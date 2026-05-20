Panamá

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El acuerdo con la Fundación Charles Darwin busca fortalecer la regulación, investigación y conservación de tiburones y rayas en aguas panameñas

Guardar
Google icon
.
El tiburón martillo común es considerado una especie vulnerable en el Pacífico Tropical Oriental. (Youtube: @Vidanimal)

La presión sobre los ecosistemas marinos del Pacífico Tropical Oriental, el movimiento constante de especies migratorias y la necesidad de reforzar la regulación sobre tiburones y rayas llevaron a Panamá a buscar mayor respaldo científico internacional para proteger sus aguas.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) firmó un Memorando de Entendimiento con la Fundación Charles Darwin (CDF), una organización con más de 65 años de experiencia en investigación aplicada, para fortalecer la conservación del tiburón martillo común y otros elasmobranquios.

PUBLICIDAD

El acuerdo surge en momentos en que el tiburón martillo común enfrenta amenazas asociadas a la pesca incidental, la presión sobre sus rutas migratorias y la vulnerabilidad de sus zonas de reproducción y crianza.

Para Panamá, el tema tiene un peso estratégico porque sus aguas forman parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), un espacio compartido con Costa Rica, Colombia y Ecuador que funciona como ruta natural para especies que no reconocen fronteras administrativas.

PUBLICIDAD

El acuerdo busca fortalecer la regulación y conservación de tiburones y rayas en la región. Tomada de MiAmbiente
El acuerdo busca fortalecer la regulación y conservación de tiburones y rayas en la región. Tomada de MiAmbiente

La alianza permitirá al país acceder a investigación científica aplicada, asistencia técnica especializada y mecanismos de cooperación regional orientados a fortalecer la protección de tiburones y rayas. La Fundación Charles Darwin es considerada uno de los principales referentes científicos en conservación marina dentro del Pacífico Tropical Oriental.

Las conversaciones que dieron origen al Memorando de Entendimiento comenzaron el 28 de marzo de 2026 durante la 15.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS COP15).

En ese encuentro, representantes de MiAmbiente y de la Fundación Charles Darwin discutieron medidas regulatorias relacionadas con la protección de elasmobranquios, el fortalecimiento de la participación del sector pesquero artesanal y el papel del CMAR como mecanismo regional de gobernanza marina compartida.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que el acuerdo busca consolidar una colaboración científica y técnica que fortalezca la protección transfronteriza del tiburón martillo común y de otros ecosistemas estratégicos del Pacífico Tropical Oriental protegidos dentro del corredor marino regional.

Infografía del Pacífico Tropical Oriental. Muestra mapa de América, tiburones martillo, rayas, corales submarinos y texto sobre biodiversidad y países como Panamá.
El Pacífico Tropical Oriental es una región vital para la conservación marina, fundamental para el tiburón martillo y las rayas, abarcando países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro indicó además que la cooperación permitirá avanzar en el diseño de marcos regulatorios más sólidos sobre tiburones y rayas en Panamá, un tema que calificó como prioritario para el país. También sostuvo que el convenio impulsará mecanismos de comunicación estratégica, fortalecimiento institucional y financiamiento azul orientados a facilitar prácticas más sostenibles dentro del sector pesquero.

El Memorando de Entendimiento contempla cuatro líneas de trabajo. La primera está enfocada en la investigación científica transfronteriza sobre el tiburón martillo y los ecosistemas asociados a esta especie, con el objetivo de generar información para decisiones de manejo compartido.

El segundo eje busca fortalecer la regulación relacionada con tiburones y rayas. Para ello, la Fundación Charles Darwin aportará insumos científicos y técnicos que permitan construir normas más robustas frente a amenazas como la pesca incidental, la degradación de hábitats y la presión sobre especies vulnerables.

El tercer componente se concentra en las comunidades costeras y en el sector pesquero artesanal. El acuerdo contempla procesos de capacitación y acompañamiento dirigidos a pescadores para facilitar la transición hacia prácticas sostenibles compatibles con la conservación marina y la protección de especies migratorias.

