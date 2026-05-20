Tecno

Descuentos en PlayStation Store: tienes hasta el 27 de mayo de 2026 para conseguir más de 4.000 ofertas

Entre las rebajas hay títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, Dragon Ball Z: Kakarot y Star Wars Battlefront II, además de contenidos de Los Sims

Guardar
Google icon
Las rebajas incluyen juegos completos, paquetes de juego, expansiones y contenidos descargables. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Las rebajas incluyen juegos completos, paquetes de juego, expansiones y contenidos descargables. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation cuenta con más 4.000 elementos en descuento hasta el día 27 de mayo de 2026. Hay juegos como Avatar: Frontiers of Pandora, Dragon Ball Z: Kakarot, Star Wars Battlefront II o elementos de The Sims en rebaja, entre otros elementos de diversos títulos.

Para acceder a estas ofertas basta con ingresar a la PlayStation Store y seleccionar ‘Ahorra ahora’.

PUBLICIDAD

Qué elementos están en descuento en la PlayStation Store

Algunos de los elementos en descuento disponibles en la PlayStation Store son:

  • Survivors of the Void
  • MARVEL Cosmic Invasion
  • UNCHARTED: Colección Legado de ladrones
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary
  • Los Sims 4 Urbanitas
Los precios promocionales se aplican directamente en la ficha de cada producto dentro de la tienda. REUTERS/Carlo Allegri
Los precios promocionales se aplican directamente en la ficha de cada producto dentro de la tienda. REUTERS/Carlo Allegri
  • Los Sims 4 Cocina Divina Pack
  • Overcooked! 2
  • Overcooked! 2 - Gourmet Edition
  • Risk of Rain 2: Seekers of the Storm
  • Fallout 4: Creations Bundle
  • Jurassic World Evolution 3
  • DRAGON BALL Z: KAKAROT
  • Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic
  • Among Us
  • FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION
  • Diablo III: Eternal Collection
  • Trails in the Sky 1st Chapter
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Sonic Racing: CrossWorlds PS4 y PS5
  • Devil May Cry 5 - 100.000 gemas rojas
  • Devil May Cry 5 - 3 gemas azules
  • Dying Light - Standard to Definitive Edition
Star Wars Battlefront II, de EA.
Entre los títulos y contenidos en oferta aparecen Dragon Ball Z: Kakarot, STAR WARS Battlefront II y complementos de Los Sims, entre otros. (Star Wars Battlefront II, de EA.)
  • Mafia: The Old Country Edición Deluxe
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Warhammer 40,000: Darktide - Arbites Class
  • Battlefield 6 Phantom Edition
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5
  • NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja
  • Edición Deluxe de DRAGON BALL
  • Grand Theft Auto V (PS4 y PS5)
  • Edición Monday Night War de WWE 2K26
  • Mortal Kombat 1: Edición Definitiva
  • EA SPORTS Madden NFL 26
  • EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe
  • Paquete MVP de EA SPORTS
  • Paquete Playoff de EA SPORTS
  • Rust Console Edition
  • Rust Console Edition PS5 - Ultimate
  • STAR WARS Battlefront II
  • Edición Estándar WWE 2K26
  • Edición digital deluxe de MLB The Show
  • South of Midnight Weaver’s Edition
  • Call of Duty: Black Ops 6 - Paquete
  • Grand Theft Auto Online (PlayStation5)
  • Forza Horizon 5 Premium EditionForza Horizon 5 Standard Edition
  • Life is Strange 2 - Episodio 3
  • Life is Strange 2: Episodio 4
  • Mafia III: Definitive Edition
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Sonic Origins PS4 & PS5
  • DRAGON BALL: Sparking! ZERO - 1°
  • Borderlands Legendary Collection
  • Borderlands: The Handsome Collection

Cómo acceder a estos elementos en descuento

PlayStation ofrece más de 4.000 elementos en descuento hasta el 27 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Las ofertas pueden consultarse y comprarse desde una consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Las ofertas pueden consultarse y comprarse desde una consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Para obtener estos juegos y contenidos, solo hay que ingresar a la PlayStation Store desde la consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial, iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network y buscar los títulos incluidos en la promoción.

Dentro de cada ficha, el precio rebajado aparece aplicado automáticamente y se completa la compra como cualquier otro contenido digital: se selecciona ‘Comprar’, se elige el método de pago y, una vez confirmada la transacción, el juego o complemento queda disponible en la biblioteca para descargar e instalar.

Entre las ofertas figuran títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, DRAGON BALL Z: KAKAROT y STAR WARS Battlefront II, además de descuentos en contenidos de Los Sims y otros elementos de distintos juegos.

Para acceder a las promociones es necesario iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Para acceder a las promociones es necesario iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué nuevos juegos hay en PlayStation Store

PlayStation Store renovó su sección de ‘Nuevos juegos’ con una tanda de lanzamientos y estrenos recientes para distintos públicos, desde propuestas gratuitas hasta títulos de precio completo.

En la lista aparece NTE: Neverness to Everness, disponible gratis, junto con Elementallis (USD 17,99) como una alternativa de corte independiente.

En el segmento de juegos deportivos se sumó MotoGP 26 (USD 59,99), mientras que para quienes buscan opciones más ligeras se incorporó I Am Cat (USD 14,99). También figura SAROS (USD 69,99) entre los lanzamientos de mayor precio del catálogo,

Temas Relacionados

PlayStationAvatarDragon BallStar WarsThe SimsVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 84% de la Generación Z ve series mientras trabaja como un polémico método para concentrarse en la jornada laboral

El fenómeno de simular estar ocupado y el uso de series como fondo plantean preguntas sobre control y confianza, en un escenario donde jóvenes priorizan autonomía y terminan tareas antes del cierre de jornada

El 84% de la Generación Z ve series mientras trabaja como un polémico método para concentrarse en la jornada laboral

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

El 94% de los jóvenes prioriza autos con tecnología avanzada en seguridad al momento de invertir en un vehículo nuevo

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

Con esta herramienta, los usuarios pueden crear canciones desde un chat, modificar pistas con controles de remix, producir videoclips musicales y compartir sus creaciones

Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

El líder de la empresa más valiosa del mundo y clave en el desarrollo de inteligencia artificial reveló varios detalles que vivió la compañía desde la década de los 90

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

La acumulación de pelos de perro y gato en el tambor y los filtros puede generar atascos, malos olores y averías

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

El particular video del árbitro que dirigió el partido entre Boca y Cruzeiro: ¿explicó por qué no dio penal en la última jugada?

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

Se filtró la presunta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana