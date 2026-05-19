El Salvador

El centro San Salvador avanza en la recuperación de espacios públicos con la reubicación de más de 200 vendedores

Las acciones incluyen la demolición de quioscos y el traslado voluntario de más de 200 comerciantes, quienes reciben opciones para continuar su actividad en diferentes mercados gestionados por las autoridades

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La reubicación de más de 200 comerciantes en el Centro Histórico de San Salvador forma parte de la fase seis de recuperación de espacios públicos. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)
La reubicación de más de 200 comerciantes en el Centro Histórico de San Salvador forma parte de la fase seis de recuperación de espacios públicos. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)

El Centro Histórico de San Salvador experimenta una transformación significativa, en los últimos días la municipalidad ha ejecutado la reubicación de más de 200 comerciantes y el retiro de estructuras instaladas sobre aceras en zonas clave, tras el inicio de la fase seis, etapa dos del proceso de recuperación de los espacios públicos. Este esfuerzo busca mejorar la circulación peatonal para la ciudadanía.

Según Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, el proceso ha incluido “el retiro de estructura después de un proceso de diálogo, conversación con los comerciantes tras haber agotado una etapa de retiro voluntario”.

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Las intervenciones permiten liberar tramos donde anteriormente la acera resultaba intransitable debido a la presencia de vendedores estacionarios, estructuras metálicas y de madera que dificultaban el paso o generaban congestión tanto para peatones como para usuarios del transporte público.

El retiro de estructuras sobre aceras en zonas clave busca mejorar la circulación peatonal y el acceso de la ciudadanía. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)
El retiro de estructuras sobre aceras en zonas clave busca mejorar la circulación peatonal y el acceso de la ciudadanía. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)

Rodríguez explicó que a los comerciantes se les ha solicitado una ficha técnica para determinar sus preferencias para migrar dentro del sistema municipal de mercados.

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Los vendedores han podido elegir entre opciones como el Mercado Central, Tinetti, Hula Hula, Belloso y San Jacinto, según sus necesidades y giro comercial. “Cada uno de los comerciantes tiene la libertad de señalar a dónde puede optar”, señaló el funcionario, quien precisó que tras la asignación se cumplen requisitos específicos para formalizar el traslado.

Durante esta etapa, cerca del 95 % de los comerciantes colaboró con el retiro voluntario de sus estructuras. El avance permitió acelerar las tareas de limpieza y liberación de espacios, especialmente en áreas donde la presencia de vendedores impedía el funcionamiento regular de negocios formales.

El 95% de los comerciantes colaboró de manera voluntaria para agilizar el proceso de limpieza y liberación de espacios. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)
El 95% de los comerciantes colaboró de manera voluntaria para agilizar el proceso de limpieza y liberación de espacios. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)

La intervención se concentra en tres zonas clave

Las acciones se concentran en tres puntos estratégicos: el Centro Histórico, la exterminal de Oriente y el barrio San Jacinto. En el Centro Histórico, la intervención cubre calles como la Primera y Tercera Poniente, donde se desmontaron estructuras que ocupaban aceras de edificios emblemáticos, como la Cruz Roja.

En la exterminal de Oriente, la operación incluyó demolición de quioscos de construcción mixta, algunos con décadas de antigüedad, pero también la remoción de toneladas de escombros en la zona.

En San Jacinto, se priorizó la recuperación de aceras en torno a la plaza y el parque Juan José Cañas. El proceso consideró las denuncias sobre abusos y hechos de violencia en el área. De igual forma los comerciantes recibieron opciones para reubicarse.

Operativo de limpieza y saneamiento en el Centro Histórico

Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador Centro, detalló que tras el retiro de vendedores, equipos municipales han ejecutado la limpieza de más de 265 unidades entre pozos, tuberías y tragantes. “Estimamos unas 450 a 500 toneladas entre voluminoso, ripio y desechos en esta intervención”, precisó Muñoz.

El operativo incluye barrido fino, lavado, reforzando con fumigación para eliminar vectores como zancudos y roedores que proliferaban bajo las estructuras. Además, se ha intervenido el sistema de drenaje pluvial, obstruido por años de ocupación irregular.

El operativo de limpieza municipal incluyó el saneamiento de 265 unidades de pozos y tuberías, eliminando hasta 500 toneladas de desechos. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)
El operativo de limpieza municipal incluyó el saneamiento de 265 unidades de pozos y tuberías, eliminando hasta 500 toneladas de desechos. (Foto cortesía Desechos Solidos San Salvador)

En la limpieza y recuperación trabajan alrededor de 800 empleados municipales, con cuadrillas especializadas en electricidad, desarrollo urbano, parques, zonas verdes, además de personal de salud y seguridad. El perímetro intervenido se mantiene cercado para resguardar la seguridad de la población.

El sistema de recolección de desechos ahora opera con mayor eficiencia gracias a la liberación de aceras y cunetas. El programa “Comercio Limpio” asegura que los residuos se recojan directamente en la puerta de cada local, eliminando los botaderos a cielo abierto y favoreciendo condiciones sanitarias óptimas.

Entre los próximos pasos para recuperación del espacio público en el Centro Histórico forma parte de un plan que abarca desde el parque Cuscatlán hasta la Estación de Oriente y desde el Bulevar Venezuela hasta la Juan Pablo II. El municipio prevé la intervención paulatina de nuevas zonas.

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