Las aguas panameñas funcionan como áreas de reproducción y crianza para tiburones martillo. REUTERS/Jorge Silva
Las aguas panameñas funcionan como áreas de reproducción y crianza para tiburones martillo. REUTERS/Jorge Silva

El cuarto eje apunta al desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento azul alineados con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. La intención es encontrar alternativas económicas que respalden la conservación y reduzcan la presión sobre especies vulnerables.

El doctor Pelayo Salinas de León explicó que las aguas panameñas cumplen una función crítica para la supervivencia del tiburón martillo, debido a que sirven como zonas de alumbramiento para hembras preñadas durante sus migraciones reproductivas y como hábitat de crianza para juveniles en sus primeros años de vida.

El investigador advirtió que mantener la conectividad ecológica del corredor migratorio resulta fundamental para evitar una mayor disminución de la especie. El tiburón martillo es considerado uno de los principales depredadores marinos del Pacífico Oriental y cumple una función clave en el equilibrio de las cadenas alimenticias oceánicas.

Por su parte, Digna Barsallo afirmó que el acuerdo representa un punto de inflexión para la conservación marina regional, especialmente en momentos en que las presiones sobre las poblaciones continúan siendo elevadas dentro del corredor marino.

Barsallo sostuvo que la cooperación científica y técnica permitirá fortalecer las capacidades de Panamá y de los demás países de la región para tomar decisiones basadas en evidencia científica y coordinar acciones conjuntas de conservación.

Expertos coinciden en que la protección del tiburón martillo requiere esfuerzos regionales debido a que sus rutas migratorias atraviesan múltiples jurisdicciones del Pacífico Tropical Oriental.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeFundación Charles DarwinTiburónRayasEcosistemas marinos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Centro de Aislamiento Penitenciario en la Granja Canadá, máxima seguridad para líderes de estructuras criminales

La apertura de una sección de máxima seguridad en Escuintla responde a la urgencia de separar a cabecillas de bandas criminales, reduciendo su capacidad de operar delitos desde el interior del sistema penitenciario guatemalteco

Guatemala: Centro de Aislamiento Penitenciario en la Granja Canadá, máxima seguridad para líderes de estructuras criminales

Cuando el amor se vuelve puñal: El atroz asesinato de una madre salvadoreña a manos de su propio hijo en Maryland

El lazo más sagrado, aquel que une a una madre con su hijo, se transformó en una escena de horror indescriptible en Burtonsville, Maryland. Glenda Patricia Salamanca Reyes, una abnegada inmigrante salvadoreña de 50 años, encontró la muerte en el pasillo de su propio hogar

Cuando el amor se vuelve puñal: El atroz asesinato de una madre salvadoreña a manos de su propio hijo en Maryland

Honduras activa una investigación nacional y retira 70,000 dosis de la vacuna hexavalente

Autoridades sanitarias suspenden de forma preventiva un lote específico mientras, Medicina Forense y equipos epidemiológicos buscan determinar si existe relación entre los fallecimientos y la inmunización

Honduras activa una investigación nacional y retira 70,000 dosis de la vacuna hexavalente

Llegadas de extranjeros a Guatemala superan el millón entre enero y abril de 2026

La cifra alcanzada evidencia una recuperación del turismo receptivo, favorecida en gran parte por estrategias de promoción, crecimiento de mercados prioritarios y una permanencia promedio mayor de los visitantes internacionales

Llegadas de extranjeros a Guatemala superan el millón entre enero y abril de 2026

Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

Un salvadoreño residente en California enfrentará la etapa de instrucción por presunta estafa en la venta de una vivienda en Soyapango. La víctima afirma haber pagado más de $77,000 sin recibir el inmueble prometido

Procesan a salvadoreño de la diáspora por supuesta estafa en venta de vivienda

TECNO

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

Así es Gemini Omni: la IA de Google que te ayudará a crear videos usando imágenes, audio y más

Un juego gratuito de terror tuvo que ser retirado de Steam tras descubrirse que ocultaba un programa para robar datos

Claude Mythos, la IA que pone en alerta a la ciberseguridad global

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'

Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

La OMS declaró que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero aseguró que el riesgo global es bajo

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación