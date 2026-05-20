Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El impactante accidente de dos pilotos en el Rally

Durante el Rally Aukstaitija 2026 en Lituania, se registró un accidente de extrema gravedad que involucró a los polacos Aleksander Terlecki y Michal Marczewski. El siniestro ocurrió en una de las primeras etapas especiales de la competencia, cuando el vehículo que tripulaban se elevó tras un salto y, al descender, impactó de frente contra el asfalto. Este choque provocó una serie de vuelcos, tras los cuales el motor y las ruedas del coche se desprendieron completamente del chasis, tal como se pudo ver en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales

La magnitud del accidente quedó reflejada en las imágenes difundidas y portales especializados. De acuerdo con el medio local Jelonka.com, Aleksander Terlecki resultó ileso, mientras que Michal Marczewski, copiloto originario de Świdnica, sufrió una fractura por compresión en la columna vertebral. Esta lesión se caracteriza por el aplastamiento o reducción de altura de una de las vértebras, lo que generó fuertes dolores de espalda en el copiloto, tal como lo reportó el portal en cuestión y replicaron otros medios de la región.

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Horas después del impacto, Marczewski compartió un mensaje a través de su cuenta personal en Facebook. “Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Sigo ingresado en Lituania, pero todo apunta a que me trasladarán a Polonia en unos días. Hoy he dado algunos pasos por mi cuenta, así que creo que me verán en la Media Maratón Nocturna de Breslavia. No puedo expresar con palabras lo mucho que significan para mí sus mensajes, sus recuerdos y su presencia en estos momentos. También quiero agradecer a todo mi equipo su apoyo, especialmente a Alek, por estar a mi lado en todo momento”, escribió el copiloto.

El piloto salió ileso del accidente

El incidente se produjo en pleno desarrollo del Rally Aukstaitija, una de las citas anuales más relevantes del automovilismo en Lituania. Las imágenes y videos del accidente circularon rápidamente en internet y generaron conmoción entre los seguidores del rally, tanto en Polonia como en otros países que siguen la competencia. Los reportes de prensa de Baja Silesia subrayaron lo dramático de la escena, con piezas del coche esparcidas tras el vuelco y el motor expulsado varios metros del lugar del impacto. En las imágnes, incluso se pudo ver el momento en el que los espectadores corrieron a socorrer a los involucrados mientras aguardaban al personal médico.

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El diagnóstico de Marczewski fue confirmado por los servicios médicos presentes en el evento. El copiloto permanecía hospitalizado en Lituania a la espera de su traslado a Polonia, donde continuará el proceso de recuperación.

La organización del Rally Aukstaitija no emitió comentarios adicionales sobre la investigación del accidente. El resto de la competencia continuó según lo previsto dentro del Rally Aukstaitija 2026, que este año se trasladó del otoño a la primavera y sirvió como punto de partida para el Campeonato Lituano de Rally (LARČ). La cita reunió a cerca de 80 equipos de Lituania y países vecinos, incluidos representantes de Ucrania y la República Checa. La competencia se desarrolló en la región de Zarasai, reconocida por sus exigentes tramos de velocidad. La ausencia de dos pilotos habituales en la lucha por el podio, Vladas Jurkevicius y Giedrius Notkus, no afectó el nivel de la competición, ya que este último participó con un vehículo menos competitivo, un BMW M3.

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La última etapa especial estuvo marcada por una fuerte tormenta, que complicó el cierre del rally. El tramo decisivo combinó caminos de grava y asfalto, con curvas sinuosas y cambios de elevación. En los primeros kilómetros, Zala y Gezevicius mantuvieron un ritmo idéntico. A mitad del tramo, Gezevicius tomó una ventaja de seis segundos, pero un problema con la calefacción del parabrisas, que impidió la visibilidad por el empañamiento, le hizo perder la posibilidad de ganar la prueba. La diferencia final entre ambos fue de apenas tres segundos.