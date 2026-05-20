Estados Unidos

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

Dueña de 39 trofeos de Grand Slam y pionera en el deporte, King añade un reconocimiento académico a su trayectoria al recibir su diploma de licenciada en historia en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles

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Dos mujeres en togas académicas en un escenario. La de la izquierda, con birrete negro, recibe un diploma de la de la derecha, con toga amarilla y azul
Un logro académico llega a la vida de una de las máximas figuras del deporte mundial, más de medio siglo después de su primera experiencia universitaria (AP Photo)

Sesenta y cinco años después de iniciar sus estudios universitarios, la excampeona de tenis Billie Jean King celebró su graduación en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles (Cal State LA). A sus 82 años, compartió el logro junto a 6.000 nuevos graduados, levantando el brazo en señal de victoria fuera de las canchas.

No fue un nuevo título en las canchas, sino la culminación de sus estudios y la obtención del título de licenciada en historia por la Cal State LA, en una ceremonia celebrada este lunes en el Shrine Auditorium, según informó NBC News.

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En el acto, King lució gafas rosa intenso, zapatillas azul real y una toga negra adornada con una estola dorada personalizada por una amiga; una cara mostraba sus iniciales junto a las letras G.O.A.T. (greatest of all time), mientras que la otra exhibía una raqueta de tenis multicolor bordada.

Imagen en blanco y negro de Billie Jean King en una cancha de tenis, vestida de blanco, realizando un golpe con la raqueta, con público al fondo
Figura clave en la historia del tenis, su legado deportivo incluye victorias decisivas y el impulso de la igualdad en las canchas (AP Photo/Archivo)

La deportista recordó que, en 1961, el año en que se inscribió por primera vez en el campus ubicado a ocho kilómetros al este del centro de Los Ángeles, ganó el primero de sus 20 títulos de Wimbledon, logrando el triunfo en dobles femeninos.

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En ese entonces, el premio económico distaba mucho de la actualidad: “Ganar un título de dobles de Wimbledon hoy vale cerca de USD 500.000. En 1961, creo que nos dieron un vale de regalo por USD 45 para una tienda local”, relató King, según NBC News.

El hito de King también destaca porque es la primera integrante de su familia directa en obtener un título universitario, una realidad compartida por la mayoría de los egresados de Cal State LA, que cuenta con una matrícula esencialmente hispana y latina.

Una mujer mayor con toga negra, birrete, faja amarilla y gafas rosas celebra levantando un puño en un escenario oscuro, rodeada de otras personas
El diploma representa un hito familiar y refleja la diversidad de una institución con mayoría de estudiantes de origen hispano y latino (AP Photo)

Billie Jean King regresó a la universidad para cerrar una deuda pendiente

En 2022, King anunció públicamente su decisión de retomar y completar los créditos universitarios en la institución donde una estatua de bronce con su figura preside el edificio de educación física.

La excampeona relató sentirse motivada por un sentido de deuda personal: “Significa mucho más de lo que pensaba. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Mi esperanza es que al menos una persona más vuelva a estudiar”, declaró según NBC News.

Al dirigirse a sus compañeros de promoción, King recordó que, en su juventud, ser estudiante y atleta no garantizaba ayudas económicas: “Ser estudiante-atleta no significaba que tuviera beca. No existía apoyo financiero para mujeres en 1961, aunque mis amigos Arthur Ashe y Stan Smith sí eran becados en los equipos masculinos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad del Sur de California (USC)”, expuso. King enfatizó su compromiso con la inclusión y la igualdad: “Jamás comprenderemos la inclusión si no hemos sido excluidos”.

Durante su discurso, un grito infantil la interrumpió y King reaccionó con humor: “¿Tan mal está?”. Después, cerró su intervención exclamando “¡Sí se puede!”, lo que generó aplausos entre el público, como destaca NBC News.

Más tarde, acompañada por deportistas y la mascota de la universidad, lanzó pelotas de tenis autografiadas a los asistentes.

Billie Jean King, una mujer mayor de pelo oscuro y gafas moradas, viste una toga negra y una estola amarilla mientras sostiene una raqueta y dos pelotas de tenis
Décadas después de abandonar sus estudios, retomó el desafío académico para completar una meta personal (AP Photo)

De campeona mundial de tenis a símbolo de resiliencia educativa

Billie Jean King dejó la universidad en los años 60 para perseguir el objetivo de convertirse en la número uno del tenis mundial.

Lo consiguió, alcanzando un total de 39 títulos de Grand Slam, además de una victoria histórica frente a Bobby Riggs en el partido conocido como la Batalla de los Sexos en 1973.

Fuera de las canchas, fue fundamental en la creación de la actual gira profesional femenina, impulsando el aumento en los premios y las oportunidades para mujeres deportistas.

Foto en blanco y negro de Billie Jean King y Bobby Riggs en una cancha de tenis al aire libre, con edificios al fondo. Riggs flexiona su brazo y King lo mira sonriendo
Protagonizó un partido histórico que marcó un antes y un después en la lucha por la equidad de género en el deporte (AP Photo/Archivo)

A pesar de sus éxitos, King admitió que siempre tuvo pendiente finalizar su carrera universitaria. Solía corregir a quienes escribían que era graduada: “Yo les decía: ‘Nunca digan que me gradué, porque no me lo he ganado’. Pensaba, mientras venía para acá por primera vez, que hoy sí pueden decir que me gradué”, señaló.

Consultada sobre la posibilidad de buscar ahora un título de posgrado, respondió: “Acabo de encender la televisión y ahí estaba Shaq recibiendo su máster en LSU. Creo que es maravilloso seguir aprendiendo”.

Mujer con toga académica negra y gafas moradas riendo en un podio con el sello de la Universidad Estatal de California Los Ángeles
Su trayectoria inspira tanto en las canchas como en el ámbito académico, demostrando que nunca es tarde para aprender (AP Photo)

El contraste entre la experiencia educativa de ayer y hoy

King subrayó los grandes cambios tecnológicos y pedagógicos desde sus días universitarios iniciales. “La diferencia más grande entre estudiar en los sesenta y ahora es lo virtual que resulta todo. Teníamos que estar en clase. Yo no iba siempre, pero me encantaba conversar con los profesores y me fascinaba aprender”, reflexionó, cita NBC News.

Su logro académico, celebrado más de medio siglo después de sus primeras clases, refuerza un mensaje que la propia King compartió con los presentes en la ceremonia: “Nunca es tarde. Sea cual sea tu edad o tus capacidades, si lo deseas, ve a por ello”.

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