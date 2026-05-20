Descuentos en PlayStation Store: tienes hasta el 27 de mayo de 2026 para conseguir más de 4.000 ofertas

PlayStation cuenta con más 4.000 elementos en descuento hasta el día 27 de mayo de 2026. Hay juegos como Avatar: Frontiers of Pandora, Dragon Ball Z: Kakarot, Star Wars Battlefront II o elementos de The Sims en rebaja, entre otros elementos de diversos títulos.
Para acceder a estas ofertas basta con ingresar a la PlayStation Store y seleccionar ‘Ahorra ahora’.
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Qué elementos están en descuento en la PlayStation Store
Algunos de los elementos en descuento disponibles en la PlayStation Store son:
- Survivors of the Void
- MARVEL Cosmic Invasion
- UNCHARTED: Colección Legado de ladrones
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary
- Los Sims 4 Urbanitas
- Los Sims 4 Cocina Divina Pack
- Overcooked! 2
- Overcooked! 2 - Gourmet Edition
- Risk of Rain 2: Seekers of the Storm
- Fallout 4: Creations Bundle
- Jurassic World Evolution 3
- DRAGON BALL Z: KAKAROT
- Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic
- Among Us
- FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION
- Diablo III: Eternal Collection
- Trails in the Sky 1st Chapter
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Sonic Racing: CrossWorlds PS4 y PS5
- Devil May Cry 5 - 100.000 gemas rojas
- Devil May Cry 5 - 3 gemas azules
- Dying Light - Standard to Definitive Edition
- Mafia: The Old Country Edición Deluxe
- Warhammer 40,000: Darktide
- Warhammer 40,000: Darktide - Arbites Class
- Battlefield 6 Phantom Edition
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5
- NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja
- Edición Deluxe de DRAGON BALL
- Grand Theft Auto V (PS4 y PS5)
- Edición Monday Night War de WWE 2K26
- Mortal Kombat 1: Edición Definitiva
- EA SPORTS Madden NFL 26
- EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe
- Paquete MVP de EA SPORTS
- Paquete Playoff de EA SPORTS
- Rust Console Edition
- Rust Console Edition PS5 - Ultimate
- STAR WARS Battlefront II
- Edición Estándar WWE 2K26
- Edición digital deluxe de MLB The Show
- South of Midnight Weaver’s Edition
- Call of Duty: Black Ops 6 - Paquete
- Grand Theft Auto Online (PlayStation5)
- Forza Horizon 5 Premium EditionForza Horizon 5 Standard Edition
- Life is Strange 2 - Episodio 3
- Life is Strange 2: Episodio 4
- Mafia III: Definitive Edition
- Kingdom Come: Deliverance
- Sonic Origins PS4 & PS5
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO - 1°
- Borderlands Legendary Collection
- Borderlands: The Handsome Collection
Cómo acceder a estos elementos en descuento
PlayStation ofrece más de 4.000 elementos en descuento hasta el 27 de mayo de 2026.
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Para obtener estos juegos y contenidos, solo hay que ingresar a la PlayStation Store desde la consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial, iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network y buscar los títulos incluidos en la promoción.
Dentro de cada ficha, el precio rebajado aparece aplicado automáticamente y se completa la compra como cualquier otro contenido digital: se selecciona ‘Comprar’, se elige el método de pago y, una vez confirmada la transacción, el juego o complemento queda disponible en la biblioteca para descargar e instalar.
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Entre las ofertas figuran títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, DRAGON BALL Z: KAKAROT y STAR WARS Battlefront II, además de descuentos en contenidos de Los Sims y otros elementos de distintos juegos.
Qué nuevos juegos hay en PlayStation Store
PlayStation Store renovó su sección de ‘Nuevos juegos’ con una tanda de lanzamientos y estrenos recientes para distintos públicos, desde propuestas gratuitas hasta títulos de precio completo.
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En la lista aparece NTE: Neverness to Everness, disponible gratis, junto con Elementallis (USD 17,99) como una alternativa de corte independiente.
En el segmento de juegos deportivos se sumó MotoGP 26 (USD 59,99), mientras que para quienes buscan opciones más ligeras se incorporó I Am Cat (USD 14,99). También figura SAROS (USD 69,99) entre los lanzamientos de mayor precio del catálogo,
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