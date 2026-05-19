Más de 80 millones de personas bajo alerta por calor extremo y temperaturas récord en la costa este de EEUU

Más de 80 millones de personas en la costa este de Estados Unidos enfrentan una ola de calor histórica con temperaturas récord en mayo. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Más de 80 millones de personas en la costa este de Estados Unidos enfrentan desde el domingo una ola de calor inusual para el mes de mayo, con temperaturas que superan los 32 °C (90 °F) y múltiples alertas oficiales. El fenómeno, que afecta a ciudades como Filadelfia, Nueva York, Boston, Providence y Washington D.C., ha obligado a las autoridades a emitir advertencias de salud pública, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El NWS ha confirmado que se han registrado y pronosticado temperaturas récord en el noreste del país, con valores hasta 15 a 25 grados Fahrenheit (8-14 °C) por encima del promedio para esta época del año. Según FOX Weather y reportes de CBS News, varias urbes han activado protocolos de emergencia ante el aumento sostenido de las temperaturas, que continuará al menos hasta el miércoles.

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Este evento ocurre tras una primera quincena de mayo con valores térmicos por debajo de lo habitual en la región, con ciudades como Detroit, Indianápolis y Pittsburgh sin registrar días que superaran los 27 °C (80 °F). La llegada de la masa de aire cálido supone un cambio abrupto en los patrones meteorológicos recientes, según información de ABC News y la NOAA.

¿Qué ciudades tienen alertas por calor y cuáles son los récords previstos?

Las advertencias por calor extremo se extienden desde Filadelfia a Boston, cubriendo a más de 80 millones de habitantes, según el NWS. Nueva York, Providence y áreas del interior de Nueva Inglaterra también están bajo vigilancia debido al índice de calor elevado, que puede sobrepasar los 32 °C (90 °F). De acuerdo con FOX Weather, ciudades como Charleston (Virginia Occidental) y Syracuse (Nueva York) podrían igualar o superar marcas históricas para un mes de mayo.

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En Filadelfia, se prevé que el termómetro alcance los 37 °C (98 °F) el martes, superando el récord vigente para este mes según el propio NWS. Nueva York podría registrar su día de mayo más caluroso en tres décadas, con temperaturas en Central Park cercanas a los 34 °C (94 °F), mientras que Boston espera su primera jornada de 32 °C (90 °F) en mayo en cinco años, de acuerdo con AccuWeather.

En Washington D.C., el pronóstico anticipa 37 °C (98 °F), cifra que igualaría la segunda marca más alta para un mes de mayo, según reportes de The Weather Channel. Pittsburgh y Hartford también se acercan a récords históricos, de acuerdo con datos oficiales.

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Ciudades como Filadelfia, Nueva York, Boston, Providence y Washington D.C. activan alertas por calor extremo y protocolos de emergencia. (REUTERS/Craig Hudson/File Photo)

¿Por qué se produce esta ola de calor en mayo?

El origen de este episodio extremo responde a la llegada de una masa de aire cálido procedente del sur de Estados Unidos, reforzada por un patrón atmosférico estacionario que impide el ingreso de frentes fríos, explicó la NOAA. Este fenómeno ocurre después de una quincena con temperaturas dos a cinco grados Celsius por debajo del promedio en el noreste del país.

El NWS detalló que la ola de calor se caracteriza por registrar valores entre 15 y 25 grados Fahrenheit (8-14 °C) por encima de la media habitual para mayo. FOX Weather y CBS Philadelphia indicaron que las condiciones actuales podrían llevar a más de 60 ciudades a romper récords diarios de temperatura durante la semana.

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¿Qué medidas han adoptado las autoridades ante el calor extremo?

El NWS emitió recomendaciones para la población vulnerable, instando a evitar la exposición directa al sol, hidratarse de manera regular y buscar refugio en lugares frescos durante las horas de mayor temperatura. Las autoridades sanitarias de Nueva York, Filadelfia y Boston han activado protocolos de emergencia para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, según ABC News.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha lanzado alertas sobre la calidad del aire en estados como Pennsylvania y Nueva Jersey, donde el aumento de ozono troposférico puede agravar afecciones respiratorias. El propio NWS advirtió que el índice de calor podría superar los 32 °C (90 °F) en varias zonas urbanas, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor.

