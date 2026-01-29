Tecno

Qué es mejor: responder a una llamada spam o colgar de inmediato

La forma en que se contesta a una llamada comercial influye directamente en la frecuencia con la que el número de teléfono personal volverá a ser contactado

Las llamadas no deseadas pueden
Las llamadas no deseadas pueden ser molestas o hasta ocultar riesgos para la seguridad personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de recepción de llamadas comerciales no deseadas o spam genera un dilema frecuente para muchos usuarios: ¿conviene contestar o rechazar la llamada sin más? Esta inquietud se multiplica en foros y redes sociales, donde el cansancio por la insistencia de los call centers y el temor a fraudes telefónicos alimentan el debate.

Expertos en ciberseguridad coinciden en que la forma de reaccionar ante este tipo de llamadas influye en la frecuencia con la que pueden volver a producirse. La decisión sobre cómo actuar puede determinar si el número queda fuera del radar de los operadores o si ingresa a una lista de contactos recurrentes.

Qué sucede si se cuelga de inmediato una llama spam

Rechazar una llamada spam simplemente presionando el botón de colgar no resulta efectivo. Los sistemas automáticos de los centros de llamadas interpretan este gesto como que el usuario está ocupado, lo que incentiva nuevos intentos en el futuro.

Rechazar una llamada puede aumentar
Rechazar una llamada puede aumentar la frecuencia de intentos por parte de los operadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, colgar comunica a los sistemas automáticos que el número está activo, lo que incrementa la probabilidad de que sea incluido en futuras campañas comerciales.

Qué es lo que se debe responder en una llamada spam

La evidencia muestra que ofrecer una respuesta breve y clara, como “No gracias, no estoy interesado”, es la estrategia más eficaz para frenar el flujo de llamadas indeseadas.

Cuando el operador recibe una negativa explícita, los protocolos internos de los centros de llamadas exigen marcar el número como no viable, lo que reduce las posibilidades de nuevas llamadas.

Los trabajadores de estos servicios deben seguir guiones y reglas estrictas. Ante una negativa clara, la normativa interna impide que insistan, porque buscan preservar la imagen de la empresa y evitar posibles sanciones asociadas a la mala reputación por acoso telefónico.

Por qué persisten las llamadas pese a las funciones de bloqueo en celulares

Los centros de llamadas emplean
Los centros de llamadas emplean técnicas para sortear bloqueos y filtros tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen sistemas de filtrado, reputación telefónica y análisis de comportamiento para limitar el spam, los centros de llamadas desarrollan mecanismos para eludir estas barreras.

Entre las tácticas más empleadas figuran la variación constante de números, el uso de líneas rotativas y sistemas automáticos que dificultan la identificación del origen.

A pesar de los esfuerzos tecnológicos y regulatorios, miles de personas siguen recibiendo llamadas no solicitadas cada día. Los call centers logran adaptarse rápidamente a los cambios en los sistemas de bloqueo, lo que hace necesario que cada usuario aplique estrategias efectivas para mitigar el impacto de estas prácticas.

Qué peligros existen más allá de las llamadas comerciales o spam

Para cometer robos, los ciberdelincuentes
Para cometer robos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades legítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas no siempre responden a fines comerciales. El riesgo de las estafas telefónicas es aún mayor. Los ciberdelincuentes pueden suplantar la identidad de organismos oficiales o entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales o financieros.

La suplantación de identidad permite que los estafadores aparenten que llaman desde fuentes legítimas y así engañen a sus víctimas para obtener dinero e información personal.

En este sentido, ningún organismo oficial solicita claves, contraseñas o datos bancarios por teléfono, ni exige pagos inmediatos. Ante una llamada dudosa, se debe pedir al interlocutor que se identifique e indique la empresa y el motivo del contacto.

Los atacantes pretenden generar pánico
Los atacantes pretenden generar pánico en sus víctimas para que actúen rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “su cuenta será bloqueada” o la exigencia de instalar aplicaciones de control remoto son señales de alerta. En estos casos, lo aconsejable es interrumpir la comunicación de inmediato y notificar el incidente a las autoridades.

Por qué es peligroso decir sí durante una llamada

Respondiendo con un simple “sí” a un número desconocido se corre el riesgo de que esa grabación se utilice para autorizar operaciones financieras, suscribir contratos o suplantar identidades.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), programas basados en inteligencia artificial permiten manipular estos audios, facilitando fraudes más sofisticados.

Las consecuencias pueden incluir solicitudes de datos o dinero a familiares, amigos o colegas, lo que complica la recuperación de lo perdido. Por esta razón, se debe evitar respuestas afirmativas y mantener la cautela ante cualquier llamada de origen desconocido.

