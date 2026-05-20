Guatemala

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Las funciones de visualización y análisis permiten identificar tendencias sectoriales y territoriales, contribuyendo al diseño de políticas e inversiones sustentadas en datos desagregados y en información relevante para distintas regiones del país

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Tablero interactivo digital mostrando un mapa de Guatemala con divisiones territoriales y diversos gráficos con datos económicos como PIB y sectores.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria de Guatemala incorpora un tablero interactivo para visualizar y analizar datos económicos territoriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo y la evaluación de políticas públicas en Guatemala se verán transformados a partir del uso de herramientas analíticas que permiten una visualización precisa y territorializada de la situación económica del país.

El Banco de Guatemala, junto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social, ha puesto a disposición de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) una plataforma de tableros interactivos que muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto regional y departamental (PIBR) desde 2013.

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Esta iniciativa, como parte de los acuerdos definidos en el Gabinete Específico de Desarrollo Económico (GABECO) y el Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS), introduce una herramienta destinada a fortalecer la toma de decisiones y la eficiencia en el combate de desigualdades.

Durante la sesión de presentación se explicó que el Tablero Interactivo del PIB Regional y Departamental permite desglosar la economía nacional, distribuyendo su análisis en ocho regiones y veintidós departamentos, según información divulgada por las dependencias estatales.

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La plataforma incluye mapas, gráficos y series de tiempo que permiten evaluar la distribución de diecisiete actividades económicas clave en el país. Uno de los valores añadidos radica en la posibilidad de interpretar los datos tanto desde el punto de vista territorial como sectorial, lo que facilita la identificación de brechas internas, potencialidades productivas y desafíos estructurales que impactan directamente sobre las condiciones de vida de las familias.

Un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa de reuniones, usando laptops y observando una gran pantalla con gráficos al fondo
Profesionales de diversas instituciones participan en el lanzamiento del tablero interactivo del PIB de Sesan, una herramienta fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas en SAN Guatemala. (SESAN Guatemala)

El nuevo tablero no solo proporciona cifras generales: habilita una exploración territorial detallada, de modo que cada departamento y región puede ser analizado según su aporte particular a la economía nacional, lo que se traduce en información clave para comprender cómo los factores económicos intervienen en fenómenos como la pobreza, el acceso a alimentos o la persistencia de la malnutrición, de acuerdo con los análisis realizados en la jornada de trabajo reseñada por SESAN.

El tablero permite medir la contribución de 8 regiones y 22 departamentos desde 2013

La plataforma ofrece un conjunto de funcionalidades orientadas tanto a la formulación de políticas públicas como a la actividad privada. Sus características principales incluyen el análisis territorial —que muestra el peso específico de cada región y departamento en la economía general del país— y un desglose sectorial que posibilita filtrar distintos sectores, como la agricultura, el comercio o la construcción.

Los recursos visuales, como los mapas de calor y las líneas de tiempo personalizables, facilitan la identificación de tendencias de crecimiento a lo largo de la última década.

Según la explicación técnica brindada, la plataforma permite la descarga de reportes y gráficos automáticos, posibilitando su uso tanto en evaluación de impacto como en investigación.

“Estos tableros transforman datos macroeconómicos complejos en información visual, accesible y fácil de interpretar”, concluyó el equipo técnico delante de funcionarios y representantes de los gabinetes estatales.

Tres mujeres sentadas en una mesa con laptops abiertas. Al fondo, una bandera con el logo 'SE' y un banner del Ministerio de Economía
Representantes de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Economía participan en una sesión del Gabinete Específico de Desarrollo Económico para abordar temas clave. (SESAN Guatemala)

Este espacio de intercambio técnico evidenció oportunidades para mejorar la integración de información económica en los procesos de planificación y priorización territorial en Guatemala. Martha Salazar, subsecretaria técnica de SESAN, insistió en la importancia de aprovechar la herramienta en el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Durante la sesión cubrieron tanto el uso de la metodología analítica utilizada como las vías para articular el sistema con los objetivos de desarrollo social.

Los tableros servirán como insumo clave para inversión pública, privada e investigación

La utilidad de esta plataforma trasciende el ámbito estatal. Al facilitar la exportación de reportes, la herramienta se convierte en un recurso valioso para la atracción de inversiones: tanto inversionistas extranjeros como locales pueden utilizar los datos para identificar departamentos con mayor dinamismo en distintos sectores y así fundamentar sus decisiones.

Además, permite medir cómo eventos específicos —proyectos, políticas o impactos externos— afectan la economía en distintos puntos del territorio.

De este modo, el esfuerzo coordinado a través del GEDS y el GABECO busca institucionalizar el uso de herramientas basadas en evidencia en la gestión pública y la planificación del desarrollo económico y social.

La implementación del tablero analítico del PIBR establece nuevos estándares para la evaluación del crecimiento económico departamental y regional, con el objetivo de mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables de Guatemala mediante acciones orientadas por información territorial precisa y actualizada.

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