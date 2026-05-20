Descuentos en PlayStation Store: tienes hasta el 27 de mayo de 2026 para conseguir más de 4.000 ofertas

Las rebajas incluyen juegos completos, paquetes de juego, expansiones y contenidos descargables. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation cuenta con más 4.000 elementos en descuento hasta el día 27 de mayo de 2026. Hay juegos como Avatar: Frontiers of Pandora, Dragon Ball Z: Kakarot, Star Wars Battlefront II o elementos de The Sims en rebaja, entre otros elementos de diversos títulos.

Para acceder a estas ofertas basta con ingresar a la PlayStation Store y seleccionar ‘Ahorra ahora’.

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Qué elementos están en descuento en la PlayStation Store

Algunos de los elementos en descuento disponibles en la PlayStation Store son:

Survivors of the Void

MARVEL Cosmic Invasion

UNCHARTED: Colección Legado de ladrones

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary

Los Sims 4 Urbanitas

Los precios promocionales se aplican directamente en la ficha de cada producto dentro de la tienda. REUTERS/Carlo Allegri

Los Sims 4 Cocina Divina Pack

Overcooked! 2

Overcooked! 2 - Gourmet Edition

Risk of Rain 2: Seekers of the Storm

Fallout 4: Creations Bundle

Jurassic World Evolution 3

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

Among Us

FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION

Diablo III: Eternal Collection

Trails in the Sky 1st Chapter

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Sonic Racing: CrossWorlds PS4 y PS5

Devil May Cry 5 - 100.000 gemas rojas

Devil May Cry 5 - 3 gemas azules

Dying Light - Standard to Definitive Edition

Entre los títulos y contenidos en oferta aparecen Dragon Ball Z: Kakarot, STAR WARS Battlefront II y complementos de Los Sims, entre otros. (Star Wars Battlefront II, de EA.)

Mafia: The Old Country Edición Deluxe

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide - Arbites Class

Battlefield 6 Phantom Edition

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja

Edición Deluxe de DRAGON BALL

Grand Theft Auto V (PS4 y PS5)

Edición Monday Night War de WWE 2K26

Mortal Kombat 1: Edición Definitiva

EA SPORTS Madden NFL 26

EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe

Paquete MVP de EA SPORTS

Paquete Playoff de EA SPORTS

Rust Console Edition

Rust Console Edition PS5 - Ultimate

STAR WARS Battlefront II

Edición Estándar WWE 2K26

Edición digital deluxe de MLB The Show

South of Midnight Weaver’s Edition

Call of Duty: Black Ops 6 - Paquete

Grand Theft Auto Online (PlayStation5)

Forza Horizon 5 Premium EditionForza Horizon 5 Standard Edition

Life is Strange 2 - Episodio 3

Life is Strange 2: Episodio 4

Mafia III: Definitive Edition

Kingdom Come: Deliverance

Sonic Origins PS4 & PS5

DRAGON BALL: Sparking! ZERO - 1°

Borderlands Legendary Collection

Borderlands: The Handsome Collection

Cómo acceder a estos elementos en descuento

PlayStation ofrece más de 4.000 elementos en descuento hasta el 27 de mayo de 2026.

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Las ofertas pueden consultarse y comprarse desde una consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Para obtener estos juegos y contenidos, solo hay que ingresar a la PlayStation Store desde la consola PS4 o PS5, la aplicación móvil de PlayStation o el sitio web oficial, iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network y buscar los títulos incluidos en la promoción.

Dentro de cada ficha, el precio rebajado aparece aplicado automáticamente y se completa la compra como cualquier otro contenido digital: se selecciona ‘Comprar’, se elige el método de pago y, una vez confirmada la transacción, el juego o complemento queda disponible en la biblioteca para descargar e instalar.

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Entre las ofertas figuran títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, DRAGON BALL Z: KAKAROT y STAR WARS Battlefront II, además de descuentos en contenidos de Los Sims y otros elementos de distintos juegos.

Para acceder a las promociones es necesario iniciar sesión con una cuenta de PlayStation Network. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué nuevos juegos hay en PlayStation Store

PlayStation Store renovó su sección de ‘Nuevos juegos’ con una tanda de lanzamientos y estrenos recientes para distintos públicos, desde propuestas gratuitas hasta títulos de precio completo.

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En la lista aparece NTE: Neverness to Everness, disponible gratis, junto con Elementallis (USD 17,99) como una alternativa de corte independiente.

En el segmento de juegos deportivos se sumó MotoGP 26 (USD 59,99), mientras que para quienes buscan opciones más ligeras se incorporó I Am Cat (USD 14,99). También figura SAROS (USD 69,99) entre los lanzamientos de mayor precio del catálogo,

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