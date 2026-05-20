El Ejército busca intercambiar toneladas de membrillos por repuestos para una camioneta

La permuta de membrillo para repuestos de una camioneta se lanzó en el portal Comprar

El Ejército Argentino lanzó una licitación llamativo. Con un proceso de compra, busca intercambiar toneladas de membrillos por repuestos para una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010.

El llamado, publicado en el portal Comprar, convoca a permutar fruta cultivados en los campos de Remonta y Veterinaria, dependientes de la fuerza armada, por insumos mecánicos para para reparar un vehículo ubicado en la localidad mendocina de San Rafael.

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El proceso, titulado “PERMUTA TN DE MEMBRILLO POR REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 2.8 TDI STD 4X4 MODELO 2010 - ECN”, corresponde a una licitación privada de urgencia “normal”, cuya tramitación comenzó en febrero de este año. El acto de apertura de ofertas está previsto para el 27 de mayo a las 10. La adjudicación se realizará a la propuesta que acepte la menor cantidad de membrillos a cambio de los repuestos solicitados.

El pliego identificado como Licitación Privada N.º 84/13-0216-LPR26 detalla que el adjudicatario contará con 30 días para entregar los repuestos y, posteriormente, 20 días para retirar los membrillos de la finca.

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El listado de piezas incluye 31 repuestos, entre ellos filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos, fuelles, masas delanteras ABS, rótulas de suspensión, extremos de dirección, bieleta de barra estabilizadora, bujes, brazos pitman y auxiliar, amortiguador diferencial, pastillas de freno, bomba de agua y escobillas limpiaparabrisas.

Quienes conocen estos procedimientos advierten que no es la primera vez que se hacen este tipo de transacciones, y que se efectúan porque la mercadería perecedera no logra ser colocada en el mercado.

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Al conocerse el procedimiento, se desató la polémica en las redes sociales. “¡Membrillos por repuestos! Pero cómo @LuisPetri, ¿no era que vos le devolviste la dignidad a las Fuerzas Armadas, luego de años de abandono, odio y persecución del kirchnerismo? ¿Hay plata para los F16 pero no para la obra social -que vaciaste- ni para comprar los repuestos que necesita el Ejército Argentino?“, fustigó el diputado nacional Rodolfo Tailhade, de Fuerza Patria.

Ante el revuelo, el influencer libertario Nicolás Promanzio expresó: “KUKAS: ojo con salir a mostrarse indignados con los membrillos del Ejército... durante la gestión de (Agustín) Rossi y (Jorge) Taiana se subastaron 750 toneladas de membrillo para exactamente lo mismo. No se sobregiren. Tampoco importa mucho lo que opinen de las FFA”.

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Con un documento fechado el 15 de mayo y firmado por el coronel Angel Octavio Peluffo, de Remonta y Veterinaria, la convocatoria actual responde al fracaso de una licitación anterior con condiciones similares. La resolución mencionada dispuso el relanzamiento del llamado a ofertas.

En cuanto a antecedentes, el Ejército exhibe registros de operaciones previas con membrillos y otro tipo productos e insumos, que atravesó a distintas gestiones.

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El encabezado del pliego de la licitación

Así figura en el portal Comprar, donde aparece Estado Mayor General del Ejército como la única institución que publica operaciones de permuta. Entre los casos adjudicados se encuentran el intercambio de caballos reformados por insumos veterinarios (enero de 2020), camionetas de rezago por materiales sanitarios para baño (enero de 2025) y maíz por agroquímicos (enero de 2025).

También se registraron permutas de equinos reformados por vacunas triple equina (febrero de 2024), rollos y fardos de alfalfa por pellets de alfalfa (febrero de 2021), y frutas por máquinas de mantenimiento (febrero de 2025). A su vez, se identificó un intercambio de kilogramos de ajo por bolsas de ajo deshidratado granulado y orégano (febrero de 2024).

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Otras subastas de membrillo realizadas por el Ejército Argentino

En los últimos años, no hubo una licitación de intercambio de productos orgánicos por permuta de insumos para un vehículo. Pero sí se documenta un largo historial de venta de productos orgánicos en las fuerzas armadas para adquirir bienes necesarios.

Según pudo saber Infobae, frente a la falta de financiamiento estructural de las FFAA, el Gobierno prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.

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