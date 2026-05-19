Un auto bomba explotó en Damasco y mató a un soldado

Una explosión cerca del Ministerio de Defensa sirio

El Ministerio de Defensa de Siria informó que un auto bomba que detonó cerca de uno de sus edificios en Damasco causó la muerte de un soldado el martes.

El ministerio indicó que el ejército estaba desactivando otro artefacto explosivo cerca del edificio en la zona de Bab Sharqi, cuando “un coche bomba explotó en la misma zona, causando la muerte de un soldado y heridas a otros”.

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Un corresponsal de AFP escuchó la explosión y luego vio un coche en llamas cerca de un edificio vinculado al Ministerio de Defensa, cerca de la Ciudad Vieja de la capital.

Una fuente de la defensa civil declaró a AFP que “al menos una persona murió en la explosión”.

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A destroyed vehicle lies at the site following an explosion in the Bab Sharqi district of Damascus, Syria May 19, 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Una fuente de seguridad afirmó que una investigación preliminar determinó que la explosión probablemente fue causada “por un artefacto explosivo colocado en un coche”.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona.

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Desde que las nuevas autoridades sirias asumieron el poder tras el derrocamiento del longevo gobernante Bashar al-Asad en 2024, Damasco ha sido escenario ocasional de incidentes similares.

Un vehículo destruido yace frente a la entrada del edificio del Ministerio de Defensa sirio tras una explosión en el distrito de Bab Sharqi, en Damasco, Siria, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

En junio del año pasado, una explosión en una iglesia de Damasco causó la muerte de 25 personas, y Saraya Ansar al-Sunna, un grupo extremista sunita poco conocido, se atribuyó la responsabilidad, mientras que las autoridades culparon al grupo Estado Islámico.

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La explosión del auto en Damasco causó la muerte de un soldado, dejó varios heridos y activó la alerta en uno de los distritos más estratégicos de la capital de Siria, informó el ministerio de Defensa del país hoy.

El edificio afectado está afiliado al ministerio de Defensa y ubicado en Bab Sharqi, un sector que ha registrado incidentes similares desde el inicio del conflicto sirio en 2011. Este episodio recuerda los atentados previos contra instalaciones militares y subraya la inestabilidad persistente en la región.

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Ministerio confirmó manipulación de explosivos en el lugar

La cartera de Defensa siria comunicó que, poco antes del estallido del vehículo, personal militar manipulaba otro artefacto explosivo cercano al edificio oficial. Luego del hallazgo y decomiso del primer dispositivo, el coche bomba explotó en la misma zona. Las autoridades confirmaron la muerte de un soldado y la existencia de varios heridos sin detallar su número o gravedad.

Un bombero trabaja en el exterior de la entrada del edificio del Ministerio de Defensa sirio tras una explosión en el distrito de Bab Sharqi, en Damasco, Siria, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Un portavoz ministerial describió el hecho como un “martirio” en referencia al militar fallecido y vinculó el ataque al contexto de seguridad debilitada en zonas de alta concentración gubernamental. El comunicado no mencionó autores ni reivindicaciones hasta el cierre del reporte.

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La explosión reavivó la tensión y vigilancia militar en Bab Sharqi

El episodio ocurrido hoy en Bab Sharqi involucró la detonación de un vehículo con explosivos cerca de una sede oficial. El ministerio de Defensa declaró que unidades especializadas del ejército ya se encontraban en la zona por la presencia de otro artefacto, lo que reforzó la presencia militar inmediatamente antes del estallido. El ataque agravó las restricciones en el perímetro y prolongó los controles viales en uno de los accesos más vigilados de la capital.

Fuerzas policiales trabajan en el lugar tras una explosión en el distrito de Bab Sharqi, en Damasco, Siria, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

La explosión de hoy elevó la tensión en Damasco, donde el ejército confirmó que un coche bomba causó la muerte de un soldado e hirió a varias personas cerca de un edificio gubernamental en Bab Sharqi. La consecuencia inmediata fue el refuerzo del despliegue militar y la aplicación de nuevos corredores de seguridad en la zona afectada, según informó el ministerio.

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Previo a la explosión que cobró la vida del soldado, el ejército de Siria localizó y comenzó a desactivar un segundo artefacto explosivo en las inmediaciones del edificio oficial, lo que permitió identificar la amenaza antes del segundo atentado.