Guatemala

Guatemala avanza en el proceso de eliminación del tracoma como problema de salud

La realización de visitas domiciliarias y exámenes oculares, junto con sesiones educativas, ha permitido evaluar el alcance de las intervenciones comunitarias e identificar prioridades para la sostenibilidad de estrategias de prevención en áreas afectadas

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Oftalmólogo con máscara y equipo de iluminación examina el ojo de una mujer mayor con un hisopo. Un cartel sobre el tracoma es visible en el fondo.
Un oftalmólogo con equipo especializado examina el ojo de una mujer mayor para detectar tracoma, una enfermedad ocular, mientras un cartel informativo sobre la afección se ve al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala culminó la encuesta de serovigilancia de tracoma en seis distritos priorizados, consolidando un hito estratégico en el proceso para eliminar esta enfermedad como problema de salud pública. Este avance, liderado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), refuerza la vigilancia epidemiológica y allana el camino hacia la certificación internacional de eliminación del tracoma.

Durante la jornada de cierre de la encuesta, las autoridades sanitarias y los equipos territoriales destacaron los resultados operativos y se formalizaron compromisos orientados a mantener la sostenibilidad de las intervenciones y el fortalecimiento de las acciones preventivas en las comunidades vulnerables, según informó OPS/OMS.

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Entre los elementos presentados figuraron materiales audiovisuales sobre las actividades desarrolladas y hallazgos del trabajo de campo, lo cual permitió compartir lecciones aprendidas y definir prioridades para la hoja de ruta nacional.

El tracoma es considerada una de las principales enfermedades infecciosas desatendidas capaces de provocar ceguera prevenible si no es identificada y tratada a tiempo.

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De acuerdo a OPS/OMS, las medidas para eliminarla en Guatemala han mantenido el foco en seis distritos endémicos, especialmente en regiones del occidente y sur del país, incluyendo Sololá, San Marcos y Suchitepéquez, donde la capacitación de decenas de profesionales de salud locales permitió reforzar la vigilancia activa y la aplicación de intervenciones comunitarias dirigidas a los sectores más postergados.

La encuesta, paso decisivo hacia la certificación

El operativo de serovigilancia consistió en visitas domiciliarias casa por casa realizadas por los equipos evaluadores, quienes efectuaron exámenes oculares para detectar la presencia de la bacteria Chlamydia trachomatis en personas a partir de un año de edad.

Además, se impartieron sesiones educativas sobre higiene facial y uso adecuado del agua, integrando la estrategia SAFE: cirugía, antibióticos, limpieza facial y mejoras ambientales, que orienta las acciones para interrumpir la transmisión de la infección.

Guatemala se sitúa ahora entre los países de la Región de las Américas que avanzan de manera sistemática hacia la certificación de eliminación del tracoma como problema de salud pública, según la OPS/OMS. El proceso ha integrado la consolidación entre equipos territoriales, autoridades locales y socios técnicos, logrando cohesionar las intervenciones y reforzar la sostenibilidad de los resultados.

Compromisos institucionales para sostenibilidad

En el marco del cierre del operativo, las autoridades y los participantes recibieron un reconocimiento por su desempeño en la recolección de datos y la coordinación operativa, reflejando el compromiso institucional con la salud comunitaria y la prevención de la ceguera.

Según la OPS/OMS, la agenda técnica permitió también rescatar hitos históricos de la salud pública nacional vinculados a la implementación continuada de estrategias integrales de vigilancia y control de enfermedades transmisibles.

Este conjunto de acciones coloca al país en una posición favorable para presentar la solicitud de certificación internacional de eliminación del tracoma, sustentando su estrategia en la vigilancia permanente, la articulación multisectorial y el enfoque dirigido a la persona, la familia y la comunidad.

La OMS certifica la eliminación del tracoma como problema de salud pública en 31 países

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha certificado que 31 países han eliminado el tracoma como problema de salud pública, según el listado publicado oficialmente. Entre las naciones validadas figuran México, Australia, India y Túnez, recientemente incorporada a la lista, de acuerdo con la comunicación de la OMS.

Tras décadas como la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo, el tracoma ha sido erradicado de manera progresiva en diferentes continentes. La acreditación de la OMS abarca países de África, como Argelia, Egipto, Gambia y Marruecos; América (México); Asia y Medio Oriente (Arabia Saudita, China, Pakistán e Irán); y Oceanía (Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu).

En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la OPS/OMS han completado encuestas de serovigilancia en distritos priorizados, paso previo para solicitar la certificación que declare libre al país de la enfermedad, según la OMS.

Este panorama regional contrasta con la persistencia del tracoma en zonas remotas de Brasil, Colombia y Perú, donde la enfermedad aún no ha sido erradicada.

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