Tecno

Del mito a la realidad: la lección que la Generación Z le está dando a los directivos mayores de 30 años

A menudo se piensa que los jóvenes solo ocupan puestos básicos, pero en un entorno donde la transformación digital es prioritaria para las empresas, su aporte resulta mucho más significativo

Guardar
La brecha que separa a
La brecha que separa a las generaciones actuales no es digital, sino de expectativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Generación Z, muchas veces señalada como el futuro y considerada nativa digital, asume hoy un papel fundamental en el entorno empresarial moderno. Su llegada al mercado laboral no se limita a ser una transición simbólica, sino que representa una verdadera transformación en la gestión de la información y la adaptación a la era digital.

Más allá de los tópicos, la experiencia real en empresas y entidades demuestra que el aporte de esta generación va mucho más allá de la tecnología: reside en la actitud, el rigor y la capacidad de construir puentes entre diferentes lenguajes y tiempos.

Generación Z y transformación digital: del tópico a la realidad

Para Alba María Fernández López, la incorporación de jóvenes al mundo laboral no debe verse como un simple trámite. Desde su experiencia en la Secretaría de la Cátedra Mujer Empresaria y Directiva y como gestora de comunicación institucional, dijo a Murcia Plaza que “la actitud y el rigor institucional son lo que marca la diferencia”.

La experiencia real en empresas
La experiencia real en empresas y entidades demuestra que el aporte de esta generación va mucho más allá de la tecnología. (Imagen ilustrativa Infobae)

A menudo se asume que los jóvenes llegan para cumplir funciones básicas, pero en un contexto donde la transformación digital es urgente en los Consejos de Administración, su papel es mucho más relevante.

Alba subraya que los perfiles de su generación son estratégicos porque comprenden la arquitectura de la información y los nuevos lenguajes. Según su visión, no son solo mano de obra joven, sino traductores entre el mundo analógico de la alta dirección y la inmediatez del entorno digital.

Las lecciones que no enseña la universidad: rigor y actitud

El salto al entorno laboral ha revelado a Alba aprendizajes que no figuran en los planes de estudio. “He aprendido que un correo electrónico mal redactado puede cerrar una puerta, y que la discreción es tan importante como la visibilidad”, sostuvo.

La Generación Z es muchas
La Generación Z es muchas veces señalada como el futuro y considerada nativa digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar junto a empresarias y directivas le ha enseñado que la inmediatez digital no puede desplazar la reflexión estratégica, y que en la gestión de la información la ética y el criterio son esenciales.

La convivencia con líderes de primer nivel en la Cátedra Mujer Empresaria y Directiva le ha permitido observar que el liderazgo se construye desde la diligencia y la lealtad, pero también desde la capacidad de gestionar los tiempos y el saber estar. Para Alba, la información sin una gestión adecuada se convierte simplemente en ruido.

Brecha de expectativas y alianza intergeneracional

Alba reconoce que su generación tiende a la impaciencia, buscando reconocimiento y flexibilidad desde el primer día. Sin embargo, la exigencia del entorno en el que trabaja le ha mostrado que no basta con cumplir. La excelencia es imprescindible, sobre todo cuando lo que está en juego es la reputación de mujeres líderes en la región.

La Generación Z se define
La Generación Z se define por ser nativos digitales, pragmáticos y con una fuerte conciencia social y ambiental. (Imagen ilustrativa Infobae)

En su opinión, el verdadero valor de los jóvenes en la empresa reside en su capacidad de gestionar la información para que quienes toman decisiones puedan hacerlo con mayor criterio. “No venimos a sustituir a nadie, venimos a gestionar la información para que ellas tomen las mejores decisiones”. Esta visión define lo que llama una verdadera alianza intergeneracional.

La brecha que separa a las generaciones actuales no es digital, sino de expectativas. Alba concluye que cuanto antes la Generación Z asuma que el mundo no les debe nada, antes podrá empezar a liderar con auténtico impacto.

Habilidades clave de la Generación Z en la empresa moderna

La experiencia de Fernández López permite identificar varios atributos estratégicos que la Generación Z aporta en las organizaciones:

  • Capacidad para traducir el lenguaje digital al mundo analógico y viceversa.
  • Rigor institucional y sentido de la discreción.
  • Adaptabilidad y aprendizaje rápido en entornos de alta exigencia.
  • Respeto y cultura del esfuerzo, más allá de la formación académica.
  • Gestión ética de la información para la toma de decisiones.

El recorrido de Alba evidencia que la Generación Z aporta mucho más que juventud y dominio tecnológico. Su verdadero valor reside en la combinación de habilidades clásicas y nuevas, fundamentales para navegar con éxito en un mundo empresarial en constante cambio.

Temas Relacionados

Generación ZJóvenesEmpresasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todo lo que debes conocer para transferir WhatsApp a un nuevo móvil y conservar tu número

El primer paso imprescindible antes de cambiar de celular es asegurarte de que tienes una copia de seguridad reciente

Todo lo que debes conocer

Portugal exige permiso parental para que menores de 16 años usen redes sociales

La iniciativa no se limita solo a redes sociales: también abarca plataformas de apuestas, juegos en línea, servicios para compartir imágenes y videos

Portugal exige permiso parental para

Tomando el mando: así transforman las mujeres el líderazgo tecnológico del desarrolo científico

En Colombia, las mujeres asumen roles clave en la selección de materias primas, evaluación de desempeño y adaptación a tendencias del mercado químico

Tomando el mando: así transforman

Revive la Nintendo Wii: todo lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de Metal Canary

El videojuego recupera la emoción del formato físico en la mítica consola de movimiento, renovando el interés de los seguidores del mercado retro

Revive la Nintendo Wii: todo

Activar la función de los siete toques en Android hace que tu celular habilite opciones ocultas y se potencie

La depuración USB es una vía efectiva para tener alternativas como el control del teléfono desde el computador

Activar la función de los
DEPORTES
La llamativa reflexión de una

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

TELESHOW
Juana Repetto mostró cómo Sebastián

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

Las fotos de Cecilia Roth en sus vacaciones, a pura sensualidad y relax

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez durante su primer show del año: “Me quedé sin aire”

Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación por el estado de

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto

Del sapo concho de Bad Bunny a la rana de Darwin: anfibios en peligro en América

Un estudio internacional respalda la conexión biológica entre esquizofrenia y trastorno bipolar