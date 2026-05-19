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Guía de limpieza: cada cuánto recomiendan los fabricantes limpiar la lavadora para cuidar tu electrodoméstico

El mantenimiento preventivo permite evitar bacterias, hongos y residuos acumulados, factores que alteran el rendimiento del aparato y perjudican la higiene de la ropa

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Lavadora moderna abierta con vinagre, espray, bicarbonato, paño y cepillo sobre el suelo, sin personas
La limpieza regular de la lavadora mejora su rendimiento y ayuda a evitar averías - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero su mantenimiento suele pasar desapercibido. Los fabricantes insisten en la importancia de una limpieza regular para asegurar el buen funcionamiento, prolongar la vida útil y evitar problemas como malos olores, moho y obstrucciones.

Seguir las recomendaciones de limpieza no solo protege la inversión, también garantiza que la ropa salga siempre impecable.

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El interés por el mantenimiento de la lavadora ha crecido en los últimos años, a medida que los usuarios buscan maximizar la eficiencia y evitar averías costosas. Además, con la tendencia a ciclos de lavado más cortos y el uso de detergentes líquidos, los residuos y la humedad pueden acumularse con facilidad. Por eso, conocer la frecuencia y los pasos adecuados para la limpieza es clave para cualquier hogar.

Vista cercana de una persona con guantes amarillos limpiando el interior del tambor de una lavadora de carga frontal con un paño blanco.
Las recomendaciones de cuidado incluyen ciclos vacíos con agua caliente, limpieza del filtro y ventilación tras cada uso, hábitos prácticos que ayudan a conservar el electrodoméstico en mejores condiciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué frecuencia recomiendan los fabricantes limpiar la lavadora?

Los fabricantes, como LG, Samsung y Haceb, recomiendan limpiar la lavadora cada uno a tres meses según el nivel de uso. Para quienes lavan ropa con frecuencia, la limpieza mensual es lo ideal.

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Este intervalo ayuda a controlar la acumulación de residuos y a mantener el funcionamiento óptimo del electrodoméstico. Además, se sugiere realizar limpiezas rápidas tras cada ciclo y dejar la puerta abierta para evitar la humedad.

Mantenimiento regular

  • Limpieza básica: cada dos o tres meses.
  • Limpieza profunda: al menos dos veces al año.
  • Ventilación: tras cada uso, dejar la puerta abierta.

¿Por qué es necesario limpiar la lavadora?

Aunque el electrodoméstico está diseñado para limpiar prendas, su interior puede acumular residuos de detergente, suciedad y humedad. Esto genera un ambiente propicio para bacterias, hongos y la formación de moho, lo que se traduce en olores desagradables y en una reducción del rendimiento del aparato.

Mujer tapándose la nariz frente a una lavadora abierta con humo simbolizando mal olor
Una rutina de limpieza en la lavadora puede prevenir el moho y reducir las fallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza periódica previene estos problemas y mantiene la eficiencia energética y la capacidad de lavado.

Pasos para limpiar la lavadora: guía práctica

La limpieza de la lavadora puede dividirse en cinco pasos simples, adaptados tanto a modelos de carga frontal como superior:

1. Cajón del detergente

Retire el cajón y sumérjalo en agua caliente con jabón o vinagre. Mientras reposa, limpie el compartimento con un paño de microfibra y un cepillo para eliminar residuos.

2. Filtro de drenaje

Ubique y retire el filtro situado en la parte baja del frente de la lavadora. Límpielo bajo el grifo para eliminar pelusa y residuos de detergente. Limpie también el área antes de volver a colocarlo.

3. Tambor de lavado

Rocíe vinagre blanco sobre el tambor y pase un paño suave para eliminar depósitos y bacterias. En modelos con ciclo de limpieza, utilícelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

Una mujer de mediana edad con camisa vaquera vierte vinagre blanco en el dispensador de una lavadora que contiene toallas.
Vinagre, bicarbonato y ventilación, las claves para mantener limpia la lavadora - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Empaque de goma

El empaque de goma suele acumular humedad y residuos que generan malos olores. Pase un paño húmedo con bicarbonato y ejecute un ciclo vacío con agua caliente y bicarbonato de sodio a 90 °C.

5. Exterior de la lavadora

Limpie la superficie externa con vinagre blanco o un spray antibacteriano. Para modelos de acero inoxidable, utilice un producto específico para mantener el acabado.

Consejos esenciales para el cuidado de la lavadora

  • Utilice vinagre blanco y bicarbonato para combatir olores y moho.
  • Evite el exceso de blanqueador; puede dañar el tambor y las prendas.
  • Aproveche detergentes biológicos para ciclos largos.
  • Revise las configuraciones de limpieza automática si el modelo las ofrece.
  • Ventile la lavadora regularmente para evitar la acumulación de humedad.
  • Inspeccione mangueras y conexiones en busca de fugas u obstrucciones.

El mantenimiento regular no solo previene averías, también prolonga la vida útil del electrodoméstico y ayuda a mantener la eficiencia energética. Una lavadora limpia asegura mejores resultados de lavado y protege tanto la ropa como el aparato.

Con estas prácticas, los usuarios pueden garantizar que su lavadora permanezca en óptimas condiciones durante más tiempo. La limpieza periódica, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, es la mejor estrategia para cuidar el electrodoméstico y evitar problemas a largo plazo.

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