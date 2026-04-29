Qué es una cámara periscópica y cómo funciona en los celulares

El sistema periscópico permite alcanzar hasta 10x de zoom óptico en algunos smartphones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los teléfonos móviles ha llevado a que las diferencias entre modelos de gama alta se centren en la cámara. Entre las innovaciones más notables se encuentra la cámara periscópica, una tecnología que permite lograr niveles de zoom óptico impensados en los formatos tradicionales de smartphones. Este tipo de lente, adoptado por las marcas líderes del mercado, redefine la manera de capturar imágenes a distancia sin sacrificar calidad.

¿Qué es una cámara periscópica?

Una cámara periscópica utiliza un sistema de lentes y prismas (o espejos) que refractan y reflejan la luz antes de llegar al sensor, explica Android Anuthority. El nombre “periscopio” se debe a que el sensor de imagen se coloca en posición perpendicular a la parte trasera del teléfono, a diferencia de los sistemas convencionales, donde el sensor se ubica en paralelo.

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Este diseño, también conocido como lente plegado o “folded lens”, aprovecha los principios de la óptica plegada para alargar el trayecto de la luz dentro del espacio limitado de un smartphone. Al “rebotar” la luz mediante prismas, se logra simular la distancia que requieren los sistemas ópticos de cámaras tradicionales para el aumento, sin necesidad de sobresalir físicamente del cuerpo del teléfono.

Las cámaras periscópicas ofrecen mayor detalle y menos distorsión que el zoom digital tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cámaras periscópicas suelen ofrecer zoom óptico desde 3x hasta 10x, y algunos modelos amplían esta capacidad hasta 120x mediante combinaciones de zoom digital y recorte en sensores de alta resolución. En comparación, un teleobjetivo convencional en móvil alcanza entre 2x y 3.2x de aumento óptico, dependiendo del modelo.

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¿Cómo funciona una cámara periscópica?

En cámaras profesionales como las DSLR, el zoom óptico se logra con un conjunto de lentes que sobresalen, permitiendo la distancia suficiente entre los elementos internos para la magnificación. Los smartphones, por limitaciones de espacio, no pueden replicar este mecanismo de forma directa. Por eso, las cámaras periscópicas emplean una disposición interna que “dobla” el trayecto de la luz.

El sistema básico de una cámara periscópica contiene tres elementos principales:

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Un prisma o espejo: recibe la luz del exterior y la desvía en ángulo recto hacia el interior del teléfono.

Una serie de lentes cóncavas y convexas: amplifican la imagen al pasar la luz a través de ellas.

Un sensor de imagen colocado perpendicular al teléfono: capta la imagen ampliada que envía el conjunto óptico.

La disposición perpendicular del sensor es clave en el funcionamiento de la cámara periscópica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este diseño permite que la cámara cuente con una mayor distancia focal sin aumentar el grosor del dispositivo. Además, la mayoría de las cámaras periscópicas incluyen una abertura rectangular, visible en la parte trasera del teléfono, que facilita la tarea del prisma.

Ventajas de una cámara periscópica en el móvil

El mayor beneficio de una cámara periscópica es la capacidad de capturar sujetos lejanos con alta calidad, sin recurrir al zoom digital que degrada la imagen. Esto se traduce en fotografías con mayor nivel de detalle y menos distorsión, incluso a distancias considerables.

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Esta tecnología también aporta versatilidad fotográfica. Permite a los usuarios explorar nuevas posibilidades creativas, desde retratos distantes hasta fotografías de naturaleza o deportes, que antes resultaban difíciles con un móvil estándar.

Otra ventaja es la optimización del espacio interno. Aunque el sistema es voluminoso respecto a otros componentes, resulta más eficiente que un mecanismo óptico extensible tradicional.

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La cámara periscópica amplía las posibilidades fotográficas en móviles al acercar sujetos lejanos sin perder nitidez. (Samsung)

Limitaciones y desafíos de la cámara periscópica

No todo es ventaja en la adopción de este tipo de lente. Una cámara periscópica ocupa un espacio considerable dentro del teléfono, lo que puede limitar la integración de otros componentes o reducir la capacidad de la batería.

El sistema tiene un rango de zoom óptimo donde ofrece los mejores resultados. Para sujetos cercanos, la cámara periscópica no es efectiva y debe complementarse con lentes estándar y teleobjetivos convencionales. Más allá del alcance máximo del periscopio, el zoom digital entra en acción, lo que reduce la calidad de la imagen.

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Otro aspecto a considerar es la apertura de la lente. Al aumentar la distancia focal, la apertura se hace más estrecha, lo que reduce la entrada de luz al sensor. Esto puede traducirse en imágenes menos luminosas o con mayor ruido en condiciones de baja luz, un desafío que los fabricantes intentan compensar pero que tiene sus límites debido al tamaño y costo de los componentes, indica Android Police.