Adorni activa la mesa política en plena escalada de tensión entre Caputo y los Menem

La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza

La exhibición a cielo abierto de la interna libertaria monopoliza la agenda del Gobierno nacional que el próximo tiene previsto volver a reunir a su mesa política en Casa Rosada, según confirmaron importantes fuentes a Infobae. Pese a los envenenados dardos cruzados entre las tribus que lideran el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los principales protagonistas volverán a verse las caras a principios de la semana próxima.

Se espera que el malestar existente entre el asesor presidencial y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem también sea parte del temario, aunque varios funcionarios anticipan que los principales afectados “fingirán demencia” y confiarán en la explicación que el diputado expuso ante el Gabinete y el bloque libertario. “Somos especialistas”, se jactó uno de los que asiste con regularidad.

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Otro hasta se atrevió a proponer una foto entre la menor de los Milei y el asesor como gesto para dar por terminado el conflicto. Lo que el interlocutor parecía olvidar es que esa misma estrategia ya había sido utilizada meses antes para intentar disipar las diferencias con Guillermo Francos.

Lo que hasta entonces era subterráneo, el pasado sábado quedó exhibido luego de que Caputo acusara al entorno del titular de la Cámara de Diputados de manejar una cuenta anónima en X que, tiempo atrás, publicó críticas contra el presidente Javier Milei.

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Si bien un sector del reducido círculo cree que el tema no escalará, algunos interlocutores ven con preocupación la neutralidad adoptada por el mandatario que se esfuerza por hacer equilibrio entre los dos bandos que responden a lo que supo definir como el Triángulo de Hierro. “Es una interna propia del poder y debe resolverse por los canales naturales”, precisó un funcionario a Infobae.

Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada en Buenos Aires, cruzando el umbral de la histórica sede gubernamental (Julián Alvez)

Lo cierto es que el martes 26 de mayo, a las 11, un día después del feriado patrio, bajo la atenta mirada de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); a la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, pero también a los primos Menem y al asesor. Será la primera vez que los tres últimos se ven la cara desde la irrupción de la guerra virtual.

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Los ánimos que atraviesan a la Casa Rosada son complejos. Hay coincidencia en que la exposición de las diferencias perjudican a la administración que transita días difíciles desde hace semanas. Para algunos, la confrontación debe ser leída como un síntoma de crisis. Hace al menos dos meses que el Gobierno no logra controlar la agenda mediática ni instalar sus hitos de gestión, pese a los constantes esfuerzos.

Sin embargo, en los hechos, la disputa entre Caputo y los Menem le otorga algo de aire al ministro coordinador, afectado en las últimas semanas por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Pese a las versiones que corren, al menos tres integrantes del círculo designado por el mandatario confesaron a este medio que no hubo ninguna reunión prevista para esta semana. “No sé de dónde salen las versiones. A la prensa le gusta inventar”, planteó uno de los asistentes en línea con las críticas que expide el libertario contra el “95% de los periodistas”.

El presidente Javier Milei abrazo junto al asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Desde el lapidario mensaje en X de Caputo, Milei regala likes a los dos sectores en pugna y evita tomar partido. Lejos de reducir la tensión, el asesor presidencial, que rompió con la formalidad en sus redes, anticipó, en lo que puede configurarse un mensaje a los propios, que se irá con el mandatario o cuando él “lo disponga”. “Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, se expidió. Milei lo compartió, horas después de darle me gusta al post de Martín Menem durante su visita por La Rioja.

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Algunos actores ajenos, que evitan tomar partido, detectan una exageración en la postura planteada por la tropa virtual que desde el sábado apunta contra Menem. Otros creen que los últimos mensajes en X, en los que sugiere tiros para dirimir la contienda y se califica como “loco”, lo “ponen en evidencia”.

“¿Tanto se van a indignar? Les dieron un poco de su propia medicina”, sostuvo una voz del ecosistema que admitió sorpresa por la cólera que transmite el asesor en sus mensajes. “Se hinchó las pelotas”, responden desde el Salón Martín Fierro respecto a la actitud que adoptó el consultor, quien debió ausentarse de la última reunión de mesa política que tuvo lugar el pasado martes debido a que cumplía agenda en Estados Unidos.

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La nueva convocatoria de la mesa política se presenta como una nueva una oportunidad para medir hasta dónde escalará la tensión entre las distintas terminales del oficialismo. Con Milei decidido a sostener el equilibrio, en Balcarce 50 saben que el desafío ya no pasa por contener la interna, sino por evitar que las disputas sigan condicionando a una gestión que desde hace semanas luce empantanada.