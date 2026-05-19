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Así recomiendan los fabricantes organizar el refrigerador para ahorrar espacio y energía

Una disposición correcta del interior facilita la circulación del aire frío, mejora la higiene y permite identificar productos vencidos o próximos a consumirse antes de que se deterioren

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Una mujer vista de espalda mira el interior de un refrigerador moderno y bien iluminado, repleto de frutas, verduras, carnes y lácteos frescos.
Organizar bien la nevera ayuda a conservar mejor los alimentos y reducir el consumo energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia en el uso de la nevera no depende solo de su tecnología, también de cómo se organiza su interior. Los fabricantes coinciden en que una correcta disposición de los alimentos contribuye a conservarlos frescos por más tiempo, previene el desperdicio y reduce el consumo energético. Organizar el refrigerador siguiendo pautas profesionales permite aprovechar mejor el espacio y mantener un ambiente higiénico, todo con el objetivo de cuidar tanto los alimentos como el propio electrodoméstico.

El interés por una organización eficiente ha crecido junto con la preocupación por el ahorro energético y la sostenibilidad en el hogar. Mantener la nevera ordenada facilita la identificación de productos, evita la acumulación de comida en mal estado y ayuda a optimizar la circulación del aire frío, lo que prolonga la vida útil del aparato y reduce el gasto eléctrico.

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Cómo organizar el refrigerador según los fabricantes

Un refrigerador abierto con dos estantes llenos de frutas y verduras congeladas, incluyendo fresas, arándanos, mangos, brócoli, zanahorias y guisantes.
Ajustar la temperatura, separar frutas de verduras y dejar espacio entre los productos son hábitos sencillos que mejoran el rendimiento del aparato y reducen el esfuerzo del motor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura y limpieza: los primeros pasos

Antes de iniciar la organización, los fabricantes como Whirlpool, Mabe, Kalley, aconsejan ajustar la temperatura a los valores recomendados, generalmente entre 1 °C y 4 °C.

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Este rango ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias y moho, y garantiza la frescura de los alimentos. Es fundamental limpiar el interior de la nevera y eliminar los productos vencidos antes de ordenar el resto.

Consejo: Utiliza un paño húmedo y un limpiador suave para higienizar estantes y cajones. La limpieza frecuente previene olores y mantiene un entorno saludable.

Estantes superiores: alimentos listos para consumir

Los estantes superiores suelen ser menos fríos y se recomiendan para almacenar alimentos preparados, sobras y productos listos para consumir. Aquí es conveniente colocar recipientes transparentes, lo que facilita identificar rápidamente qué hay disponible y evita que la comida se olvide al fondo del estante.

Tip: Designa un espacio para alimentos de consumo prioritario y etiqueta los recipientes con la fecha de almacenamiento.

Estantes inferiores: carnes y lácteos

Este sector del refrigerador mantiene una temperatura más baja, ideal para carnes crudas, pescados y productos lácteos como leche, yogur y quesos frescos. Se recomienda almacenar estos alimentos en envases herméticos para evitar derrames y contaminación cruzada. La leche debe colocarse en la parte trasera, donde el frío es más constante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estantes, cajones y puerta, así recomiendan distribuir los alimentos dentro de la nevera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puerta: solo para productos menos perecederos

La puerta es la zona más expuesta a cambios de temperatura por la apertura frecuente. Los fabricantes sugieren reservar este espacio para condimentos, salsas, jugos pasteurizados y bebidas. Evita almacenar leche, huevos y zumos frescos en la puerta, ya que requieren temperatura estable para no estropearse rápidamente.

Cajones: controla la humedad para frutas y verduras

Los cajones inferiores están diseñados para mantener niveles específicos de humedad. Es importante separar frutas de verduras para evitar la transferencia de etileno, gas que acelera la maduración y puede provocar el deterioro prematuro de algunos alimentos.

Utiliza el cajón de alta humedad para verduras de hoja y productos delicados, y el de baja humedad para frutas y vegetales que emiten etileno, como manzanas y peras.

Consejos adicionales para prolongar la vida útil del refrigerador

  • Utiliza recipientes transparentes: Agrupa los alimentos por tipo para facilitar el acceso y el control de inventario.
  • Forra los cajones: Coloca toallas de papel o forros absorbentes para facilitar la limpieza y contener derrames.
  • Retira envases innecesarios: Guarda los productos en envases más compactos y etiquétalos con la fecha de caducidad.
  • Mantén los perecederos a la vista: Así reduces el desperdicio al consumir primero lo que está próximo a vencer.
  • No sobrecargues la nevera: Deja espacio entre los productos para que el aire frío circule libremente. Esto ayuda a mantener una temperatura uniforme y a reducir el esfuerzo del motor.
  • Evita lavar y cortar frutas, verduras y carnes antes de guardarlas. La humedad y el contacto con el aire aceleran su deterioro.
  • Inspecciona el estado de las gomas de sellado y ventila la nevera periódicamente para prevenir olores.
  • Organiza los snacks y alimentos de fácil acceso en zonas bajas para facilitar su consumo, especialmente para los niños.

Implementar estas recomendaciones mejora la conservación de los alimentos, disminuye el gasto eléctrico y prolonga la vida útil del refrigerador.

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