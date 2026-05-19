El gobierno de Costa Rica reitera recomendación de no viajar al Medio Oriente

Una valija y un pasaporte costarricense descansan frente a un cartel con la bandera y el escudo de Costa Rica en un aeropuerto con cintas de seguridad y pantallas que anuncian cancelaciones de vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia del Gobierno de Costa Rica sobre los viajes al Medio Oriente adquiere un nuevo matiz tras la reiteración oficial emitida en San José este 18 de mayo de 2026 a través de un comunicado del Ministerio de relaciones Exteriores y Culto de ese país.

A través de la nota, difundida en la cuenta de X, las autoridades insisten en la suspensión de todo desplazamiento hacia la región, señalando la imprevisibilidad de la situación y la posibilidad concreta de nuevos cierres de espacios aéreos, así como la cancelación de vuelos de entrada, salida y tránsito.

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El comunicado informa que un agravamiento de las hostilidades podría acarrear ataques directos a zonas pobladas y generar riesgos de contaminación radiológica en áreas cercanas a instalaciones nucleares.

Estas amenazas, sumadas a los obstáculos logísticos, configuran un escenario especialmente complejo para quienes se encuentren en el área.

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El Gobierno costarricense advierte que los recursos para ejecutar evacuaciones de ciudadanos en caso de conflicto armado son extremadamente limitados.

Además, en el comunicado se explica que la capacidad material y económica del país resulta insuficiente para organizar operaciones de rescate masivas, lo que restringe las posibilidades de asistencia para residentes o turistas en la zona.

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Una mano sostiene un teléfono con una alerta de viaje sobre un mapa de Medio Oriente con marcadores rojos, junto a una bandera de Costa Rica y una carta oficial del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la nota se explica que, quienes se encuentren actualmente en Medio Oriente deben priorizar su seguridad personal, mantenerse informados a través de los canales oficiales y desarrollar planes de salida rápida si el contexto así lo exige.

Esta recomendación aplica tanto a residentes como a viajeros temporales y responde a la necesidad de anticipar escenarios de escalada bélica o crisis humanitaria.

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Para quienes requieran ayuda consular, el Gobierno de Costa Rica proporciona los contactos de las representaciones diplomáticas en Tel Aviv, Doha y Abu Dabi, así como de los consulados honorarios en Beirut y Amán, como se detalla a continuación.

La bandera de Costa Rica ondea frente a una embajada genérica en Medio Oriente, donde son visibles carteles de advertencia de viaje y controles de seguridad en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para asistencia consular, pueden comunicarse con:

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Consulado de Costa Rica en Tel Aviv, Israel: Teléfono: (00 972) 3-613-5061

Correo electrónico: concr-il@rree.go.cr

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Consulado de Costa Rica en Doha, Catar: Teléfono emergencias: +(974) 3142 7178 Teléfono consultas o trámites: +(974) 4498-0094

Correo electrónico: concr-qa@rree.go.cr

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Consulado de Costa Rica en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos: Teléfonos: +971 2 554 7458 / +971 55 564 7098

Correo electrónico: concr-ae@rree.go.cr

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También pueden contactar a los Consulados Honorarios de Costa Rica en:

Beirut, Líbano: Teléfonos: +961 5 456 666 ext. 200 / +961 70 270 227

Correo electrónico: conhcr-li@rree.go.cr

Amán, Jordania: Teléfono: 00 (962-6) 5822684

Correo electrónico: costarica@ak.com.jo

Estas oficinas ofrecen orientación en casos de emergencia, consultas o trámites administrativos, aunque su alcance operativo puede verse restringido en situaciones de conflicto activo.

El llamado institucional remarca que la seguridad de los ciudadanos costarricenses depende principalmente de su propia capacidad de respuesta y de la información proporcionada por las autoridades locales.

La recomendación de evitar viajes al Medio Oriente se mantiene como una medida preventiva ante la volatilidad regional y la imposibilidad de prever el desarrollo de nuevos episodios de violencia.

La advertencia de Costa Rica deja en claro la preocupación por la protección de sus ciudadanos y la ausencia de garantías para brindar apoyo efectivo en medio de posibles escenarios de guerra o crisis humanitaria. La situación exige máxima precaución y una actitud proactiva ante cualquier cambio en las condiciones de seguridad.