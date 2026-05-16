Tesla admite que registró dos accidentes de robotaxis conducidos por teleoperadores

Tesla confirmó dos accidentes de robotaxis operados a distancia en Austin, Texas. (Reuters)

La compañía Tesla ha reconocido públicamente que sus vehículos robotaxi han sufrido al menos dos accidentes mientras eran operados de forma remota por teleoperadores, según información recientemente desclasificada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Los incidentes ocurrieron en Austin, Texas, entre julio de 2025 y enero de 2026, y no involucraron pasajeros, ya que en ambos casos solo había un monitor de seguridad a bordo.

PUBLICIDAD

Nuevos detalles tras años de secretismo

Tesla había mantenido en secreto las descripciones específicas de sus accidentes con robotaxis, alegando que se trataba de información confidencial de la empresa. Dicha política cambió abruptamente esta semana, cuando la NHTSA publicó una versión sin censura de los datos, lo que permitió conocer la narrativa completa de los 17 accidentes registrados por la compañía desde el lanzamiento de su red de robotaxis el año pasado.

Los incidentes ocurrieron sin pasajeros, solo con monitores de seguridad a bordo. (Reuters)

La primera colisión documentada bajo control remoto ocurrió en julio de 2025, poco después del inicio de operaciones en Austin. El sistema de conducción automática (ADS, por sus siglas en inglés) de Tesla no logró avanzar tras detenerse en una calle.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el monitor de seguridad solicitó asistencia al equipo de soporte remoto. El teleoperador asumió el control del vehículo, aumentó la velocidad y giró a la izquierda, pero el auto subió la acera y golpeó una cerca metálica. El incidente se produjo a baja velocidad y no dejó heridos.

Teleoperación y nuevos retos para la autonomía

El segundo incidente, registrado en enero de 2026, siguió un patrón similar. El sistema ADS conducía en línea recta cuando el monitor de seguridad pidió ayuda para la navegación. El teleoperador tomó el control tras detener el auto y avanzó, impactando con una barricada temporal de una obra a unos 14 kilómetros por hora (9 mph), lo que provocó daños en el guardabarros y la llanta delantera izquierda.

PUBLICIDAD

Tesla restringe la teleoperación a velocidades menores a 16 km/h para evitar riesgos. (Reuters)

Al igual que otras empresas que desarrollan vehículos autónomos, Tesla debe informar a la NHTSA sobre cualquier accidente en el que se vean involucrados sus vehículos. No obstante, a diferencia de rivales como Waymo o Zoox, la empresa que dirige Elon Musk ha operado a una escala mucho menor y había evitado difundir detalles sobre los choques, hasta la reciente publicación de los informes.

Los documentos también indican que la teleoperación se utiliza únicamente para situaciones en que el auto necesita ser movido a baja velocidad, principalmente para evitar bloqueos en la vía pública y reducir la necesidad de intervención presencial por parte de personal de la empresa o de servicios de emergencia. Tesla afirmó ante legisladores que mantiene este límite de velocidad a menos de 16 kilómetros por hora (10 mph) cuando el vehículo es manejado a distancia.

PUBLICIDAD

Otras incidencias y obstáculos del sistema

Los datos desclasificados muestran que la mayoría de los accidentes recientes no fueron provocados por los robotaxis de Tesla, sino que otros vehículos impactaron contra ellos. Sin embargo, al menos dos incidentes involucraron maniobras erróneas de los robotaxis, que golpearon los espejos de otros autos.

La NHTSA publicó informes que detallan 17 accidentes de la red de robotaxis de Tesla. (Reuters)

En septiembre de 2025, el sistema ADS no pudo esquivar a un perro que cruzó la calle, aunque el animal escapó ileso, según los registros enviados a la NHTSA. Ese mismo mes, un robotaxi de Tesla realizó un giro a la izquierda hacia un estacionamiento y chocó contra una cadena metálica.

PUBLICIDAD

La agencia federal estadounidense cerró recientemente una investigación sobre la tendencia esporádica del software de conducción autónoma de Tesla a colisionar con bolardos, cadenas y portones en estacionamientos, una problemática que también afectó a la flota de Waymo, la cual implementó una llamada a revisión en 2025.