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Entre las principales recomendaciones y medidas institucionales se encuentran:

Refugiarse en espacios ventilados y con aire acondicionado.

Vestir ropa ligera y de colores claros.

No dejar a personas ni mascotas en vehículos estacionados.

Consultar actualizaciones de las autoridades locales y medios oficiales de información meteorológica.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta valores de hasta 14 °C por encima del promedio para esta época del año en el noreste del país. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

¿Cómo afecta la ola de calor al transporte, las escuelas y los servicios urbanos?

El sistema de transporte público en Nueva York y Boston ha reforzado la provisión de agua en estaciones y activó planes para evitar interrupciones en el suministro eléctrico, de acuerdo con datos de CBS News. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de cortes de energía por el aumento del consumo debido a los sistemas de refrigeración.

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En el ámbito educativo, escuelas de Filadelfia, Nueva Jersey y Connecticut han modificado horarios y actividades para reducir la exposición al calor, siguiendo las indicaciones del NWS y autoridades estatales. Se han habilitado centros de refrigerio temporal en bibliotecas y centros comunitarios.

El sistema sanitario reportó un incremento en las consultas por síntomas asociados al calor, como deshidratación y malestares respiratorios, según el propio NWS y medios consultados. Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha sobre la evolución de la situación.

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¿Cuándo terminará la ola de calor y qué pronóstico hay para los próximos días?

El NWS y AccuWeather prevén que las altas temperaturas persistirán hasta el miércoles. Posteriormente, la llegada de un frente frío desde el oeste provocará un descenso abrupto de entre 8 y 14 °C (15 a 25 °F) en la mayor parte del noreste del país. Según FOX Weather, se espera que las temperaturas retornen a valores primaverales habituales tras este episodio.

La NOAA anticipa que episodios similares podrían repetirse durante el verano si persisten los patrones atmosféricos actuales y la influencia de fenómenos como El Niño. Las autoridades mantienen la actualización constante de los pronósticos a través de sus canales oficiales.

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Nueva York podría vivir su día de mayo más caluroso en tres décadas con temperaturas cercanas a los 34 °C, según pronósticos oficiales. (Frederic J. BROWN / AFP)

¿Cuáles son los riesgos para la salud y la calidad del aire?

La exposición prolongada a temperaturas superiores a los 32 °C (90 °F) puede derivar en golpes de calor, descompensaciones y complicaciones en personas vulnerables, advirtió el NWS. La EPA informó sobre un aumento del ozono superficial, en especial en áreas urbanas, con riesgos asociados para quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias.

Las instituciones sanitarias recomiendan revisar el estado de personas mayores y niños pequeños, quienes presentan mayor susceptibilidad ante episodios de calor extremo. La hidratación y el descanso en espacios frescos son las principales medidas de prevención.

¿Cómo se compara este evento con olas de calor anteriores en la región?

En Filadelfia, el último aviso de calor en mayo se había emitido en 2022, aunque la marca absoluta para este mes podría superarse en los próximos días. Nueva York y Boston no registraban temperaturas tan elevadas para mayo desde hace tres y cinco años respectivamente, según datos recogidos por The Weather Channel.

El NWS destacó que este episodio cumple con la definición de ola de calor para varias ciudades, al registrarse al menos tres días consecutivos por encima de los 32 °C (90 °F). Washington D.C. igualará la segunda marca más alta de temperatura para mayo si se cumplen los pronósticos.

¿Qué impacto tiene para la vida cotidiana y qué se espera a continuación?

La ola de calor ha derivado en la implementación de restricciones y adaptaciones en el transporte, la educación y los servicios de emergencia. Las autoridades de Estados Unidos recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de salud pública.

El descenso de temperaturas previsto para el final de la semana permitirá el retorno a condiciones primaverales. Las instituciones meteorológicas mantienen la vigilancia sobre posibles nuevas olas de calor y actualizan los avisos en función de la evolución de los patrones climáticos.