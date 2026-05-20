Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Caricatura editorial vibrante de Ana Carpenter, la icónica levantadora de pesas salvadoreña, demostrando su fuerza al alzar la barra olímpica en competición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa crece en el mundo del levantamiento de pesas con la participación de Ana Carpenter, quien representará a El Salvador en el XXXIX Campeonato Panamericano Master, en la categoría de 77 kilogramos que se realizará en El Salvador del 27 al 31 de mayo próximo.

La atleta, residente en Inglaterra, ha forjado una trayectoria marcada por la disciplina, la superación personal y la voluntad de traspasar fronteras, tanto deportivas como personales.

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Luego de iniciar su vida deportiva en el atletismo y el softbol durante la infancia, Ana Patricia Ramírez —su nombre de nacimiento— incursionó en diversas disciplinas, entre ellas el fisicoculturismo, donde conquistó medallas de oro y plata en los V Juegos Centroamericanos.

Luego de iniciar su vida deportiva en el atletismo y el softbol durante la infancia, Ana Patricia Ramírez —su nombre de nacimiento— incursionó en diversas disciplinas, entre ellas el fisicoculturismo, donde conquistó medallas de oro y plata en los V Juegos Centroamericanos. Foto cortesía.

Posteriormente, su vida dio un giro con el matrimonio, la maternidad y el reto de equilibrar su vocación deportiva con las responsabilidades familiares y laborales.

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De El Salvador a Inglaterra: una trayectoria multifacética

Ana estudió bachillerato en salud en El Salvador y se formó como modista y cosmetóloga. Ya instalada en Inglaterra, sumó a su perfil la capacitación en manicure, pedicure, aeróbicos y entrenamiento personal, además de desempeñarse como guardavida y auxiliar de farmacia.

La deportista rememora que, tras una lesión jugando softbol en primera categoría, perdió la oportunidad de representar a El Salvador en un certamen de belleza. No obstante, mantuvo como prioridad su formación y el deseo de aprender en cada etapa de su vida.

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Al perder su empleo con flexibilidad para entrenar, decidió emprender en la confección y venta de ropa deportiva, lo que le permitió dedicar más tiempo a la preparación física. Este impulso la llevó a superar marcas personales y a proyectarse hacia competencias internacionales.

Entre los principales títulos de Ana Carpenter figuran campeonatos nacionales y centroamericanos en fisicoculturismo, powerlifting y halterofilia. Foto cortesía.-

Obstáculos, familia y perseverancia

El camino no estuvo exento de obstáculos. Ana relata que, pese a haber conseguido las marcas necesarias para competir en su primer Panamericano, no obtuvo la visa para viajar a Estados Unidos. Ante la adversidad, recurrió a la resiliencia: “Siempre que Dios lo permite, pensé que vendría algo mejor”.

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La oportunidad llegó cuando fue invitada a competir en el Mundial Master de pesas en Kefalonia, Grecia. Trámites de última hora y el contexto internacional posterior al 11 de septiembre de 2001 dificultaron su viaje, pero logró obtener la visa de tránsito y cumplir su sueño de competir en el país heleno.

Allí conoció a Robert Carpenter, con quien se casó en 2004 y formó una familia en Inglaterra, enfrentando el reto de adaptarse a un nuevo idioma y entorno.

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Actualmente, sus hijos Josef, Ángel y Alexander representan distintas etapas de su vida personal y deportiva. La atleta afirma: “Mi rol en la familia es multifacético: soy pilar, apoyo emocional y logístico de mis hijos, y también un modelo activo de disciplina, salud y resiliencia”.

Logros deportivos y nuevos desafíos

Entre los principales títulos de Ana Carpenter figuran campeonatos nacionales y centroamericanos en fisicoculturismo, powerlifting y halterofilia.

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En el circuito master, ha sumado medallas de oro y récords en Grecia y Canadá, además de segundos y primeros lugares en Australia y Gales.

En Inglaterra conoció a Robert Carpenter, con quien se casó en 2004 y formó una familia en Inglaterra, enfrentando el reto de adaptarse a un nuevo idioma y entorno. Foto cortesía.

Su próxima competencia está prevista para el viernes 29 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes. La atleta cuenta con el patrocinio de ARRECOSA y el respaldo de la subfederación masters de levantamiento de pesas de El Salvador, un aliciente relevante en su carrera.

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El equilibrio entre la vida familiar y deportiva se ha visto puesto a prueba por recientes intervenciones médicas y la espera de nuevas cirugías. A pesar de ello, mantiene su mentalidad enfocada en la superación: “Voy positiva en busca de una medalla”, expresa, consciente de los retos físicos que enfrenta.

El impacto del deporte femenino en la vida de Ana

Ana sostiene que el deporte en las mujeres trasciende la actividad física, ya que contribuye a la salud integral y a la ruptura de estereotipos de género.

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Señala: “El deporte es un pilar fundamental de la salud física y mental femenina. Rompe estereotipos de género y se enfoca en la funcionalidad, la fuerza, la autonomía y es una herramienta esencial para la longevidad”.

Sus hijos Josef, Ángel y Alexander representan distintas etapas de su vida personal y deportiva. Foto cortesía.

La inauguración del XXXIX Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas está programada para el jueves 28 de mayo de 2026, donde 254 atletas master de 21 países participarán.

El evento será una oportunidad para que niñas y niños presencien un espectáculo de alto nivel y encuentren inspiración en historias como la de Ana Carpenter.