Panamá

Dengue aumenta su propagación en Panamá y mantiene presión sanitaria

Las autoridades sanitarias reportaron incremento de pacientes hospitalizados y reiteraron el llamado a eliminar criaderos de mosquitos.

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Es importante repeler estos insectos
El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue, enfermedad que continúa expandiéndose en América Latina. (Freepik)

Los casos de dengue continúan aumentando en Panamá pese a que durante las últimas semanas no se registró un incremento en las defunciones acumuladas asociadas a la enfermedad. El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) refleja que la incidencia nacional sigue al alza y confirma que el virus mantiene una circulación activa en distintas regiones del país, especialmente en áreas densamente pobladas de la capital y la provincia de Colón.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica número 17, Panamá acumula 2,345 casos de dengue registrados entre el 26 de abril y el 2 de mayo de 2026.

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La cifra representa un aumento de 89 contagios en comparación con la semana epidemiológica 16, cuando el acumulado nacional se ubicaba en 2,256 casos.

Aunque el número de fallecidos se mantuvo sin cambios entre ambos reportes, con siete defunciones acumuladas a nivel nacional, las autoridades sanitarias advirtieron que la enfermedad continúa expandiéndose y que la tasa de incidencia nacional pasó de 47.8 a 49.7 casos por cada 100 mil habitantes en apenas una semana.

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Panamá registró un aumento en la tasa de incidencia nacional del dengue entre las semanas epidemiológicas 16 y 17. Cortesía Minsa
Panamá registró un aumento en la tasa de incidencia nacional del dengue entre las semanas epidemiológicas 16 y 17. Cortesía Minsa

Ese incremento en la incidencia significa que el virus está alcanzando a una mayor cantidad de personas dentro de la población panameña. En epidemiología, la incidencia mide cuántos casos nuevos se registran en relación con la cantidad de habitantes.

Cuando esta cifra sube de manera sostenida, las autoridades interpretan que la transmisión comunitaria continúa activa y que el riesgo de propagación aumenta en las zonas afectadas.

El informe del Minsa detalla además que de los 2,345 casos acumulados hasta la semana 17, unos 2,055 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 276 pacientes sí presentan signos de alarma y otros 14 fueron clasificados como dengue grave.

El dengue grave es la fase más peligrosa de la enfermedad y puede provocar hemorragias severas, daño de órganos, dificultad respiratoria e incluso la muerte si no se recibe atención médica oportuna.

Entre los síntomas más frecuentes del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, malestar general, dolores musculares y articulares, además de náuseas y cansancio extremo.

Infografía sobre el dengue con un mosquito, virus, glóbulos rojos, y secciones que explican síntomas, transmisión y riesgos de la enfermedad.
El dengue grave puede provocar hemorragias, complicaciones respiratorias y daños en órganos vitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud insistió en que las personas no deben automedicarse y deben acudir a un centro médico ante cualquier sospecha, especialmente si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o dificultad para respirar.

La enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, un vector que se reproduce principalmente en recipientes con agua acumulada dentro y alrededor de las viviendas.

Por esa razón, las autoridades sanitarias mantienen campañas permanentes para eliminar criaderos en llantas, botellas, latas, tanques y cualquier objeto capaz de almacenar agua limpia. El Minsa reiteró que la participación ciudadana sigue siendo clave para contener el avance de los contagios.

La Región Metropolitana continúa encabezando el número de casos reportados con 608 contagios acumulados, seguida de Colón con 397 y Bocas del Toro con 242.

También aparecen entre las regiones más afectadas San Miguelito con 223 casos, Panamá Oeste con 210 y Panamá Este con 181. En cuanto a corregimientos, Tocumen mantiene el mayor número de contagios con 163 casos, seguido por 24 de Diciembre, Puerto Pilón, Veracruz y Belisario Frías.

La Región Metropolitana y Colón encabezan la lista de áreas con más casos acumulados de dengue en Panamá. (Cortesía: Poder Noticia)
La Región Metropolitana y Colón encabezan la lista de áreas con más casos acumulados de dengue en Panamá. (Cortesía: Poder Noticia)

Otro cambio importante detectado entre las semanas epidemiológicas 16 y 17 fue el comportamiento por grupos de edad. Mientras en la semana 16 el grupo más afectado era el de 10 a 14 años con una incidencia de 68.3 casos por 100 mil habitantes, en la semana 17 el grupo con mayor afectación pasó a ser el de 25 a 34 años con una tasa de 58.6 casos por 100 mil habitantes.

El dengue también mantiene presión sobre los sistemas hospitalarios del país. El informe más reciente reporta 292 personas hospitalizadas, nueve más que en la semana anterior, cuando el número era de 283 pacientes. Aunque las defunciones no aumentaron durante el periodo analizado, las autoridades reconocen que el incremento sostenido de casos eleva el riesgo de complicaciones y saturación hospitalaria.

El comportamiento de Panamá ocurre además en medio de un contexto regional complejo. América Latina y el Caribe continúan enfrentando un aumento de casos de dengue impulsado por factores climáticos, lluvias intensas, altas temperaturas y expansión urbana desordenada.

Países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú han reportado durante 2026 miles de casos y fuertes presiones sobre sus sistemas sanitarios, manteniendo al dengue como una de las principales amenazas epidemiológicas activas en la región.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará reforzando durante el año los operativos de control vectorial, fumigación y promoción comunitaria para intentar reducir los contagios. Sin embargo, las autoridades insisten en que la eliminación de criaderos dentro de las viviendas sigue siendo la principal herramienta para evitar que la incidencia continúe aumentando en las próximas semanas.

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