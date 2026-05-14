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¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

La empresa revisó datos de más de 57.000 usuarios de iPhone y encontró que la pérdida auditiva se asocia con caminar más lento

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Vista lateral de cuatro adultos mayores caminando en una acera urbana. El hombre central, con chaqueta marrón, mira hacia abajo y camina más lento.
Si notas que caminas más lento de lo normal, podrías tener problemas de audición y deberías considerar un examen auditivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si percibes que caminas más despacio de lo habitual, podría ser un indicio de problemas de audición y una razón para realizar un chequeo auditivo.

Un reciente estudio, elaborado por Apple en colaboración con la Universidad de Michigan, analizó datos de más de 57.000 usuarios de iPhone y confirmó una correlación significativa entre la pérdida auditiva y una menor velocidad al caminar.

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Qué relación tiene caminar lento y la audición

La relación entre pérdida auditiva y velocidad al caminar es compleja y aún no se comprende por completo.

Los expertos, como el Dr. Frank Lin, médico del equipo de salud de Apple, explican que la disminución de la capacidad auditiva exige al cerebro un esfuerzo adicional para procesar sonidos, lo que puede restar recursos a otras funciones motoras, incluyendo la marcha.

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Vista frontal de un hombre mayor con chaqueta marrón y bastón, caminando por una acera concurrida mientras peatones más jóvenes pasan rápidamente en un día nublado.
La relación entre oír mal y caminar despacio es compleja y aún no se entiende del todo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el oído interno, responsable tanto de la audición como del equilibrio, desempeña un papel clave en la estabilidad.

Cuando el equilibrio se ve comprometido, las personas tienden a caminar con mayor precaución y menor ritmo, lo que puede traducirse en una reducción de la velocidad.

La capacidad para desplazarse con seguridad depende también de señales auditivas sutiles, como el sonido de los propios pasos o el entorno.

Si esta información falta, el cerebro debe compensar la ausencia de referencias, lo que puede afectar la confianza al caminar y provocar una marcha más lenta.

Una joven profesional de la salud en uniforme azul examina el oído de una mujer mayor sonriente con un otoscopio, con un cartel de "SALUD AUDITIVA" detrás.
Para moverse con seguridad, también es clave captar sonidos sutiles del ambiente y de los propios pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la conciencia de tener problemas auditivos puede llevar a las personas a moverse con más cautela, y el aislamiento social que suele acompañar a la pérdida de audición puede influir negativamente en la actividad física.

La velocidad al caminar como indicador de salud general

La velocidad al caminar es considerada por muchos médicos como un “sexto signo vital”, ya que refleja el funcionamiento coordinado de varios sistemas clave del organismo: el corazón, los pulmones, los músculos y el sistema nervioso.

Un paso ágil y constante suele asociarse con un buen estado de salud general y menor riesgo de complicaciones médicas. Por el contrario, una ralentización en la marcha puede ser una señal temprana de problemas de salud subyacentes, incluyendo déficits auditivos.

Un estudio de Apple y la Universidad de Michigan con más de 57.000 usuarios de iPhone halló una relación clara entre menor audición y menor velocidad al caminar. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Un estudio de Apple y la Universidad de Michigan con más de 57.000 usuarios de iPhone halló una relación clara entre menor audición y menor velocidad al caminar. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El estudio: tecnología y datos masivos al servicio de la salud

Desde 2019, Apple ha investigado distintos aspectos de la audición y la exposición al ruido.

Gracias a la incorporación en 2024 de funciones específicas para evaluar la audición y el uso de audífonos a través del iPhone y los AirPods, la compañía pudo recopilar datos de 57.183 personas que aceptaron participar mediante la app Apple Research.

La velocidad al caminar se midió de manera objetiva, utilizando los sensores de los teléfonos durante actividades cotidianas, y se promedió la información recogida hasta un año antes y después de cada prueba auditiva.

Los resultados del estudio confirman que la velocidad al caminar disminuye con la edad y que existe una asociación clara entre pérdida auditiva y marcha lenta, especialmente en adultos mayores de 60 años.

Un hombre con un abrigo oscuro y un maletín de cuero marrón camina rápidamente por un cruce peatonal mojado en una calle urbana con taxis amarillos.
La velocidad al caminar se registró objetivamente con sensores de los teléfonos en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Carrie Nieman, profesora asociada de otorrinolaringología en la Universidad Johns Hopkins, subraya el valor de contar con información objetiva y a gran escala, algo inédito en la investigación tradicional sobre salud auditiva y movilidad.

El estudio también respalda investigaciones previas que vinculan la pérdida auditiva con demencia, depresión, soledad y un mayor riesgo de caídas.

Sin embargo, aunque los audífonos han demostrado reducir el deterioro cognitivo y el riesgo de caídas en adultos mayores, aún no se ha comprobado que mejoren la velocidad al caminar, según la Dra. Nieman.

Con un iPhone o iPad actualizado y AirPods Pro (segunda o tercera generación), puedes hacer una prueba auditiva desde casa usando la app Salud o Ajustes. (Apple)
Con un iPhone o iPad actualizado y AirPods Pro (segunda o tercera generación), puedes hacer una prueba auditiva desde casa usando la app Salud o Ajustes. (Apple)

Recomendaciones prácticas para cuidar la audición y la marcha

Los especialistas aconsejan realizar pruebas de audición periódicas, incluso antes de notar síntomas, para contar con un historial de referencia.

Si tienes un iPhone o un iPad actualizado y unos AirPods Pro de segunda o tercera generación, puedes hacer una prueba auditiva desde casa usando la app Salud o Ajustes. También existen aplicaciones gratuitas, como la de la Universidad Johns Hopkins, que permiten evaluar el umbral auditivo de cada oído.

Además, es posible monitorear la velocidad al caminar con la app Salud del iPhone o mediante dispositivos como pulseras Fitbit, Garmin o Samsung.

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