Estados Unidos

Google I/O 2026: el problema de la inteligencia artificial ya no es si funciona, es cuánto cuesta

El gigante tecnológico busca transformar la conversación: de quién ofrece más potencia a quién permite mayor eficiencia con menores gastos operativos

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Sundar Pichai, con gafas y suéter oscuro, gesticula en el escenario frente a una pantalla con un paisaje montañoso y un excursionista
Sundar Pichai presentó el ahorro operativo como el nuevo argumento clave para vender inteligencia artificial empresarial (captura de video)

(Desde Mountain View, California) Hoy, en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, Sundar Pichai, CEO de Google, dejó por un momento el desfile de anuncios y se puso a hacer una cuenta. No habló de capacidades ni de modelos. Habló de dinero. Dijo que las grandes empresas que corren cargas de inteligencia artificial en Google Cloud procesan cerca de un billón de tokens por día, y que si movieran el 80% de ese trabajo a una combinación de su modelo nuevo, Gemini 3.5 Flash, y modelos de frontera como 3.5 Pro, ahorrarían más de USD 1.000 millones al año.

Esa cifra fue el verdadero anuncio de Google I/O 2026. Todo lo demás, los modelos, los agentes, el rediseño de la app, giró alrededor de una idea que la industria venía esquivando: la inteligencia artificial ya no se vende por lo que puede hacer, se vende por lo que cuesta hacerla.

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Durante tres años la industria midió potencia; ahora mide gasto

Hombre en escenario frente a gran pantalla con gráfico de línea azul que muestra un crecimiento ascendente de tokens procesados, etiquetado '7x Y/Y growth' y '3.2Q+'
El crecimiento del uso de tokens volvió más visible el problema de los costos en la nube

Pichai abrió con una progresión que él presenta como prueba de éxito y que también puede leerse como prueba de un problema. Hace dos años, en este mismo escenario, Google procesaba 9,7 billones de tokens por mes a través de sus productos.

El año pasado, 480 billones. Hoy, más de 3.200 billones por mes. Los tokens son las unidades de datos que un modelo procesa, y cada uno cuesta dinero: cómputo, electricidad, infraestructura.

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El número que mejor explica hacia dónde va el negocio no es ese, sino otro que Pichai soltó casi al pasar. Mencionó que circulan testimonios de directores de tecnología que ya agotaron su presupuesto anual de tokens, y que recién estamos en mayo. No lo dijo como crítica. Lo dijo como argumento de venta.

Porque ese es el punto. Google llegó al I/O con un diagnóstico sobre su propia industria: las empresas adoptaron inteligencia artificial, descubrieron que es cara y ahora miran la cuenta con más atención que el producto. Y construyó toda su keynote para responder a esa preocupación específica.

Gemini 3.5 Flash es la respuesta de Google a un mercado que ya no quiere pagar de más

Sundar Pichai en el escenario, frente a una pantalla grande. La pantalla muestra un gráfico de crecimiento de "Gemini App Usage" con 900M+ usuarios en abril de 2026
Gemini 3.5 Flash apareció como la apuesta de Google para reducir el gasto sin perder escala ni velocidad

El modelo central del evento, Gemini 3.5 Flash, no se presentó como el más inteligente del catálogo de Google. Ese lugar lo sigue ocupando la línea Pro. Flash se presentó como el más eficiente: capacidad de frontera, según Pichai, a menos de la mitad y en algunos casos a casi un tercio del precio de modelos comparables, y cuatro veces más rápido en velocidad de salida que otros modelos de frontera.

La estrategia que propone Google no es usar Flash para todo. Es usar una mezcla. Reservar los modelos caros y potentes para las tareas que de verdad los necesitan y derivar el resto del volumen a un modelo más barato que rinde casi igual.

Es el cálculo que haría un director financiero, no un director de tecnología. Y Google lo puso en boca de su CEO, en el escenario principal, frente a la prensa mundial.

Hay un dato interno que vuelve la apuesta más concreta. Pichai contó que en marzo Google procesaba medio billón de tokens por día en su uso interno, y que esa cifra ya superó los 3 billones diarios. La compañía está usando sus propios modelos baratos a una escala que se duplica cada pocas semanas.

El argumento de eficiencia no es teórico: Google lo aplica puertas adentro y lo presenta como caso testigo.

La cifra que Google prefiere no poner al lado del ahorro

Sundar Pichai de pie frente a una gran pantalla que muestra un gráfico de barras sobre los gastos de capital de Alphabet con proyecciones de $180B-$190B
El negocio de la inteligencia artificial entró en una etapa en la que importa tanto el rendimiento como el costo de sostenerlo

El relato del ahorro tiene un contrapeso, y Pichai lo mencionó sin subrayarlo. En 2022, hace apenas cuatro años, Google gastó USD 31.000 millones en inversión de capital. Este año proyecta gastar entre USD 180.000 y 190.000 millones. Seis veces más.

Esa es la cuenta que no cierra del todo. Google le dice a sus clientes que pueden gastar menos, mientras la propia Google gasta como nunca en su historia para sostener la infraestructura que hace posible ese ahorro. Las dos cosas son ciertas a la vez, y conviven en la misma keynote.

El cliente optimiza su factura de tokens; Google financia centros de datos, chips propios y energía a una escala que ningún cliente podría sostener.

El modelo de negocio que asoma detrás es claro. Google absorbe el costo brutal de la infraestructura y vende eficiencia como servicio. El ahorro del cliente es real, pero es también la forma en que Google se vuelve imprescindible: cuanto más barato es procesar inteligencia artificial en su nube, más difícil es para una empresa justificar irse a otro lado o construir lo propio.

Lo que esta keynote le dice a cualquier empresa que ya usa inteligencia artificial

Sundar Pichai, CEO de Google, de pie en un escenario frente a una pantalla gigante que exhibe múltiples interfaces de software de Google, con una audiencia visible
El discurso de Google mostró que las empresas ya miran con más atención el presupuesto que la novedad técnica

Para una compañía que adoptó inteligencia artificial en los últimos dos años, el mensaje de Google I/O 2026 es más útil que cualquier demostración. La pregunta dejó de ser si la herramienta sirve. Pasó a ser cuánto se está pagando de más por usarla sin criterio.

Google detectó que sus clientes empezaron a leer la factura y, en lugar de ignorarlo, hizo de eso su discurso central. Convirtió el costo, que era el punto débil de toda la industria, en su principal argumento comercial. Es una jugada inteligente y es también una confesión: el ciclo del entusiasmo terminó. Empieza el de la cuenta.

La inteligencia artificial más cara ya no es la que más capacidad tiene. Es la que se usa sin saber lo que cuesta.

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