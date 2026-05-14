Tecno

Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

Entender la diferencia entre ambos tipos de zoom ayuda a elegir la mejor opción para cada fotografía.

Guardar
Google icon
Mano sosteniendo un smartphone Android que muestra un paisaje de montaña con un río en su pantalla, con un fondo montañoso y boscoso.
El zoom óptico permite acercar sujetos lejanos sin perder nitidez en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las cámaras en los teléfonos inteligentes ha puesto en primer plano el debate sobre el papel del zoom óptico y su contraste con el zoom digital. Esta función se encuentra en el centro de la experiencia fotográfica móvil y define tanto la calidad como la versatilidad de las imágenes que los usuarios pueden obtener con un solo toque.

El zoom es una capacidad presente en la mayoría de los dispositivos móviles actuales, que permite acercar o amplificar la imagen de un sujeto dentro del encuadre sin necesidad de desplazarse físicamente. Esta función puede dividirse en dos categorías principales: zoom óptico y zoom digital. Ambas opciones buscan el mismo objetivo—acercar visualmente al usuario a la escena—pero lo logran mediante procesos y resultados diferentes.

PUBLICIDAD

El zoom óptico emplea un mecanismo interno en el objetivo de la cámara que se mueve hacia adelante o hacia atrás para ajustar la distancia focal, explica Sony. De este modo, permite acercar la imagen sin perder calidad, ya que no recurre a procesamientos digitales que alteran los detalles originales.

Esta característica se asocia generalmente con dispositivos de gama alta, los cuales pueden integrar sistemas de lentes móviles más complejos. Los usuarios pueden identificar el uso del zoom óptico porque la imagen permanece nítida y con alta fidelidad, incluso al aplicar aumentos considerables.

PUBLICIDAD

Vista transparente y en corte de un sistema de zoom óptico periscópico dentro de un smartphone, con lentes apiladas y sensor, sobre fondo oscuro.
Las cámaras con zoom óptico suelen estar presentes en teléfonos inteligentes de gama alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el zoom digital funciona mediante el recorte y la ampliación de la sección central de la imagen original. Este proceso depende de algoritmos y software que buscan reconstruir los detalles que se pierden al ampliar el recorte. La principal ventaja del zoom digital radica en la posibilidad de incluirlo en dispositivos más delgados y compactos, ya que no requiere mecanismos físicos adicionales.

No obstante, el zoom digital suele acarrear una pérdida de calidad, especialmente cuando se utiliza en niveles altos de aumento. El resultado puede mostrar imágenes menos nítidas, con detalles difusos y posibles distorsiones, un aspecto que lo pone en desventaja frente al zoom óptico.

Diferencias clave entre zoom óptico y digital

De acuerdo con Honor, conocer los siguientes factores puede ayudar a los usuarios a decidir informadamente sobre el dispositivo que buscan:

  • Mecanismo de acción

El zoom óptico actúa sobre el hardware, modificando la distancia focal del objetivo y acercando la imagen de manera natural. El zoom digital amplía artificialmente la imagen a través del software, lo que tiende a generar una pérdida de información visual.

Zoom digital - zoom óptico - cámara - tecnología - 8 de abril
El zoom digital es una función habitual en la mayoría de los celulares, aunque no siempre mantiene el detalle. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Calidad de imagen

La calidad de la imagen es uno de los factores que más distingue a ambos sistemas. El zoom óptico mantiene la nitidez y los detalles, incluso con altos niveles de ampliación. El zoom digital puede mostrar imágenes degradadas cuando se fuerza el acercamiento, ya que el software rellena los detalles ausentes.

  • Requisitos de hardware y software

El zoom óptico implica la presencia de componentes móviles y más espacio dentro del cuerpo del dispositivo, lo que puede aumentar el coste y el tamaño de la cámara. El zoom digital es una característica de software, fácilmente integrable en cualquier dispositivo, incluidos los modelos más accesibles.

  • Aplicaciones y uso profesional

Los fotógrafos y videógrafos profesionales suelen preferir el zoom óptico debido a su fidelidad y rendimiento en situaciones que exigen precisión. El zoom digital es más habitual en dispositivos de entrada o gamas medias, donde el objetivo es mantener la portabilidad y un coste reducido.

Zoom digital - zoom óptico - cámara - tecnología - 8 de abril
Los fotógrafos profesionales prefieren el zoom óptico por su fidelidad de imagen. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Flexibilidad y experiencia del usuario

El zoom óptico ofrece mayor flexibilidad para capturar sujetos distantes sin sacrificar calidad. Por su parte, el zoom digital permite acercar la imagen en situaciones donde no hay alternativa, aunque a expensas de la fidelidad.

  • Cómo elegir la mejor opción para tus fotografías

Comprender estas diferencias ayuda a los usuarios a sacar el máximo provecho de las capacidades de sus teléfonos inteligentes. Si el objetivo es capturar imágenes nítidas de sujetos lejanos, el zoom óptico es la elección idónea. Para tomas rápidas o cuando el equipo no dispone de lentes móviles, el zoom digital puede ser útil, aunque se recomienda no abusar de niveles altos de ampliación para evitar la pérdida de calidad.

La evolución de la tecnología en cámaras móviles ha ido cerrando la brecha entre ambos sistemas, pero la distinción permanece clave para quienes buscan resultados profesionales o simplemente desean conservar la mayor fidelidad posible en sus recuerdos visuales.

Temas Relacionados

CámaraZoomSmartphoneCelularFotosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

La empresa revisó datos de más de 57.000 usuarios de iPhone y encontró que la pérdida auditiva se asocia con caminar más lento

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

Este propulsor integra un sistema de tratamiento de gases y gestión electrónica

Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

SpaceX y Google estarían en conversaciones para lanzar centros de datos en órbita

Los centros de datos en órbita buscarán aprovechar energía solar continua, superando los límites de las redes terrestres

SpaceX y Google estarían en conversaciones para lanzar centros de datos en órbita

Elon Musk vs. OpenAI: el juicio que define el futuro de la IA entra en recta final y esto es todo lo que ha ocurrido

La demanda de Musk acusa a OpenAI de abandonar su misión original sin fines de lucro y anteponer el negocio y su alianza con Microsoft al interés social

Elon Musk vs. OpenAI: el juicio que define el futuro de la IA entra en recta final y esto es todo lo que ha ocurrido

El conector de audio creado hace más de 100 años que aún sobrevive en la era digital

Creado originalmente para las centralitas telefónicas del siglo XIX, el conector jack logró sobrevivir durante más de 100 años en la industria tecnológica

El conector de audio creado hace más de 100 años que aún sobrevive en la era digital

DEPORTES

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El jugador de selección que brilló en el Mundial de Clubes y River Plate quiere como refuerzo

El incómodo dilema del Piojo López al tener que elegir al mejor delantero de la historia de los Mundiales

El fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso a Di María tras el posteo en defensa de Central: el histórico de Racing que salió al cruce

TELESHOW

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

INFOBAE AMÉRICA

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora

El régimen de Cuba respondió a la oferta de ayuda de Estados Unidos: “Las prioridades son combustibles, alimentos y medicinas”