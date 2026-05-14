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Así es el desarrollo tecnológico del nuevo motor RZ4F para camionetas: 2.2L de potencia

Este propulsor integra un sistema de tratamiento de gases y gestión electrónica

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Camioneta pickup Isuzu D-Max blanca estacionada sobre grandes rocas en un campo de hierba verde, con un fondo de árboles y cielo nublado
Un motor diésel de 2,2 litros, denominado RZ4F, cumple la normativa ambiental más exigente y equipa la Isuzu D-MAX. (Infobae)

Un motor diésel de 2,2 litros y capaz de cumplir con una de las normativas ambientales más estrictas del mundo, denominado RZ4F, ahora integra a la camioneta Isuzu D-MAX.

Este propulsor destaca por su eficiencia en el consumo de combustible, su bajo nivel de emisiones y su capacidad de ofrecer la potencia necesaria para enfrentar tanto el trabajo pesado como los trayectos largos en carretera.

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El RZ4F incorpora tecnología avanzada, entre ellas un sistema de tratamiento de gases y una gestión electrónica, que optimizan la combustión y reducen al mínimo la presencia de partículas contaminantes en el aire.

Según Agustín Montoya, gerente de mercado de Isuzu para Colombia, durante pruebas realizadas en este país, el motor logró un rendimiento de 16 kilómetros por galón (aproximadamente 62 kilómetros por litro en condiciones óptimas), cifra que representa un avance importante respecto a las motorizaciones anteriores de la marca.

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Una Toyota Hilux blanca circula por un camino de tierra y barro. Un conductor es visible. Hay árboles y un cielo nublado de fondo
El RZ4F integra tecnología avanzada, como tratamiento de gases y gestión electrónica. (Infobae)

Además, el RZ4F se diseñó para responder de manera eficiente en diferentes altitudes y tipos de terreno, manteniendo la potencia y el ahorro de combustible incluso en condiciones exigentes.

Cómo se desarrolló el motor RZ4F

El desarrollo del motor RZ4F responde a la necesidad de anticiparse a las regulaciones ambientales más rigurosas, como la Euro 6E BIS.

Esta normativa, vigente en mercados como la Unión Europea y Australia, exige a los fabricantes alcanzar estándares elevados en la reducción de emisiones.

En Colombia, la inclusión de esta tecnología coloca a la D-MAX como una de las pickups más avanzadas en control de emisiones y eficiencia energética.

Vista interior de un vehículo con un conductor al volante; la pantalla central muestra la vista trasera y una pancarta de Isuzu se ve a través del parabrisas
La D-MAX con motor RZ4F ofrece modos de tracción 4x2, 4H, 4L y el sistema inteligente “Rough Terrain”. (Infobae)

El sistema de reducción de emisiones del RZ4F opera a través de un filtro de partículas y un catalizador selectivo, que trabajan en conjunto para disminuir la cantidad de óxidos de nitrógeno y material particulado expulsado al ambiente.

Esta innovación no solo mejora la calidad del aire, también promete una optimización en el funcionamiento del motor, permitiendo mantener la potencia necesaria para el transporte de carga y el uso en terrenos variables.

Modos de conducción y adaptabilidad

La Isuzu D-MAX equipada con el motor RZ4F incluye diferentes modos de tracción, como 4x2, 4H y 4L, además de un sistema inteligente denominado “Rough Terrain”.

Este modo especial detecta automáticamente las condiciones del terreno y ajusta la entrega de potencia y la tracción de la caja de cambios, facilitando la conducción en superficies como barro, arena o piedras.

Interior de un vehículo con volante negro Isuzu, tablero, pantalla de infoentretenimiento, palanca de cambios manual y pedales del conductor
El sistema selecciona automáticamente el modo ideal, adaptando el vehículo para superar obstáculos y mantener la estabilidad. (Infobae)

El sistema elimina la necesidad de seleccionar manualmente el modo adecuado, ya que el vehículo adapta su comportamiento para superar obstáculos y mantener el control en caminos difíciles.

Dicho modo es útil dado que permite al conductor concentrarse en la conducción sin preocuparse por realizar ajustes técnicos en situaciones imprevistas.

Seguridad y asistencia a la conducción

La versión Adventure Plus de la D-MAX incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se incluyen el control de colisión frontal y la alerta de tráfico cruzado.

Estas tecnologías están diseñadas para aumentar la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros, alineándose con los estándares internacionales del sector automotriz.

Vista lateral de un camión Isuzu D-Max 4x4 gris oscuro conduciendo en un sendero de tierra embarrado, con un conductor visible y un bosque de árboles altos al fondo
La versión Adventure Plus añade sistemas ADAS de asistencia a la conducción. (Infobae)

Además, la estructura del vehículo y los sistemas de retención complementan las medidas de protección, haciendo de la D-MAX una opción confiable para usuarios particulares y flotas empresariales.

La introducción de dicho motor RZ4F y la tecnología Euro 6E BIS en la Isuzu D-MAX marca un nuevo estándar para las pickups diésel en Colombia.

El modelo promete eficiencia, potencia y bajo impacto ambiental, anticipándose a las tendencias regulatorias y respondiendo a las demandas de los consumidores por vehículos más sostenibles.

Esta camioneta D-MAX se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan rendimiento, tecnología y adaptación a los desafíos de la movilidad actual.

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