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El salto a la IA agéntica: cómo la alianza Red Hat y NVIDIA busca profesionalizar la autonomía empresarial

Las compañías anunciaron nuevas herramientas de seguridad, gestión y automatización para facilitar el despliegue de agentes de IA en entornos corporativos

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Interior de un centro de datos futurista NVIDIA con servidores iluminados y tres ingenieros operando pantallas holográficas. Ventanal con vista a rascacielos nocturnos.
Ingenieros de NVIDIA monitorean paneles holográficos en un centro de datos moderno con servidores de alto rendimiento y luces azules/verdes, reflejando una estética futurista impulsada por IA y computación empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Red Hat y NVIDIA anunciaron una nueva etapa en su alianza tecnológica para expandir el uso de inteligencia artificial empresarial en entornos de nube híbrida. Ambas compañías presentaron actualizaciones para la plataforma Red Hat AI Factory with NVIDIA, incorporando nuevas funciones de seguridad, control de agentes autónomos y herramientas listas para producción orientadas a acelerar la implementación de sistemas de IA agéntica dentro de empresas y organizaciones.

La propuesta busca resolver uno de los principales desafíos actuales del mercado: cómo pasar de proyectos experimentales de inteligencia artificial a implementaciones reales, seguras y escalables capaces de operar de manera continua dentro de procesos empresariales.

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Según explicaron ambas compañías, la plataforma combina Red Hat AI Enterprise con el ecosistema NVIDIA AI Enterprise para ofrecer una infraestructura unificada destinada a desarrollar, desplegar y gestionar agentes de IA avanzados.

Red Hat y NVIDIA trabajan juntos para implementar con éxito la IA agéntica en las empresas.
Red Hat y NVIDIA trabajan juntos para implementar con éxito la IA agéntica en las empresas.

IA agéntica: el nuevo foco de las empresas tecnológicas

La denominada IA agéntica hace referencia a sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas de manera autónoma, tomar decisiones y operar de forma continua con mínima supervisión humana.

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Este tipo de tecnología comienza a ganar relevancia dentro de sectores corporativos porque permite automatizar procesos complejos, desde atención al cliente hasta análisis de datos, operaciones logísticas o soporte interno.

Chris Wright, director de tecnología y vicepresidente senior de Ingeniería Global de Red Hat, afirmó que la expansión de la inteligencia artificial empresarial requiere una infraestructura más sólida y segura.

Según explicó, las empresas necesitan “control arquitectónico” y capacidad de mantener independencia tecnológica mientras escalan el uso de agentes de IA dentro de múltiples entornos de nube híbrida.

Un robot humanoide plateado con ojos azules brillantes interactúa con una pantalla holográfica flotante de datos en una oficina futurista con luces LED azules.
Un robot humanoide avanzado interactúa con una interfaz holográfica para sistemas empresariales autónomos en una oficina moderna y tecnológicamente iluminada, mientras empleados trabajan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Justin Boitano, vicepresidente de Plataformas de IA Empresarial de NVIDIA, sostuvo que cada empresa terminará necesitando una “fábrica de IA” para desplegar trabajadores digitales capaces de operar a gran escala.

OpenShell: el entorno seguro para agentes autónomos

Uno de los anuncios más importantes fue la integración de OpenShell dentro de la plataforma. Se trata de un proyecto de código abierto impulsado por NVIDIA que funciona como un entorno aislado o “sandboxed runtime” para agentes de IA autónomos.

El objetivo de esta tecnología es evitar que los agentes accedan libremente al sistema o generen riesgos de seguridad mientras ejecutan tareas automatizadas.

La integración con Red Hat OpenShift permitirá administrar estos agentes dentro de infraestructuras híbridas manteniendo políticas de control y supervisión más estrictas.

Este punto resulta especialmente relevante porque uno de los mayores desafíos actuales de la IA empresarial es garantizar que los modelos operen bajo normas de seguridad, cumplimiento regulatorio y protección de datos.

Ocho desarrolladores trabajan en un Laboratorio de Innovación, con pantallas grandes que muestran código y diagramas de flujo de IA. Dos están sentados, otros de pie colaborando.
Un equipo de desarrolladores colabora en una sala de innovación, trabajando en agentes de inteligencia artificial con pantallas mostrando código, modelos de lenguaje y diagramas de automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad reforzada con computación confidencial

La plataforma también incorpora soporte para NVIDIA Confidential Computing, una tecnología orientada a proteger cargas de trabajo de inteligencia artificial incluso mientras están siendo procesadas.

La propuesta combina contenedores confidenciales dentro de Red Hat OpenShift con mecanismos adicionales de protección como:

  • SELinux.
  • Cumplimiento FIPS.
  • Protección basada en NVIDIA DOCA.
  • Políticas de seguridad a nivel hardware.

Según las compañías, esta arquitectura busca responder a futuras regulaciones internacionales sobre inteligencia artificial, incluyendo marcos como el AI Act de la Unión Europea.

Además, permitirá que las empresas puedan operar agentes autónomos en infraestructuras distribuidas sin comprometer información sensible o datos corporativos.

Imagen digital futurista con líneas neón sobre un fondo oscuro, ilustra una nube híbrida con oficinas, servidores, centros de datos y IA, protegida por escudos.
Una visualización digital futurista muestra una nube híbrida conectando oficinas, servidores y centros de datos globales, protegida por escudos holográficos de ciberseguridad alrededor de sistemas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gestión centralizada de modelos y desarrollo acelerado

Otro de los ejes del anuncio fue la incorporación de nuevas herramientas de gestión de modelos bajo el concepto Model-as-a-Service (MaaS).

La actualización de Red Hat AI 3.4 permitirá a los desarrolladores acceder a modelos curados de NVIDIA Nemotron mediante interfaces compatibles con OpenAI.

Asimismo, la integración con MLflow facilitará el seguimiento completo de llamadas a modelos de lenguaje, herramientas utilizadas y procesos de razonamiento ejecutados por los agentes.

La plataforma también sumará NVIDIA AI Blueprints y quickstarts validados para acelerar el despliegue de soluciones empresariales basadas en IA.

Estos modelos de referencia incluyen:

  • Sistemas RAG empresariales.
  • Herramientas de razonamiento semántico.
  • Plataformas de acceso unificado vía API.
  • Soluciones de recuperación inteligente de información.
Vista de una instalación tecnológica futurista con columnas de racks de servidores iluminados en azul y verde, y dos robots humanoides interactuando con interfaces holográficas flotantes.
Una representación artística de una 'AI Factory' muestra enormes racks de servidores y robots autónomos moviendo datos holográficos en un entorno de arquitectura tecnológica avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad con nuevas arquitecturas de NVIDIA

Red Hat también confirmó soporte ampliado para las nuevas arquitecturas de hardware de NVIDIA, incluyendo Grace Blackwell y futuras plataformas Vera Rubin.

La compañía indicó que Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA 26.01 ya se encuentra disponible y permitirá soporte desde el día uno para nuevas generaciones de infraestructura orientadas a inteligencia artificial avanzada.

Las actualizaciones de Red Hat AI Factory with NVIDIA y Red Hat AI 3.4 estarán disponibles oficialmente hacia finales de este mes, según informaron ambas empresas.

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