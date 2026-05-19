Tomás Etcheverry desperdició dos match points y el partido se suspendió por falta de luz: su reacción tras perder un game

El enojo del argentino durante su partido con el estadounidense Tommy Paul en Hamburgo

Tomás Etcheverry vivió un martes intenso en el ATP 500 de Hamburgo: tuvo dos match points ante el estadounidense Tommy Paul, no los pudo aprovechar y el partido se postergó hasta mañana por falta de luz. En el medio, tras ceder un juego de servicio, el argentino arrojó la raqueta al suelo.

El platense, actual número 25 del ranking ATP y mejor raqueta argentina del momento, había comenzado el encuentro mostrando un tenis sólido y agresivo sobre el polvo de ladrillo alemán. Después de un inicio equilibrado, Etcheverry logró imponer condiciones desde el fondo de la cancha y tomó ventaja ante el 26° del mundo y sexto preclasificado del torneo.

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Sin embargo, el duelo terminó transformándose en una batalla emocional y mental. Con el partido bajo control y la clasificación a cuartos de final prácticamente en sus manos, el argentino dejó escapar dos puntos para partido en el segundo set y permitió la reacción de Paul, uno de los jugadores más consistentes del circuito.

La frustración empezó a hacerse visible con el correr del encuentro. En el sexto juego del segundo parcial, cuando estaba set arriba y sacaba para colocarse 4-2, Etcheverry se equivocó en un revés cruzado y Paul logró el quiebre.

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El argentino tuvo un ataque de furia y arrojó su raqueta contra el suelo, en una reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales. La escena reflejó el impacto emocional de haber dejado pasar una oportunidad muy valiosa ante un rival al que todavía no logró vencer en el circuito ATP. Paul ganó con holgura los dos cruces anteriores, que fueron este año en Masters 1000 de Miami (cemento) y el ATP 250 de Houston (polvo de ladrillo).

Tomás Etcheverry durante su enfrentamiento ante Tommy Paul, en Hamburgo (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

El partido, además, arrojó una situación poco frecuente. La falta de iluminación adecuada en el court principal comenzó a generar preocupación a medida que avanzaba la tarde en Hamburgo y, finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro por falta de luz natural, dejando la definición para la jornada siguiente.

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La suspensión llegó en el peor momento anímico para el argentino, que venía de desperdiciar una chance clave. Del otro lado, Paul aprovechó el envión emocional y logró mantenerse con vida en un partido que parecía perdido.

Etcheverry había llegado a este compromiso tras un sólido debut frente al francés Terence Atmane (51°), a quien derrotó en sets corridos para avanzar a octavos. El argentino atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera y desembarcó en Hamburgo con el mejor ranking de su trayectoria profesional.

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El ATP 500 alemán representa además una parada importante en la preparación rumbo a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, donde Etcheverry buscará volver a ser protagonista tras alcanzar los cuartos de final en la edición 2023.

Tommy Paul en acción frente a Tomás Etcheverry, en Hamburgo (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Román Burruchaga cayó en el debut

Esta vez, el esfuerzo no alcanzó: Román Burruchaga perdió un vibrante encuentro ante el ítalo argentino Luciano Darderi, por la primera ronda.

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El número 16 del mundo y séptimo preclasificado del torneo, se impuso por 6-3 y 7-6 (4) en un encuentro que mostró pasajes de muy alto nivel y que, por momentos, tuvo al argentino muy cerca de forzar un tercer parcial.

Burruchaga, actual número 66 del ranking ATP, sacó con una ventaja de 5-3 en el segundo parcial y luego estuvo 4-0 arriba en el tiebreak. Fue entonces que perdió siete puntos seguidos y Darderi no perdonó: el nacido en Villa Gesell estuvo más fino y se llevó el triunfo.

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El ATP 500 de Hamburgo se juega sobre polvo de ladrillo, reparte 2.219.670 euros en premios y el máximo favorito es el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo.