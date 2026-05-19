Estados Unidos

Así es Spark, la IA de Google que trabaja por ti sin avisar

La propuesta de un asistente que resuelve tareas en la sombra cambia la relación con la tecnología y plantea preguntas sobre el control cotidiano

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Sundar Pichai, con gafas y suéter oscuro, de pie frente a una gran pantalla que muestra el logo "Gemini Spark" y la interfaz de una aplicación
Sundar Pichai, CEO de Google, presentó Gemini Spark, el nuevo agente de Google, realiza tareas en la nube sin requerir supervisión constante del usuario.

(Desde Mountain View, California) Hoy, en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini App y AI Studio, describió a Gemini Spark con una imagen doméstica: es como tirar cosas por encima del hombro y confiar en que alguien las atrapa y las resuelve.

Spark es un agente personal que, según Woodward, funciona las 24 horas, vive en la nube y sigue trabajando aunque el usuario cierre la computadora o apague el teléfono.

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Un hombre con gafas y polo azul gesticula tras un podio con laptops y una franja LED multicolor, frente a una pared de madera clara
Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini App y AI Studio, explicó que el sistema opera en segundo plano y puede trabajar cuando todos los dispositivos están apagados.

Esa frase define el cambio más profundo que Google mostró en su keynote. Hasta ahora, un asistente de inteligencia artificial respondía cuando se le preguntaba. Hacía falta estar ahí, escribir, esperar.

Lo que Google presentó es otra cosa: una inteligencia artificial que actúa sola, en segundo plano, sin nadie del otro lado mirando la pantalla.

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El asistente respondía; el agente ejecuta

Woodward fue explícito con la diferencia. Dijo que los agentes representan un cambio grande para Gemini, porque no se limitan a contestar preguntas: trabajan por iniciativa propia en nombre del usuario.

El primero que mostró se llama Daily Brief. Funciona de noche, sin que nadie se lo pida en el momento. Mientras el usuario duerme, revisa su correo, su calendario y sus tareas, y a la mañana entrega un resumen ya ordenado por prioridad, con los próximos pasos sugeridos. No es un resumen que uno pide y espera. Es un trabajo terminado que aparece antes de que el día empiece.

Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, sonríe en un escenario. Sobre la mesa hay dos laptops y un smartphone blanco. A la derecha, la interfaz móvil de la app Gemini en pantalla
La propuesta de Google introduce un cambio: la IA ejecuta acciones por iniciativa propia y no solo responde a pedidos.

Spark va más lejos. Vive en la nube, sobre máquinas virtuales dedicadas, según detalló Sundar Pichai en la apertura del evento, y eso le permite seguir activo cuando todos los dispositivos del usuario están apagados.

Se integra con Gmail, Documentos y el resto de las herramientas de trabajo. Puede redactar el correo de actualización para un jefe juntando datos de varios archivos, o vigilar una bandeja de entrada para que un comerciante no pierda la consulta de un cliente. El usuario no opera la herramienta: le delega la tarea y se va.

Lo que se gana en tiempo se cede en control

La comodidad es evidente y Google la vendió bien. Una inteligencia artificial que adelanta trabajo mientras uno hace otra cosa libera horas reales.

El costo aparece en la letra chica del concepto. Un asistente que responde está siempre bajo control: actúa solo cuando uno lo activa, y uno ve cada respuesta. Un agente que trabaja en segundo plano invierte esa relación. Toma decisiones, accede a correos y archivos, ejecuta tareas en momentos en que nadie lo está supervisando.

Google es consciente de esto: en su documentación del anuncio aclaró que Spark pide permiso antes de acciones delicadas, como gastar dinero o enviar correos, y que el usuario elige qué aplicaciones conecta.

Esas salvaguardas reconocen el problema en lugar de disolverlo. Delegar en un agente autónomo no es usar una herramienta más potente. Es aceptar que parte de la vida digital propia ocurra sin presencia, sin revisión inmediata, sobre la confianza de que el sistema hará lo correcto mientras uno no mira.

Por qué Google se anima a este paso ahora

Woodward dio el dato que explica el momento. La aplicación Gemini pasó de 400 millones de usuarios hace un año a más de 900 millones por mes, presente en más de 230 países y 70 idiomas. Con esa base, Google puede mover a su público hacia un modo de uso nuevo sin temer que el cambio lo deje sin audiencia.

Por eso el despliegue es prudente. Spark llega primero a probadores de confianza y después, la semana próxima, como versión beta para suscriptores del plan Ultra en Estados Unidos. Daily Brief sale antes y para más planes.

Google sabe que pedirle al usuario que ceda control es un salto delicado, y lo da de a poco.

Lo que esto cambia para quien usa Gemini todos los días

Sundar Pichai, CEO de Google, de pie en un escenario frente a una pantalla gigante que exhibe múltiples interfaces de software de Google, con una audiencia visible
La llegada de Spark marca el paso de un asistente reactivo a un agente autónomo que transforma el vínculo con la inteligencia artificial.

Para la persona que abre Gemini para resolver una duda, el mensaje de Google I/O 2026 anticipó un cambio de relación. La inteligencia artificial que conoció era una herramienta: estaba quieta hasta que la usaba. La que Google presentó es un trabajador: hace cosas mientras la persona vive su vida.

Eso promete devolver tiempo, y el tiempo es la moneda más escasa. Pero pide algo a cambio que no figura en el anuncio: aceptar que una parte de las tareas propias se resuelva sin verlas suceder. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede hacer el trabajo. Es cuánto del propio criterio uno está dispuesto a delegar en algo que trabaja cuando no está mirando.

Google no presentó un asistente más capaz. Presentó el fin del asistente que espera y el comienzo del que actúa sin pedir permiso cada vez.

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