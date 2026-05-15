Google es la marca más valiosa del mundo en 2026: supera a Apple con un valor histórico

Google se consolida como la marca más valiosa del mundo en 2026, según el ranking global Kantar BrandZ, con un valor de US$1.484.895 millones, superando a Apple por primera vez desde 2018.
El crecimiento de Google, del 57% interanual, se atribuye a la integración de inteligencia artificial, especialmente Gemini, en sus productos y a la inversión en infraestructura de datos y nuevas funciones en búsqueda.
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El ranking BrandZ 2026 destaca que cuatro marcas superan los US$1.000.000 millones en valor de marca: Google, Apple (US$1.380.294 millones), Microsoft (US$1.111.788 millones) y Amazon (US$1.022.820 millones).
Cuáles son las 10 marcas más valiosas del mundo
El listado de las 10 empresas más valiosas junto con su valor de marca y variación interanual, según Kantar, son:
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- Google — US$1.484.895 millones (+57%)
- Apple — US$1.380.294 millones (+6%)
- Microsoft — US$1.111.788 millones (+26%)
- Amazon — US$1.022.820 millones (+18%)
- NVIDIA — US$814.906 millones (+60%)
- Facebook — US$366.624 millones (+22%)
- Instagram — US$286.158 millones (+25%)
- Tencent — US$251.551 millones (+45%)
- Oracle — US$235.838 millones (+10%)
- McDonald’s — US$235.095 millones (+6%)
Google en primer lugar
El liderazgo de Google marca un punto de inflexión en el valor de marca global, impulsado por la aceleración de la inteligencia artificial y la capacidad de transformar innovación tecnológica en ventajas competitivas.
Kantar BrandZ señala que este desempeño pone fin a cuatro años consecutivos de Apple en la cima y evidencia cómo la integración efectiva de la IA redefine el liderazgo en el sector.
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Qué más debes conocer de este ranking
El ranking muestra la consolidación de marcas asiáticas, con Tencent de regreso en el top 10 y un total de 23 marcas de la región presentes en el listado.
El valor combinado del Top 100 global asciende a US$13.100.000 millones, un 22% más que el año anterior, lo que representa un máximo histórico para el índice BrandZ.
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Entre los sectores destacados, Zara se posiciona como la marca de moda más valiosa del mundo, superando a Nike, gracias a la personalización de experiencias de compra mediante inteligencia artificial.
En servicios financieros, bancos como Chase y HSBC refuerzan la relación con los consumidores basándose en la confianza, mientras que en lujo, Hermès supera a Louis Vuitton al liderar la adaptación creativa a nuevas audiencias.
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El informe subraya que el crecimiento en valor de marca responde a decisiones estratégicas basadas en la priorización y la ejecución consistente, donde la IA amplifica las capacidades de las compañías e incrementa la exigencia en la transformación de datos en acciones concretas.
Esta tendencia se observa también en América Latina, donde Mercado Libre es la única marca regional en el Top 100 global, destacando por su integración en la vida cotidiana de los usuarios mediante un ecosistema digital robusto.
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El rol de la IA en este ranking
La inteligencia artificial es el motor central detrás de los cambios en el ranking BrandZ 2026, redefiniendo el valor de las marcas líderes a nivel mundial.
Google, que encabeza la lista, debe gran parte de su crecimiento interanual del 57% a la integración de sistemas avanzados de IA, como Gemini, en sus productos y servicios.
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Esta tendencia no es exclusiva de Google: compañías como Microsoft, NVIDIA y Amazon han destinado recursos significativos a desarrollar y aplicar inteligencia artificial para optimizar experiencias de usuario, personalizar ofertas y acelerar la innovación.
Según el informe de Kantar BrandZ, la IA permite transformar datos masivos en acciones concretas, incrementando la eficiencia operativa y la relevancia de las marcas en la vida cotidiana de los consumidores.
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Zara, por ejemplo, ha logrado posicionarse como la marca de moda más valiosa mediante la personalización impulsada por IA.
La aceleración tecnológica generada por la inteligencia artificial exige a las empresas priorizar la ejecución estratégica, ya que quienes adoptan estas soluciones con mayor rapidez y profundidad logran consolidar ventajas competitivas duraderas y escalar posiciones en el ranking global.
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