel a altas horas de la madrugada

A lo largo de la noche, ex jugadores y veteranos hicieron sentir su respaldo al nuevo plantel. Jorginho, quien actualmente representa al Flamengo, compartió una videollamada junto a Saka y Timber para expresarles: “Estoy muy feliz por ustedes”, según publicó en sus redes sociales. El ex delantero Ian Wright también estuvo presente en la multitud que ocupó las inmediaciones del estadio y, de acuerdo con lo publicado por el medio británico Daily Mail, no disimuló la emoción: “Este club se lo merece, nuestros aficionados se lo merecen, en todo el mundo, nos lo merecemos ahora”. Wright enfatizó que el mérito correspondía tanto a los futbolistas como a Arteta, objeto de críticas recurrentes, y alentó al plantel a no conformarse con este logro inicial: “Uno espera que este sea el comienzo de una era de éxitos porque el primero es el más difícil de conseguir”, sentenció. El ex goleador se refirió a la presión soportada por el equipo, asegurando: "Los aficionados nos atacan sin piedad... Ahora, esta temporada, con este equipo, con la plantilla que han formado... fue suficiente“.

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Los festejos de los jugadores del Arsenal tras consagrarse campeones en Inglaterra

Según reportaron medios ingleses, minutos antes de la consagración oficial, los hinchas ya colmaban bares y pubs tradicionales de la zona, como el Drayton Park Arms, el World’s End en Finsbury Park y el Tollington, a escasa distancia del estadio. Las escenas de desahogo incluyeron descorches de champán, abrazos y fanáticos agrupados en mesas, culminando una espera iniciada desde el último título de liga ganado en 2004.

En las calles, las celebraciones se intensificaron con caravanas de automóviles haciendo sonar bocinas, camisetas flameando desde ventanas y terrazas, y grupos bloqueando el tránsito en calles principales para prolongar el festejo. El paso de los coches fue interrumpido por breves lapsos durante la noche debido a la magnitud de los festejos, y las demostraciones de alegría continuaron hasta que los primeros rayos del sol alumbraron el Emirates Stadium.

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La celebración nocturna de los hinchas del Arsenal alrededor del estadio (Reuters/Andrew Boyers)

Los Gunners cerrarán el campeonato el próximo domingo como visitantes del Crystal Palace y celebrarán su nuevo título que los consagró como los mejores de la Premier League en la temporada 2025/26 luego de sumar 82 puntos en 37 fechas, con un registro de 25 victorias, 7 empates y 5 derrotas.