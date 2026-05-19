Cómo dejar de recibir llamadas spam: solo debes activar esta función en Android

Hay una opción que permite diferenciar comunicaciones importantes de molestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas o spam representan una de las principales quejas de los usuarios de celulares en todo el mundo. Frente a este problema, los dispositivos con sistema operativo Android incorporan una herramienta que permite identificar y bloquear estos contactos de manera efectiva.

La función de identificador de llamadas y protección contra el spam y posibles fraudes se encuentra disponible en la mayoría de los teléfonos actualizados y puede activarse en simples pasos.

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Según Google, esta herramienta no solo muestra información relevante sobre quién está llamando, incluso si el número no figura entre los contactos, sino que además, advierte cuando una llamada podría tratarse de spam.

De qué forma activar el identificador de llamadas y protección contra spam

La protección contra spam puede activarse desde la configuración de la aplicación Teléfono en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para habilitar o verificar la función es sencillo. en la mayoría de los dispositivos Android, la herramienta está activada por defecto.

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Para comprobarlo o modificar la configuración, se debe abrir la aplicación “Teléfono”, seleccionar “Más opciones”, ingresar en “Ajustes” y luego acudir a “Identificador de llamada y spam”. Allí, basta con activar la opción “Ver identificador de llamada y de spam”.

Google ofrece la posibilidad de filtrar automáticamente las llamadas de spam. Si esta opción se activa, el usuario no recibirá notificaciones de llamadas perdidas ni mensajes de voz provenientes de números identificados como spam, aunque estas quedarán registradas en el historial y será posible revisarlas en el buzón de voz.

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Qué sucede con la privacidad al utilizar esta función en Android

Google garantiza la privacidad del usuario al procesar únicamente los números telefónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el sistema de identificación y bloqueo de spam funcione, el dispositivo envía información sobre los números entrantes y salientes a los servidores de Google. Sin embargo, este proceso no implica compartir el contenido de las conversaciones ni otros datos personales.

La gestión de la privacidad se realiza bajo los estándares habituales de la empresa, y los usuarios pueden desactivar la función en cualquier momento desde la configuración del teléfono.

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Cómo marcar un número como spam manualmente en un dispositivo Android

Sumado a la detección automática, los usuarios tienen la posibilidad de marcar manualmente un número como spam. Para hacerlo, se debe abrir la aplicación “Teléfono”, pulsar “Inicio” en la parte inferior, seleccionar la llamada que se desea bloquear y tocar la opción “Bloquear/Marcar como spam”.

Marcar manualmente los números contribuye a fortalecer la base de datos contra el spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acción no solo bloquea futuras llamadas de ese número, contribuye a la base de datos global de spam. Al reportar un número, se ayuda a otros usuarios a evitar llamadas no deseadas, fortaleciendo el sistema colaborativo de protección.

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Qué otras funciones adicionales ofrece Android para gestionar las llamadas

Android integra otras opciones enfocadas en mejorar la experiencia de uso al recibir llamadas. Una de ellas es la función de “Anuncio de identificación de llamada”, que permite escuchar un aviso con el nombre o el número de quien realiza la llamada.

Para activarla, se debe acceder a la aplicación “Teléfono”, ir a “Ajustes” y seleccionar “Anuncio de identificación de llamada”, eligiendo la preferencia deseada.

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Mantener actualizado el dispositivo y las aplicaciones es otra medida clave para evitar problemas en el rendimiento. (Foto: Europa Press)

Asimismo, los expertos sugieren mantener el dispositivo actualizado y con suficiente espacio de almacenamiento para asegurar el correcto funcionamiento de todas las funciones. Si el teléfono funciona lento o presenta demoras, reiniciarlo o liberar espacio puede optimizar el rendimiento.

Por qué puede presentar fallas un celular Android

Un celular Android puede experimentar fallos por diversos motivos relacionados tanto con el software como con el hardware. Entre las causas más frecuentes se encuentran la acumulación de aplicaciones en segundo plano, falta de actualizaciones del sistema, virus, o la presencia de archivos corruptos.

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Estos factores afectan el rendimiento del dispositivo, provocando lentitud, cierres inesperados de apps y problemas de conectividad.

El desgaste físico de componentes como la batería, la memoria interna o la pantalla influye en el funcionamiento. Si el almacenamiento disponible es menor al 10%, el teléfono puede dejar de responder correctamente.

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