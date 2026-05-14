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Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

Una limpieza regular, la organización inteligente y el uso de desinfectantes naturales como el vinagre garantizan la seguridad alimentaria y el ahorro energético en el hogar

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Un hombre de perfil, con camiseta azul y guantes amarillos, limpia el interior de una nevera de dos puertas con un trapo azul y un pulverizador. La nevera contiene alimentos.
Guía tecnológica para la limpieza de la nevera: frecuencia, organización y consejos de expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la nevera limpia es una tarea esencial para la salud y el funcionamiento eficiente de este electrodoméstico clave en el hogar. Fabricantes como Haceb, LG y Samsung coinciden en que una limpieza adecuada no solo preserva la frescura de los alimentos, también reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del equipo.

La limpieza periódica evita la proliferación de bacterias y moho, y mantiene el frigorífico en condiciones óptimas para conservar los productos frescos y seguros. En un panorama donde la higiene alimentaria y el ahorro energético son prioridades, seguir las recomendaciones de los fabricantes es fundamental.

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Pasos para limpiar la nevera según los fabricantes

1. Preparar el espacio y retirar los alimentos

Antes de comenzar, es importante preparar un área amplia y limpia donde colocar los alimentos durante la limpieza. Retira todo el contenido del refrigerador y, si es necesario, utiliza una hielera para los productos perecederos. Aprovecha este momento para desechar alimentos caducados o en mal estado.

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Manos limpiando la junta de goma de la puerta de un refrigerador con un paño blanco en una cocina
Eliminar suciedad, revisar fechas de caducidad y limpiar derrames inmediatamente ayuda a prevenir intoxicaciones, prolongar la frescura y reducir el desperdicio en la cocina moderna - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Desmontar y limpiar las partes extraíbles

Identifica y retira estantes, cajones y compartimentos desmontables. Lava cada parte con agua tibia y jabón suave utilizando una esponja o paño no abrasivo. El uso de vinagre como desinfectante natural es recomendable, ya que elimina residuos y no deja compuestos orgánicos nocivos.

Limpiar el interior

Con un paño limpio y húmedo con jabón suave, limpia las paredes, esquinas, juntas y sellos de las puertas. Presta especial atención a las zonas donde suele acumularse suciedad o líquidos derramados. Evita productos químicos agresivos, ya que pueden dañar las superficies y afectar la seguridad alimentaria.

En modelos con estantes de vidrio, evita utilizar agua caliente directamente sobre piezas recién sacadas de la nevera para prevenir fracturas por choque térmico. Deja secar las partes limpias al aire o sobre una toalla limpia antes de reensamblarlas.

Limpieza exterior y detalles

Para el exterior, utiliza un paño suave y húmedo con detergente suave, prestando atención a manijas y bordes donde se acumulan huellas dactilares. Pasa una toalla limpia y húmeda para eliminar restos de jabón, y seca con un paño de microfibra para evitar manchas de agua y conservar el brillo.

Mujer tapándose la nariz frente a un refrigerador abierto del que salen nubes de mal olor
La importancia de la limpieza en la nevera: qué productos usar y cada cuánto hacerlo según los expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En refrigeradores de acero inoxidable, limpia siguiendo la dirección de la veta con productos específicos y termina secando con un paño para evitar rayas. No olvides limpiar la parte trasera del equipo; eliminar el polvo mejora la eficiencia del motor y contribuye al ahorro energético.

Una vez seca la nevera, coloca los estantes y cajones en su lugar. Organiza los alimentos según la frecuencia de consumo, colocando los de vencimiento más próximo al frente para reducir el desperdicio. Revisa semanalmente los productos y limpia de inmediato cualquier derrame para evitar acumulación de suciedad y olores.

Cuál es la frecuencia recomendada para la limpieza

La periodicidad depende del tipo de productos almacenados:

  • Si guardas principalmente carnes (en el congelador), huevos y productos poco perecederos, realiza una limpieza profunda una vez al mes.
  • Si almacenas frutas, verduras o alimentos más delicados, limpia cada dos semanas.
  • En el caso de lácteos o productos altamente perecederos, lo ideal es limpiar el refrigerador cada semana.

Además de la limpieza profunda, se recomienda hacer revisiones rápidas semanalmente para eliminar restos, revisar fechas de caducidad y limpiar manchas superficiales.

Cuáles son los productos adecuados y los que debes evitar a la hora de limpiar la nevera

Un hombre con guantes amarillos y una camiseta azul limpia el interior de un refrigerador. Él usa un paño azul y un spray, con algunas manchas marrones visibles.
El uso de agua tibia, paños suaves y vinagre, junto con la eliminación de productos agresivos, protege las superficies, mejora el funcionamiento y asegura la calidad de los alimentos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utiliza paños de microfibra, esponjas suaves, agua tibia, jabón lavavajillas suave y vinagre blanco para desinfectar.

Evita productos abrasivos, cloro, amoníaco o limpiadores no aptos para uso alimentario, pues pueden dañar las superficies y dejar residuos peligrosos.

Una nevera limpia asegura la conservación adecuada de los alimentos, reduce el riesgo de intoxicaciones, evita olores y mejora la eficiencia energética. Además, previene averías y prolonga la vida útil del electrodoméstico, contribuyendo a la economía del hogar y al bienestar familiar.

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