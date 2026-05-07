Así puedes detectar una llamada fraudulenta antes de contestar: lo que debes saber según expertos

Las llamadas spam puede ser provenientes desde sectores comerciales, o delincuentes que buscan estafar. Por tal razón es fundamental evitar estas comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desconfianza hacia las llamadas telefónicas desconocidas crece a la par de los fraudes y estafas por teléfono. Hoy, responder un número que no está en la agenda puede suponer un riesgo para la seguridad financiera y personal.

De acuerdo con expertos, los delincuentes aprovechan la facilidad con la que circulan los datos personales en la red y utilizan estrategias sofisticadas para engañar a los usuarios y obtener información sensible. En este contexto, saber cómo identificar una llamada fraudulenta antes de contestar es fundamental para protegerse.

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El aumento de llamadas spam, las técnicas de “ping call” (llamadas que cuelgan al instante) y la suplantación de entidades legítimas han puesto en alerta a millones de personas. La tecnología y la precaución se convierten en aliados clave para evitar caer en trampas telefónicas modernas.

Cómo obtienen los ciberdelincuentes los datos de las personas

Nicolás Vargas, Country Manager, advierte que el número de teléfono se ha vuelto una “segunda cédula” y explica que la facilidad con la que circulan los datos personales convierte a cualquier usuario en potencial objetivo de llamadas fraudulentas - crédito Infobae

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, explicó durante una entrevista con el equipo periodístico de Infobae, que el teléfono móvil se ha transformado en una especie de “segunda cédula” para los usuarios.

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El número acompaña a las personas aunque cambien de operador, y basta con llenar un formulario o compartir datos en redes para que la información circule y llegue a manos equivocadas. Esta facilidad de acceso hace que cualquier persona pueda convertirse en objetivo de llamadas fraudulentas.

Los delincuentes utilizan bases de datos recopiladas por diferentes medios, tanto legales como ilegales, para realizar llamadas masivas. El objetivo puede ser desde vender productos hasta extraer información bancaria o personal, lo que puede derivar en estafas, suplantación de identidad y otros delitos. El auge de la información digital y la falta de control sobre los datos personales facilitan este tipo de fraudes.

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Cuáles son las claves para identificar una llamada fraudulenta antes de contestar

De acuerdo con Vargas, existen tres recomendaciones esenciales para detectar y prevenir llamadas sospechosas:

El auge de estafas telefónicas exige combinar educación digital, bloqueadores de spam y sentido común para mantener tu privacidad y tus finanzas a salvo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. No respondas en el primer intento: Si recibes una llamada de un número desconocido, es prudente dejar que vuelva a llamar. Si insisten, atiende con precaución, pregunta quién llama y cuál es el motivo.

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2. Nunca entregues información personal de inmediato: Si durante la llamada te solicitan datos sensibles como números de cuenta, contraseñas o información confidencial, cuelga y comunícate directamente con la entidad involucrada para verificar la autenticidad del contacto.

3. Utiliza herramientas de identificación de llamadas: Existen aplicaciones que permiten conocer el contexto de la llamada, mostrando si el número ha sido reportado como spam o si pertenece a una entidad legítima. Esto brinda información para tomar decisiones informadas antes de contestar.

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Diferencias entre el uso de apps y la precaución personal

De acuerdo con el ejecutivo de la plataforma de seguridad, aunque ser precavido es fundamental, herramientas como Truecaller añaden una capa extra de seguridad. Estas aplicaciones identifican números desconocidos y alertan sobre posibles fraudes, permitiendo que el usuario decida si responder o ignorar la llamada. Ofrecen contexto y ayudan a filtrar llamadas sospechosas, disminuyendo el riesgo de caer en engaños.

Seguridad ante todo: cómo evitar que una llamada desconocida termine en fraude - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales para protegerse de llamadas fraudulentas

No compartas información personal en redes sociales ni en sitios poco confiables.

Configura tu teléfono para bloquear números reportados como spam.

Mantén actualizadas las aplicaciones de seguridad y utilidades de identificación de llamadas.

Educa a familiares y personas cercanas sobre los riesgos y las señales de alerta.

La digitalización ha facilitado la comunicación, pero también ha dado nuevas herramientas a los delincuentes. Identificar una llamada fraudulenta antes de contestar requiere combinar tecnología, sentido común y educación digital.

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Recuperar la confianza en el canal telefónico es posible si los usuarios adoptan hábitos seguros y aprovechan las soluciones tecnológicas disponibles. La prevención y la información siguen siendo las mejores defensas frente a los riesgos del fraude telefónico moderno.